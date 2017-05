Cauzele depresiei sunt multiple. Remediile na­turale din plante medicinale pot să contribuie la ame­liorarea formelor uşoare ale bolii. Cazurile grave numai un medic specialist le poate trata. La în­trebările adresate revistei "Formula AS", sunt ne­cesare mai multe explicaţii legate de manifestările bolii cu care se confruntă prietena dvs. Ca trata­ment alternativ pentru depresie, vă recomand regi­mul cu ceaiuri din cele mai eficiente plante medi­cinale.* Angelica - specie ocrotită din flora spontană. Se utilizează numai rădăcinile de cel puţin doi ani, frunzele fiind foarte toxice. Se prepară sub formă de decoct, o lingură de rădăcini uscate la o cană de apă. Se bea o singură cană de ceai, în timpul zilei.* Busuiocul - se face o infuzie dintr-o lingură de frunze şi flori, la o cană de apă. Se bea câte o cană, după mesele principale.* Sunătoarea - se prepară o infuzie din 2 lin­guriţe de plantă, la o cană cu apă. Se beau 2-3 căni pe zi. Vă recomandăm, de asemenea, să apelaţi şi la câteva suplimente alimentare. Pentru achiziţio­narea lor, contactaţi firma SECOM din Bucureşti, la tel./fax: 021/316.43.92, 0733/35.40.00.Vă doresc multă sănătate!* Importantă este cura cu ulei de floarea-soa­relui sau de măsline, de 1-2 ori pe zi, elaborată de Institutul Oncologic din Kiev. În fiecare dimineaţă se ia o lingură plină de ulei, care se suge ca o bom­boană, timp de 20 de minute, până se formează un lichid gros, spumos, după care se elimină în WC. Apoi se clăteşte gura cu apă sărată (sare drob). * În completarea tratamentului clasic, se poate începe un program dietetic nutriţio­nal inten­siv. Se recomandă suplimente, printre care vitamina C, E, luate împreună, Coenzima Q10, Astragalus, reco­man­dat de medicina tradiţională chineză, care acţionează asupra meridianelor plămânului şi splinei. Se găseşte la magazinele naturiste, sub formă de capsule. Să se bea ceai de pătlagină. * Unii cercetători au constatat că spo­rirea numărului de canceroşi este da­torată, în parte, scăderii raţiei de mag­neziu. Acesta se găseşte în sfecla roşie, pătrunjel, polen, argilă, ovăz, grâu, cât şi în nu­meroase vegetale şi fructe. * Frunzele de pătrunjel verde, care conţin magneziu, calciu şi alte elemente sunt recomandate şi ele în cancerul pulmonar. Se administrează sub formă de salată de frunze de pătrunjel, minimum o porţie pe zi, în cure de 6 săptămâni, urmate de două săptămâni pauză. * Şi sfecla roşie, care conţine calciu, magneziu, pota­siu, seleniu şi vitamine, limitează dez­voltarea tumorilor prin oprirea multi­plicării celulelor canceroase, indife­rent de localizare. Se pot consuma 200 ml de suc de sfeclă roşie, de 3 ori pe zi, cu 15 minute înaintea meselor principale, combinat cu suc de morcov sau de mere. * Şi morcovul e recomandat în cancerul cu metastaze, plus cancer pulmonar. Să se consume sucul acestuia, în orice cantitate fără alte alimente, în afara sucurilor de legume. * Să se folosească şi coada-calului, sub formă de pulbere sau decoct. * Şi tătăneasa are proprietatea de a inhiba dezvol­ta­rea tumorilor. Se poate folosi sub formă de pul­bere sau decoct. * Să se aibă în vedere polenul, lăptişo­rul de matcă, propolisul. * Să se consume cinci, până la 30 de sâmburi de caise, mâncaţi în cursul unei zile (nu toţi odată). Se găsesc la magazinele naturiste. Să se bea apă de izvor, apă plată sau apă filtrată. * Să se urmeze un program de curăţire a co­lonului prin clisme. În felul acesta, se elimină reziduurile vechi şi toxinele. La un litru de apă, se poate adăuga sucul unei lămâi sau două linguri de argilă, ceai special pentru clismă, cafea - 12-15 linguriţe, la 3 litri de apă, care se lasă la fiert 10 minute. În final, se face o clis­mă cu apă călduţă. Aceasta va fi urmată de o bună nutriţie. Să se bea sucuri proaspete înainte de fiecare masă, urmate de o salată din mai multe soiuri de legume. Să se doarmă sufi­cient de mult. (Citiţi cartea "Terapia Gerson" care oferă soluţii şi pentru tratarea cance­rului.)Câteva tratamente din a­ceas­tă carte: * pacienţii slăbiţi vor începe cura cu 120 ml de suc proaspăt de fructe şi legu­me, ce va creşte treptat, până la 150-180 ml. În fiecare zi se va consuma un suc de porto­cale, 4 sucuri de frunze verzi, 5 sucuri de mere/morcovi, 3 sucuri de morcovi, Coenzima Q10. Să se elimine pentru o perioadă de 6-8 săptămâni pro­teinele animale. * Se mai recomandă uleiul de in proaspăt, câte 2 linguri pe zi prima lună, apoi câte o lingură pe zi. Nu tre­buie să fie încălzit. * Să se aibă în vedere polenul, propolisul, lăptişorul de matcă, vitaminele C şi E.Urmează supa Hipocrat (vezi reţeta mai jos), consumată la prânz şi la cină, care ajută la curăţarea rinichilor. Legumele trebuie să fie bio şi trebuie spălate intens, şi lăsate cu coajă. După fierbere, se pune totul într-un robot de bucătărie şi rezultatul e o supă groasă, cremoasă. Se face pentru două zile. Ce rămâne se aruncă. Cantităţile de legume: 4 tije de ţelină, puţin pătrunjel, 700 g roşii, 2 cepe medii, o rădăcină de pătrunjel, 2 fire mici de praz (înlo­cuite cu 2 cepe), câţiva căţei de usturoi, 450 g car­tofi. * Se poate administra şi ulei de ricin, o dată la 2 zile, mai multe săptămâni. Doctorul specialist vă poate oferi informaţii utile în legătură cu tratamentele menţionate mai sus.Cu stimă,Acufenele reprezintă zgomotele care nu vin din mediul exterior, ci din ureche (vâjâit, sunet ca de clopot, ca de sforăit, sau şuierat). Sunetul poate fi continuu, intermitent sau pulsatil, din cauza afec­ţiunii urechii. Prezentaţi-vă la un medic ORL. Se impune tratarea urechii, corec­tarea deficitului auditiv, iar protezarea auditivă duce la dispariţia acufenelor.Earl Mindell, în "Biblia vitami­ne­lor", precizează că acufenele pot avea drept cauză carenţa de mangan, potasiu, vitamina B3 (Nicotinamidă), vitamina E şi zinc. Luaţi timp de 3 luni Multivita­mine şi Multiminerale care să cuprindă mineralele şi vitaminele menţionate.Manganul se găseşte în nuci (mân­caţi cinci nuci pe zi), în sfeclă (beţi 100 ml suc de sfeclă, zilnic), în gălbenuşul de ou, în zarzavaturile de culoare verde şi în mazăre.Potasiul se găseşte în banane, se­minţe de floa­rea-soarelui, mere, oţet de mere (preparat acasă: 10 kg mere rase, 1 kg zahăr), 1/2 pachet de drojdie se lasă la fermentat, la cald, 10 zile. Se stre­coară, se lasă 10 zile. Se pune în sticle. Se bea zilnic, ames­tecat cu apă şi miere. Este folositor pentru "100 de boli").Eugen Giurgiu şi Maria Popa, 2002, în "Medi­cina naturală" indică pentru acufene:* Macerat de vâsc (vâsc de la farmacie): vâscul se acoperă cu apă rece. Se beau 3 căni de macerat cu vâsc, cu 30 de minute înainte de fiecare masă. Se pune alifie de gălbenele în urechi, apoi câteva picături de bitter suedez (de la farmacie, vezi pro­du­sul din 70 de plante, reţetă Maria Treben).* Boramid de la farmacie, la care se adaugă Tinc­tură de Propolis 30% (Apicola), în proporţii egale (1:1). Se introduc câteva picături calde în ure­che, de 2-3 ori pe zi, sau o fâşie de tifon îm­bibată în soluţie se introdu­ce în ureche şi se schimbă zil­nic.* Intern: se bea ceai din roiniţă + sunătoa­re + talpa-gâştei (Melissa officinalis, Hypericum perforatum, Leo­nu­rus cardiaca).Domnule Teodor, luaţi de la medicul de familie o tri­mitere pentru Clinica Dermato de la Spitalul Militar din Iaşi şi căutaţi-o pe doamna doctor Josep Oana. O să vă planifice, vă face o injecţie locală şi vă arde edemul cu laserul. Nu doare deloc. Vă pune un pansament şi mergeţi acasă. Urmează câteva zile la pansat, până vă descurcaţi singur.Dacă nu vreţi să vă rămână un mic semn, ca de vărsat de vânt, cereţi să vă dea reţetă de unguent, dar este cam scump. Acum 3-4 ani, era 300 lei (3 mi­lioane vechi), două cutiuţe de unguent, care se combină, se unge edemul şi, în scurt timp, se usucă şi cade.Şi eu am avut aşa ceva şi această doctoriţă m-a scăpat cu ajutorul laserului. Nu mă deranjează semnul. Acum am 82 de ani.Vă doresc multă sănătate! Cu stimă şi respect pentru întreg colectivul "Formulei AS",Vă recomand produsul LAVYL AURICUM SPRAY, produs de o companie elveţiană, care are în compoziţie foarte multe plante şi prezintă bene­fi­cii pentru sănătate. Acţionează la nivelul pielii, fiind utilizat în tratarea multor afecţiuni dermatologice.La ce foloseşte: * inflamaţii sau piele acneică * pentru întinderea pielii, împotriva celulitei şi a vergeturilor * semne din naştere modificate * erupţii cutanate * probleme de orice fel ale pielii; pentru răni, ulcere, arsuri, degerături * chirurgie plastică facială, grefe de piele * lipsa pielii pe o suprafaţă mare * răni infectate * orice alte probleme ale pielii şi leziuni cutanate.Produsul nu se găseşte comercializat în Româ­nia, se poate achiziţiona doar prin comandă, direct din depozitul din Ungaria, cu ajutorul unei per­soane care se ocupă de distribuţie; îl găsiţi la adresa e-mail: crysber2002@yahoo.com Mai multe informaţii despre produs găsiţi pe internet.