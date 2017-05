Dau spre adopţie pisicuţă jucăuşă, fru­moa­să şi educată (îşi face nevoile la litieră). Culoarea este gri cu alb, are păr frumos, gen Siameză. Re­la­ţii la tel. 0773/92.48.86

Ofer spre adopţie o căţeluşă metis de Al­sa­cian cu Ciobănesc carpatin, în vârstă de 3 luni şi ju­mă­tate, simpatică, drăgălaşă, vac­cinată, de­pa­razitată, foarte bună pentru com­pa­nie, dar mai ales pentru pază, este extrem de vigilentă. D-l FLO­RESCU - Bucu­reşti (Tel. 0723/46.32.34)

Caut iubitor de animale pentru a adopta o că­ţeluşă metis, în vârstă de 2 ani, de talie mică spre medie, jucăuşă, foar­­­te fru­moa­să, nepre­tenţioasă la mâncare, ste­­rilizată. Bucu­reşti (Tel. 0723/21.04.33)

Mika este o căţeluşă Pechinez de ta­lie mică (are doar 3 kg), în vârstă de un an şi ju­mă­tate, edu­­cată, foarte cuminte, ne­pre­ten­ţioa­să la mân­care. Fiind inte­li­gentă, age­ră şi ata­şându-se foarte repede de oameni, dar şi de alte animăluţe, va fi com­panionul ideal pentru cine o va adopta. Pre­ferăm s-o adopte cineva care poate s-o găz­du­ias­că într-un apartament. D-na NĂS­TASE - Bucu­­reşti (Tel. 0727/43.69.44)

Nouă căţeluşi de talie medie-mare, în vârstă de aproximativ 4 luni, drăgălaşi, cu­minţi, nepre­ten­ţioşi la mâncare, dornici de afec­ţiune.

Cip şi Cipi sunt doi căţei în vârstă de două luni. Cip este cu blăniţa maro, foarte dezgheţat, în­­drăzneţ, curios, vesel; Cipi are blăniţa nea­gră, este mult mai timid, circumspect, dar amândoi se împacă destul de bine. Celor doi li se adaugă, uneori, la joacă, şi Pepi - o căţeluşă gri. Dacă vreţi să-i adoptaţi, fie împreună sau separat, veţi avea trei companioni ideali.

Vicky, Bamby, Victor şi Jessie sunt patru căţeluşi care au venit pe lume pur şi simplu pe stradă şi au avut norocul de a fi găsiţi la timp, şi adăpostiţi temporar de o familie sufletistă. În pre­zent, cei patru căţei (care au trecut prin clipe de cum­pănă, căci până a fi găsiţi s-au îm­bol­năvit şi s-a dus luptă îndelungată până ce au fost vin­de­caţi) au 8 luni, sunt mari, fru­moşi, să­nătoşi şi, cel mai important, aş­teap­tă cu nerăbdare să fie adoptaţi. Vicky es­te cea mai cuminte dintre fetiţe şi ar fi po­trivită pentru adopţia într-un apartament; Bamby fiind foarte ageră şi cu instinct de pază dezvoltat, ar fi potrivită pentru paza unei curţi. Vaccinaţi, sterilizaţi, abia aşteaptă să fie adoptaţi!

Persoană cu situaţie materială modestă oferă spre adopţie 2 căţeluşi - băieţi amândoi, pe care i-a găsit abandonaţi, i-a îngrijit, dar cărora nu poate să le ofere condiţii prea bune, nici mân­care, şi nici o viaţă liniştită, având în vedere că el în­suşi lo­cuieşte pro­vizoriu, prin bunăvoinţa unui amic. Cei doi căţei sunt adulţi, de talie mică, unul are blă­niţa lungă, iar celălalt blăniţă cu păr scurt. Sunt ne­pre­tenţioşi la mâncare, cuminţi, afectuoşi. Infor­maţii la FLORIN (Tel. 0799/66.65.10)

Am pierdut un motan gri-tărcat, în vârstă de 7 ani, pe data de 13 aprilie, în zona Piaţa Chibrit - B-dul Ion Mihalache. Răspunde la numele de Mimi. Ofer recompensă foarte mare! Tel. 0723/06.36.44