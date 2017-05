Eram în toam­na anului 1985, pe sub colţii Ple­şii, la nord-vest de Rucăr, în că­utare de peşteri. Căzuse brusc un spic de zăpadă, circa 8-10 cm, şi era destul de rece. Când, deo­dată, observ pe omăt, aproape de un copac, ceva mic şi roşcat. "Es­te un pui de veveriţă", mi-am zis. Dar nu mişca. Pun mâna pe el - era cald, inima bătea în­cet, dar destul pentru a-mi da sea­ma că trăieşte. Am intuit aven­tura lui: se îndepărtase de cuib în că­utare de hrană, îl apu­case nin­soarea şi încercând să se întoar­că acasă, picioruşele i s-au în­fun­dat în ză­pada moale. (Pe circa 2 metri, ur­mele mici încă se mai ve­deau.) Epuizat de efort, căzuse şi-ar fi îngheţat dacă nu dădeam peste el. L-am vârât în mănuşă, apoi în buzunarul ra­niţei şi l-am dus acasă, la Câm­pulung. Ce bucu­rie pe fetele mele! Monica şi Ionela au primit şoricelul cel roşu ca pe un dar de preţ. Îşi re­venise, dar tremura tot de frică: nu scotea niciun sunet, nu încer­ca nici să fugă, se lăsa luat în mâini, mângâiat. I-am pus nu­me­le Cip. I-am făcut cul­cuş de vată într-o cutie şi am vâ­rât-o în­tr-un sertar. I-am pus apă la în­de­­mână, sâmburi de nucă şi pu­ţin grâu. Dimineaţa, am consta­­tat că se ospătase. Pro­blema hranei era rezol­vată. După multă cău­tare, i-am găsit o scor­bu­ră de salcie nu prea groasă, pe care am ame­najat-o cu intrare şi cu ie­şire, iar în interior i-am făcut un culcuş căp­tuşit cu muşchi de co­pac. Trai pe Cip! Cum l-am pus în noua lo­cu­inţă aşezată sus, pe du­lap, cum s-a simţit ca aca­să. Amuşina cu nă­su­cul şi cu mustăţile, ţo­păia cu codiţa fâlfâind ca un steag, aţintindu-şi ochi­şo­rii ca două măr­gele, ca să nu piar­­dă ni­mic din evenimentele ca­­sei. Se învăţase cu noi. Când îl strigam, ie­şea imediat afară să va­dă ce-i. Uneori, îl lă­sam să co­boare şi-n ca­să şi se vâra bucu­ros prin toa­te ungherele. Slăbi­ciu­nea lui era muzica. Când pu­neam radio­ul, ieşea afară din scor­­­bură şi as­culta nemişcat, stând în faţa că­su­ţei. Exact ca un om. Apoi se şter­­gea pe mustăţi şi, ţâşti, în apar­­­tamentul lui.O iarnă întreagă, Cip a fost co­pilul şi atracţia casei. Cine ve­nea îl mângâia, îl admira, şi el se simţea bine, aproape pot spu­ne că ne cunoştea pe fiecare în par­te... Dar a venit primăvara şi com­­portamentul lui Cip s-a schim­­bat. Cădea pe gânduri, pri­vea pe fereastră la strălucirea soa­relui şi nu-i mai ardea de joa­că ca până atunci. Am intuit che­marea naturii, trezirea lui la rea­li­tatea sa de făptură a pădurii; cât stătuse la noi, fusese ca o con­valescenţă. Am hotărât să-i redau libertatea. Fetele au plâns, dar în cele din urmă au fost de acord să îl duc nu de unde îl lu­a­sem, ci în parcul oraşului nos­tru, care este tot un habitat natu­ral. Am găsit un colţ mai ferit, la rădăcinile unor brazi falnici, cu nenumărate găuri. La plecare, l-am sărutat toţi ai casei. Era ca despărţirea de cineva drag, şi el parcă simţea acest lucru, deoa­rece întindea botişo­rul spre fie­care, mişca din mus­tăţi, clipea din ochi. L-am pus pe un strat de muşchi, alături de o gaură. A stat puţin, s-a uitat lung la mine, a ţopăit de câteva ori pe loc, apoi a pornit în recunoaştere şi, gă­sind gaura, a dispărut în in­terior. Am stat mult pe loc. După circa un minut, a apărut în gaură şi a scos capul afară, dar n-a mai ieşit. A mustăcit şi a chiţăit uşu­rel. Cred că a fost un fel de "mul­­­ţumesc" şi "la reve­dere". Era din nou în lumea lui na­tu­rală. Am mai trecut prin lo­cul ace­la, dar pe Cip nu l-am mai vă­zut niciodată. Poate s-a însu­rat, poate s-a măritat, nu pot să spun cu exactitate, pentru că n-am izbutit niciodată să aflu da­că e fată sau băiat.