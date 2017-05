Dezbaterile publice, legate de impactul aplicării ei asupra economiei reale, au fost mai degrabă formale. Ca şi în cazurile modificării celebrei OUG 13 - când fostul ministru Iordache s-a prefăcut că ac­ceptă criticile şi propunerile societăţii civile - conducătorii par­tidelor la putere nu au luat în seamă analizele spe­cialiştilor, cerinţele sindicatelor sau firavele critici ale opo­ziţiei. Prin Legea salarizării, România trece intempestiv de la o an­ve­lopă salarială de aproximativ 8% din PIB la una de 10-12%. Ar fi o creştere excelentă, stimulatoare pentru con­sum, dacă ar avea acoperire în veniturile fiscale. Pentru a susţine creş­terea propusă, acestea ar trebui să fie de 50-60% din PIB. Or, veniturile fiscale realizate de guvernul României se si­tuea­ză în jurul unui procent de 25% şi pe un trend des­cendent. Cum va reuşi administraţia să atingă - până în 2020 - un nivel al salariului minim de 1750 lei (cu 50% mai mare decât cel actual), ca să nu mai vorbim de 2500 lei, cât a prognozat pentru 2022? Vor fi sacrificate, desigur, in­ves­tiţiile în infrastructură, producţie şi cercetare, dar chiar şi aşa, încasările statului nu vor fi suficiente. Guvernul nu are alte soluţii decât îndatorarea prin îm­prumuturi de pe piaţa bancară (lăsând stingerea lor pe sea­ma generaţiilor viitoare) şi introducerea altor impozite în locul celor tocmai anulate. Ideea unui impozit global pe venit, numit "impozitul pe gospodărie", un fel de fumărit din vremurile fanarioţilor, a apărut tocmai în urma consta­tării că, prin aplicarea de la 1 iulie a.c. a noii legi, sacul nu numai că se goleşte complet, dar este şi rupt. Ţinta de ma­ximum 3% a deficitului bugetar convenită prin acordurile aderării la UE va fi depăşită, situându-se - în 2017 - la 3,6% şi depăşind, în anul următor, 3,8%. PSD-ul "se ţine de cuvânt", mărind salariile şi pen­siile, dar - trebuie să ne întrebăm - cu ce preţ?"Fumăritul", impozitul global pe gospodărie, ridică mai multe probleme în faţa aparatului administrativ care trebuie să-l recolteze. În România sunt aproximativ şapte milioane de gospodării care, teoretic, ar trebui să-şi aducă contribuţia la alimentarea bugetului de stat. În "programul PSD" s-a renunţat la impozitarea veniturilor mai mici de 2000 lei. Câteva milioane de pensionari şi salariaţi cu venituri per ca­pita sub acest plafon au scăpat de contribuţiile obli­gatorii, pe care trebuiau să le verse administraţiilor finan­ciare teritoriale. Dar, într-o "gospodărie", sumele cumulate ale mai multor membri cu venituri mici vor depăşi nivelul celor 2000 de lei, impozitul nou introdus sărind cu mult peste su­mele plătite de indivizi înainte de introducerea plafonului din program. PSD va lua cu două mâini ceea ce a dat cu una. Cota de 10% a impozitării, pe care guvernanţii au anun­ţat-o pentru veniturile de peste 2000 lei este, la rân­du-i, o măsură iluzorie dacă nu va fi aplicată eficient tutu­ror contribuabililor. "Soluţia" aplicării ei, găsită de Minis­terul Finanţelor din guvernul Grindeanu, devine cea mai mare aberaţie a "generozităţii" PSD-iste: angajarea a 35.000 de "consultanţi fiscali", care să urmărească şi să diri­jeze recol­tarea fondurilor datorate de "gospodării", bu­getului statal. Angajarea acestor "perceptori" - pentru că, în fond, mi­siu­nea lor va fi să descopere şi să impoziteze "la sânge", chiar şi cele mai mici venituri ale "gos­po­darilor" - este necesară, deoarece nici ministerul în cauză, nici ANAF, nu dispun de un sistem informatizat modern, de evidenţă a "intrărilor" şi "ieşirilor" din bugetele fa­miliale, iar sistemul în funcţiune dă nenumărate rateuri. Exemplul cardului de sănătate este edificator. "Consul­tanţii" vor trebui să proceseze manual milioane de dosare fiscale şi, evident, vor trebui plătiţi pentru asta. Calculele sumare indică faptul că, pentru plata noului aparat birocratic, statul va trebui să scoată din bugetul său peste un miliard de euro anual. Cum o va face? Treaba lui, că de-aia e stat, vorba lui Caragiale. Lăsând gluma deoparte, toate socotelile arată că administraţia centrală va fi obligată să reintroducă impozitarea pro­gre­sivă, fie şi la nivel de gos­podărie, în locul cotei unice de 16%, pentru a umple golurile pe care măririle bruşte (fie ele rea­lizate şi în etape) de salarii şi pensii, le vor provoca bu­getului de stat. Impo­zitarea progresivă va lovi, în primul rând, în clasa de mijloc a ţării, adică tocmai în categoria întreprinzătorilor care ţin în viaţă şi dinamizează economia românească. Deducerile pentru reinvestirea profitului nu vor putea fi atât de consistente, pentru că "foamea bu­ge­tară", generată de "dăr­nicia" PSD-istă va fi mai mare decât recolta impozitărilor obişnuite. Blocarea clasei de mijloc va insinua haosul în economie, va duce la creşterea şomajului şi va impune guvernului "tipăriri suplimentare de bani", altfel spus, creşterea inflaţiei. În câţiva ani, dacă lucrurile nu se vor schimba radical, economia României va deveni o economie de subzistenţă."Fumăritul", fiscalizarea excesivă a vieţii economice româneşti, creşterea exponenţială a aparatului birocratic (în locul simplificării eficiente a suprastructurii de stat) sunt consecinţele încăpăţânării cu care conducerea PSD-ului şi, în special, liderul său condamnat, Liviu Dragnea, vor să supună şi să controleze Justiţia. Lansând zgomotos şi fără studii aprofundate de impact Legea salarizării (cu sub­si­diarul impozit global, îndulcit prin imaginare avantaje), gu­ver­nanţii vor să abată atenţia societăţii de la modificarea co­durilor penale, de la Legea răspunderii magistraţilor sau Legea graţierii, de la presiunile uriaşe pentru decapitarea Parchetului General, a DNA sau DIICOT. Dacă încercarea de "îmblânzire" a Justiţiei le va reuşi, dacă "dosarele" lor vor fi albite, dacă "accidentele juridice", precum cel al fu­ga­rului de curând capturat, S. Ghiţă, vor fi "prevenite", ni­mic nu-i va mai împiedica să demonstreze de ce, obiectiv, România nu se poate alinia la dezvoltarea cerută de aderarea la UE şi NATO. Cu un aparat mediatic pervertit total, cu "moguli binefăcători" în libertate, cu o democraţie falsă în funcţiune, ei vor putea atunci să-şi dezvăluie ade­văratele ţin­te: stăpânirea în impunitate a unui popor prea obo­sit în lupta pentru "ziua de mâine" pentru a se mai răz­vrăti în faţa mizeriilor zilei de azi. "Fumăritul" îşi va dezvălui în timp rolul de instrument eficient în controlul total al unei ţări împinse conştient de lideri spre subdez­voltare.