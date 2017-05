Diego El Cigala este considerat cel mai mare cântăreţ de flamenco din lume, un stil muzical care i-a adus celebritate şi o grămadă de premii. Cu toate astea, artistul născut la Madrid a cochetat multă vreme şi cu tangoul. Îm­preună cu legendarul pianist cubanez Bebo Valdés a scos un dublu disc cu tangouri - "Lágri­mas Ne­gras" (2003), ce a făcut, la rându-i, istorie, şi care i-a adus şi un Latin Grammy, pentru "Cel mai bun album de tango". Alunecarea cântăreţului către tan­­go nu a rămas însă singura "aba­­tere" de la flamenco, căci anul trecut a lansat un album cu ritmuri salsa, intitulat "Indestruc­tible", un disc compus în memo­ria primei sale soţii, Amparo. "Noul meu album este dedicat fe­meii vieţii mele. Este un oma­giu adus lui Amparo şi muzicii salsa. Salsa este precum numele discu­lui - indestructibilă. Nu mă con­si­der un salsero, dar e un stil care-mi place. Ce am făcut eu cu acest disc a fost să merg la ori­gini, să caut sunetele şi ritmurile din anii '70-'80, când această muzică făcea furori în întreaga lume. Acum, ce auzi pe piaţă nu mai este chiar salsa. Amparo era îndrăgostită de acest gen muzical. I-am simţit prezenţa tot timpul cât am înregistrat acest disc", spu­nea emoţionat Cigala, într-un interviu acordat publicaţiei "El País". Şi tot în cadrul ace­lu­iaşi in­terviu, artistul a dezvăluit cum a susţinut, în 2015, un concert în Los Angeles, imediat după ce a aflat că soţia lui a fost răpusă de cancer. "A fost cea mai îngrozitoare noapte din viaţa mea şi cel mai bun con­­cert pe care l-am susţinut vreodată. Nu am anulat con­cer­tul, pentru că îi promise­sem ei că o să cânt acolo. Am­paro se ocupa­se per­so­nal de orga­nizarea lui. Am aflat că a murit cu doar câteva mo­men­te înainte de-a intra pe scenă. Am stat 10 mi­nute în cabină şi m-am înecat în durere, apoi am simţit ca şi când su­fletul ei se afla acolo, lângă mine, şi asta mi-a dat forţă să merg mai departe. M-am urcat pe scenă şi am început să cânt aşa cum am putut eu mai bine. Am fost atât de în­cărcat de emo­ţie, că oame­nii au stat tot timpul cu sufletul la gură. Cred că am dat, în seara aceea, tot ce aveam eu mai bun".Ramón Jiménez Salazar (cunoscut sub numele de sce­nă Diego El Cigala) s-a născut pe 27 decembrie 1968, la Ma­drid, într-o familie de mu­zicieni gitani, talentaţi, care mai de care. Atât mama, Aurora, cât şi surorile mai mari, au fost în­zestrate cu nişte voci extraor­dinare, după cum povestea chiar artistul, în biografia lui oficială, deşi niciuna dintre ele nu a urmat o carieră artistică. Doar tatăl, Jose de Cordoba, îşi câş­tiga pâinea cântând prin diverse cluburi. ?n­conjurat de mu­zică, lui Diego nu i-a fost greu să o îmbră­ţi­şeze. La 12 ani, sub îndrumarea ta­tălui său, susţinea pri­me­le concerte şi câş­tiga, în oraşul Ge­tafe, prima com­pe­tiţie muzicală pen­tru tineri artişti. Apoi a fost laureatul unui show de televiziune dedicat tinerelor talente, organizat de TVE. Acest spectacol i-a deschis o mulţime de uşi, şi artişti con­sacraţi de flamenco l-au luat, pe rând, sub aripa lor. La o vârstă la care alţi copii habar nu au ce or să facă în viaţă, Diego ştia deja ce îşi do­rea - să devină un bun cântăreţ de flamen­co. A mun­cit mult, a cântat prin cluburi şi baruri, furând me­serie de la cei mai renumiţi muzicieni în do­meniu.Abia în 1997, la 30 de ani, a început o carieră solo şi a lansat primul său disc, "Undebel". Patru ani mai târziu, cel de-al treilea disc "Corren Tiem­pos de Alegría", era nominalizat la premiile "Latin Grammy", la secţiunea "Cel mai bun album de fla­menco". Nu a reuşit să câştige distincţia atunci, a făcut-o însă ceva mai târziu, în 2006, cu "Picasso En Mis Ojos". Dar în acel moment, deţinea deja un premiu Grammy, pentru tango. Dublul CD, "Lá­grimas Negras" (2003), scos în colaborare cu re­gre­tatul pianist cubanez Bebo Valdés, făcuse furori în întreaga lume. Până să-l întâlnească pe Bebo, Diego nu ascultase niciodată în viaţa lui muzică tradiţională cubaneză şi nu cântase tango. "Am făcut totul bazându-mă pe intuiţie. Bebo m-a încu­rajat, spunându-mi: «Tu cântă ca un ţigan ade­vărat, iar eu voi cânta ca un cubanez adevă­rat!». Şi ne-am lăsat purtaţi de inspiraţie...", măr­turisea Diego. Rezultatul a fost peste aşteptări.O importantă mână de ajutor în realizarea fa­buloasei lui cariere i-a dat-o şi so­ţia lui, Amparo, care i-a fost şi ma­nager, în cei 26 de ani de căsnicie. Ea a fost insula de linişte şi forţa din spatele artistului. I-a dăruit trei fii: Diego, Rafael şi Julio, i-a or­gani­zat programul şi concertele şi l-a încurajat să încerce drumuri noi. Amparo i-a as­cuns chiar şi fap­tul că su­ferea de cancer, până a­proa­pe în ultima clipă, în­cercând să-l protejeze. Nu este deci de mirare că după moartea ei, Diego s-a simţit o vreme pierdut. A în­tâlnit însă o nouă femeie dispusă să-l asculte şi să-l aline. "Se nu­meşte Do­lo­res, dar noi o strigăm Quina. După moartea so­ţiei mele, am fost reticent în a mă arunca într-o nouă relaţie. Am crezut că n-o să mai pot iubi nicio­dată. Dar acum am înţeles că, uneori, Dumnezeu îţi ia un lucru bun ca mai apoi să-ţi dăruiască un altul", mărturisea el într-un interviu recent. Quina i-a adus pe lume, în de­cem­brie 2016, un nou fiu, pe Manuel. "Quina mă iu­beşte şi mă înţelege. În pre­zent, bucuriile şi durerile se împle­tesc în viaţa mea. Familia este cea care îmi dă forţă. Când îmi văd copiii, soţia şi pe cele două nepoţele râzând, îmi spun că trebuie să merg mai departe", spunea el.(Diego vine în România pe 9 mai, la Sala Pala­tului, ca să promoveze albumul "Indestruc­ti­ble". Biletele se găsesc în reţeaua "iabilet" şi au pre­ţuri cuprinse între 150 şi 250 de lei.)