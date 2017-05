"Cum pot scăpa de Tinea cruris?"

(Răspuns pentru IONUŢ - Craiova, F. AS nr. 1257)

"Băieţelul meu urmează să fie operat la testicul"

(Răspuns pentru MARIANA - jud. Sălaj, F. AS nr. 1260)

"Am fost diagnosticată cu dermatită Ocre"

(Răspuns pentru MARIA - Bucureşti, F. AS nr. 1257)

Nu se poate vorbi de vindecare în cazul poliglo­buliei, denumită şi policitemie vera, poliglobulie primitivă sau maladia Vasquez, însă, cu un tratament adec­vat, persoanele bolnave pot duce o viaţă apropiată de normal. În absenţa tratamentului, simptomele policite­miei se agravează, iar riscul de deces prin infarct miocardic sau accident vascular cerebral este mai mare. În principiu, poli­ci­temia vera se defineşte prin creşterea masei glo­bu­lare totale, determinată de o hiperproducţie a ce­lu­lelor sanguine la nivelul măduvei osoase hema­to­­gene (hemograma "sistematică", cu he­ma­tii > 6 mii/ml, hematocrit > 55% şi o hemoglobină > 17 g/100 ml) şi/sau semne de hipervâscozitate san­guină (manifestate prin oboseală, ce­falee, pa­res­tezii, tulburări vizuale), eritroză facia­lă (înroşirea feţei), prurit, splenomegalie, hepatomegalie mode­rată, simptome cardiovasculare (hiper­ten­siune moderată, tromboze) şi/sau digestive (ulcere gastro­duodenale) şi/sau hemoragice (mucoase sau viscerale), hiperuricemie. În general, boala apare după vârsta de 50 de ani. Evoluţia bolii este cronică, însă fără tratament, simp­tomele se agravează. În cazul tratamen­tului corespunzător, evo­luţia este favo­rabilă, deşi poate fi grevată de recăderi şi, mai ales, de complicaţii (tromboze arteriale sau venoase, hemo­ragii mu­coase sau viscerale, infecţii, co­lică nefri­tică şi crize de gută, apariţia unei leu­cemii mieloblastice (mielofibroza) care agra­vează prognosticul.Tratamentul policitemiei vera se axează pe următoarele coordonate:* Extragerea de sânge (350-450 ml), de două ori pe săptămână, până la obţinerea unui hematocrit stabil (< 45%), procedura care permite reducerea rapidă a hipervâscozităţii şi a complicaţiilor sale, menţinerea hemoglobinei la valori normale.* Chimioterapie, dacă se constată şi creşterea nivelului de leucocite şi trombocite în plus faţă de creşterea numărului de hematii. Se administrează hidroxicarbamida (Hydrea), medicament bine to­lerat, care realizează scăderea incidenţei formării cheagurilor sanguine şi a accidentelor vasculare, la persoanele trecute de 60 de ani şi la cei cu un istoric anterior de tromboze. La acestea, se asociază trata­mentul simptomatic, indicaţiile fiind în funcţie de vârstă, starea generală a pacientului şi toleranţa la produsele farmaceutice. Este bine să luaţi comple­mentar Ginkgo biloba, pentru inhibarea agregării trombocitare şi reducerea vâscozităţii sanguine. Îl puteţi asocia cu Ginsengul (inhibă producerea de trombi, blocând faza secundară a agregării pla­che­tare), pentru un efect terapeutic mai bun şi mai con­stant. Să auzim numai de bine!Afecţiune frecvent întâlnită, cu precădere la bărbaţi, favorizată de conformaţia anatomică locală şi transpiraţia bogată (mai ales pe timp călduros), Tinea cruris este o infecţie cutanată cu agenţi mi­cotici (E. inghinale, Trichophyton cubrum sau Epidermophyton floccosum) ce se manifestă prin placarde roz sau roşu-brune, care se transformă în cruste fine sau vezicule, în urma scărpinatului, zona fiind foarte pruriginoasă, impunând aplicaţii me­dicamentoase frecvente.Se localizează, în general, în regiunea inghinală şi partea internă superioară a coapsei, iar în timp, se poate extinde spre organele genitale, regiunea perianală şi fesieră.Deoarece după tratamente cu Dermocorticoizi (Triamcinolon, Fluocinolon, Mibazon etc.), leziu­nile îşi modifică aspectul, mergeţi din nou la der­matolog pentru reevaluare. Verificaţi dacă cineva din familie a avut epidermofiţie interdigito-plan­tară, Pitiriazis versicolor sau alte micoze superfi­ciale, pentru a analiza de unde aţi contractat boala sau dacă aveţi o predispoziţie individuală.Dacă transpiraţi abundent, faceţi băi săptămâ­nale cu ceai din frunză de nuc (50 g), salvie (50 g) şi mărul-lupului ("Dorel Plant") la 10 l apă. Evitaţi spălatul excesiv cu săpun şi şampon din comerţ.În cazul când tratamentul nu este eficace, evo­luţia bolii este cronică, persistând luni şi ani de zile, recidivele fiind dese.Tratament naturist - vă recomand următoarea reţetă care se poate prepara la farmacie: alcool 70° - 100 ml, acid boric - 3 g, acid salicilic - 2 g, acid benzoic - 12 g, glicerină - 5 g.* Tamponaţi o dată pe zi, dimineaţa, până la vinde­care şi preventiv un an.* După fiecare baie (de 3 ori pe săp­tămână), tampo­naţi zo­na (mai ales în se­zoa­nele calde), cu a­mes­tec: 100 g talc + 3 g acid boric.* Seara, de 3 ori pe săptămână, tampo­naţi placardele cu tinc­tură de mărul-lupului şi rosto­pască, apoi ungeţi cu cre­mă de rostopască şi gălbenele de la "Dorel Plant" (tel. 0721/61.35.87)* O dată pe săptămână, spălaţi zona afectată cu Argint coloidal.* Solicitaţi medicului reţetă pentru Nizoral 200 mg şi luaţi 1 tabletă pe zi, 3 săptămâni, în timpul mesei.* Întăriţi-vă imunitatea cu Carotenoid Com­plex, Vitamina C Alcalină - Health Nutrition, Imu­no­pharm şi Trioncolinat 2 (Pharma Dacica).* Comunicaţi-mi dacă aţi folosit medicamentul Griseofulvin sau unguentul Nizoral.Multă sănătate!Ectopia testiculară sau lipsa din scrot a unuia sau ambelor testicule este o anomalie congenitală care afectează 1-3% dintre băieţii cu naş­tere normală şi 10% dintre cei prematuri. Coborârea tes­ti­cu­lelor în scrot se pro­duce natural în tim­pul dezvoltării fe­tu­­sului (aproxi­mativ lunile 8-9 de sarcină). Medicul care a avut băieţelul sub observaţie de la naştere trebuia să vă in­formeze despre această ano­malie şi să urmărească dacă tes­ti­culul coboară în poziţia normală într-o perioadă de 3 luni - un an. Pentru a se limita riscul de steri­litate, testiculul trebuia coborât în scrot până la vârsta de 2 ani prin trata­ment hormonal sau o mică in­tervenţie chirurgicală - orhidopexie. Dacă ope­raţia nu se face până la vârsta de 10 ani, există ris­cul ca oricând în decursul vieţii să apară un discon­fort şi o transformare zonală în cancer.Atenţie! Pentru toţi părinţii care au băieţi! Până la vârsta de 2-3 ani, când le faceţi baie, verificaţi cu aten­ţie poziţia testiculelor în scrot.Cauzele criptorhidiei sau opririi testiculului într-un punct al traiectului de coborâre (cavitatea abdo­minală sau în canalul inghinal) nu se cunosc cu exactitate. Se are în vedere o deficienţă de stimu­lare gonadotrofică din perioada intrauterină sau, din cauze diverse, să fie "obturată" calea de coborâre spre scrot.Chiar dacă băieţelul, probabil, se va confrunta toată viaţa cu "deficit de spermatogeneză", este reco­mandabil să-i faceţi operaţia indicată de medic, pentru a evita alte complicaţii, precum maligni­zarea testiculului necoborât şi torsiunea "cordo­nului spermatic" însoţită de durere accentuată.Orhidopexia - operaţia de coborâre şi fixare a testiculului în scrot, se face după un examen clinic şi ecografie abdominală/RMN. În funcţie de locul unde se află testiculul (la nivel canal inghinal sau intraabdominal) se stabileşte modul de inter­venţie. În general, operaţia se face sub anestezie ge­nerală, durează circa 1 oră, iar spitalizarea, 24 de ore.Mai multe informaţii şi programare pentru con­sult obţineţi la tel. 021/9646 (spital MedLife Bucu­reşti).Pentru un tratament naturist luaţi legătura cu domnul bioenergoterapeut George Fetică din Bu­cureşti, tel. 0721/88.11.92.Multă sănătate!Stimate domnule, vă veţi unge cu unguent POCO, cu un uşor masaj, în regiunea inghinală. Un­gerile le veţi efectua de două ori pe zi, dimi­neaţa şi seara, timp de cel puţin 20 de zile.În caz că afecţiunea va reapărea, vă veţi unge în continuare, timp de cel puţin un an sau chiar mai mult, o dată pe zi, pentru a împiedica reapariţia acesteia.POCO poate fi procurat folosind datele de con­tact de mai sus.Multă sănătate!Stimată doamnă, vă recomand un tratament cu unguentul POCO. Acest unguent este eficient şi în cazul varicelor, fiind indicat şi pentru dermatita Ocre. Vă veţi unge peste această pată cu o cantitate mai mare de unguent POCO, după care veţi aplica un pansament steril din tifon, pe care îl veţi fixa cu leucoplast. Pansamentul va fi schimbat o dată la 2-3 zile, până la dispa­riţia petei.POCO este un medi­cament cu utilizări uni­ver­­sale, brevetat ca in­venţie, care a dat rezultate spec­taculoase în numeroase cazuri în care alte trata­men­te au dat greş.POCO poate fi procurat folosind datele de contact de mai sus.Multă sănătate!