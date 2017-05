În "Contesa Mariţa"

În "Voievodul ţiganilor"

- S-ar putea, doar "Banatu îi fruncea". Mama se trage dintr-o familie de bănăţeni get-beget. Tatăl ei a fost preot în Timişoara. Înaintaşii din familia mea au participat la realizarea Marii Uniri. Unchiul bu­ni­cului meu, Aurel Cosma, era preşedinte al Par­ti­dului Naţional Român din Banat şi şeful delegaţiei bănăţene la Alba Iulia. A fost primul pre­fect al Timişoarei după Unire. Are şi bust în Parcul Central al oraşului, şi o stradă în Timişoara îi poartă numele. Pot spune că am o "tradiţie"preoţească în familie, cu bunic, străbunic şi stră-stră­bu­nic preot. (Cât şi-a dorit bunicul să merg şi eu pe acest drum, dar n-a fost să fie!) Aurel Cosma, unchiul bunicului, după ce a fost prefectul Timişoarei, a fost deputat în mai multe legislaturi şi chiar Mi­nistru al Lucrărilor Publice în Gu­ver­nul condus de Ion I.C. Brătianu, pe vre­mea Regelui Ferdinand. Bunica mea din partea mamei era tot bănăţeancă, român­că sadea, dar din Banatul sârbesc. Din partea tatălui, istoria familiei mele e chiar mai interesantă. Bu­nicul, Iosif Pascu, a fost medic pediatru, şi după ter­minarea liceului în Timişoara a urmat medicina la Cluj. Bunica era italiancă, Iride Giacomini o chema de fată, iar tatăl ei a fost aventurierul familiei. Îl che­ma Alfredo Giacomini. De unde vine şi pre­nu­mele meu de Alfredo. Şi tata, de altfel, care s-a prăpădit nu de mult, se numea tot Alfredo.- Exact. Alfredo Giacomini a venit în România înainte de primul război mondial. El şi-a încercat norocul şi-n America, dar nu prea a avut succes. Era inginer constructor. A avut patru fete, primele două născute în Italia şi următoarele două la Buşteni, unde s-a stabilit pentru un timp, pentru că acolo a şi lucrat. Avea propria antrepriză de construcţii şi a făcut foarte multe lucrări împreună cu ar­hitectul Grigore Cerchez. A făcut, de pildă, Palatul Can­ta­cu­zino, funicularul şi furnalul de la fabrica de hârtie din Buşteni şi multe alte construcţii de pe Valea Prahovei. Iar în timpul primului război mondial, a plecat - nici mai mult, nici mai puţin - decât în Chi­na. S-a dus cu o firmă de construcţii fran­ceză. Şi-a lă­sat în România soţia şi cele patru fete şi s-a dus în China. După aceea s-a întors şi a lucrat tot cu Cerchez. A început cons­truirea Teatrului din Turnu Severin, oraş în care a şi murit prin anii '50. Bunicul Iosif Pascu a fost medic pediatru. El m-a dus prima dată la operă, pe când aveam doar 5 ani. Eu nu mă simţeam întot­dea­una în largul meu cu el când eram mic, pentru că era un tip mai cu morgă, foarte "britanic", un pic mai rece. În timpul războiului a fost medic la Corcova, în Mehedinţi, şi a locuit cu fa­milia la moşia lui Anton Bibescu. Multe dintre ru­dele bunicului din Bucureşti s-au dus şi ele acolo, căci oraşul era bom­bardat. Pe moşie era o podgorie din care se fă­cea un vin foarte bun, un vin nobil, realizat de un specialist adus pentru asta din Franţa, aşa că bunicul şi Anton Bibescu trăgeau nişte che­furi pe cinste. Avem pe la Timişoara şi poze din pe­rioada aceea. Am până şi o carte cu autograful Marthei Bibescu. Şi bunicul meu într-o zi a auzit la un post de radio străin că Bibescu a murit. Şi a plâns. Cât era el de "britanic" şi tot a plâns.- Povestea cu cântatul mi-a venit destul de târ­ziu. Aşa cum am spus, mergeam cu bunicul meu, me­dicul, de foarte mic, la Opera din Timişoara, şi mai cântam eu aşa, de nebun, prin casă, dar nu am fost niciodată vedeta serbărilor şcolare. În liceu, eu mă pregăteam să dau la Medicină, motiv pentru care urmasem şi cursurile Liceului Sanitar, unde pe vre­mea aceea, vorbim de anii '80, se intra foarte greu, pentru că ieşeai de pe băn­cile şcolii cu o me­serie. Pă­rinţii mei mă dă­du­seră la pre­gătire. Am băgat la greu fi­zică, chi­mie şi bio­lo­gie, du­pă care, în clasa a-XI-a spre a XII-a, m-am răzgândit. Am spus că vreu să cânt. No­ro­cul meu fost că părinţii m-au sus­ţi­nut, chiar şi în nebunia asta. Am început să mă pre­gătesc mai întâi la Ti­mi­şoa­ra, după care ai mei m-au scutit de un an de armată, şi m-au tri­mis la pregătire la Bucu­reşti. Între timp a venit Re­vo­luţia, iar eu am intrat la Conservator din prima în­cercare.- M-am pregătit un an de zile cu domnul Lu­dovic Spiess, la "cântat", şi cu o foarte bună pro­fe­soară de teorie şi solfegii de la Liceul Militar, doamna Cioabă, care era aşa, mai zbir, dar zbir cu drag, ceea ce mi-a prins foarte bine, pentru că a pus şaua pe mine şi am reuşit să învăţ teorie şi solfegii într-un timp record. Iar în 1991, am intrat la Con­ser­vator. În 1996, am dat licenţa cu un spectacol la Ope­retă, "Contesa Maritza", care a însemnat şi exa­menul meu de angajare. De atunci şi până azi, cânt pe scena Operetei. Am cântat însă şi multă operă şi vocal-simfonic. Dar chiar dacă sună aşa, mai "uşu­rel", în operetă există şi roluri chiar mai grele decât cele de operă. Sunt mulţi tenori care preferă să cânte orice operă decât "Voievodul ţiganilor", de pildă.- De trei ori pe săptămână mergeam la maestrul Spiess, pe strada Polonă 57. El şi doamna Gerda, soţia lui, mă adoptaseră pentru o perioadă de timp. Rămâneam şi la masă uneori. Pe vremea aceea, mai trăia şi mama domnului Spiess, care era un Ludovic Spiess în variantă feminină. Mă chemau uneori duminica la masă şi atunci ea spunea: "Of, ce bine că e duminică şi nu mai "ţipă" nimeni în casa asta!". Îmi amintesc cu nostalgie de clipele acelea. Doamna Gerda Spiess, soţia maestrului, mă acompania la pian. Era frumos.- Mie totdeauna mi-a plăcut să cânt şi lucruri grele. Am avut mereu înclinaţie spre rolurile de anvergură, care să aibă multe arii, trăire, fră­mântări, tumult. Aşa că piatra mea de încercare a fost rolul din "Ţara surâsului", care este summum-ul repertoriului unui tenor în teatrul de ope­retă. Intru în primul act şi ies abia la sfâr­şit. E mult şi greu de cântat. Dar este, cu adevărat, o capodoperă.- Toată lumea mă întreabă de ce nu m-am dus la Operă. Dar eu cânt operă. În ultimul timp, de când nu mai avem sediu, am cântat mai multă operă decât operetă. Vreau să rămân însă la Operetă, pentru că aici am debutat, aici e casa mea, aici mă simt bine.- Mă supără faptul că lumea nu mai ştie să se joace. Că spiritul ludic a dispărut. Nu mai vezi oameni râzând. Te uiţi pe stradă şi vezi numai feţe îmbufnate. Fac riduri toţi. Nu se poate. La mine râsul e o "boală de nervi". Râd tot tim­pul. Nu e musai să ai mari motive de râs. Zâm­beşti pentru că eşti bine, pentru că trăieşti. Şi trebuie să-ţi iubeşti, să-ţi respecţi să să-ţi bucuri prietenii. Sunt nişte oameni pe care i-ai cunoscut de-a lungul vieţii. Sunt un prilej de bucurie. Acum, oamenii mai mult se folosesc de prietenie, profită de ea, devenind şantajişti sentimental, lucrul cel mai urât din lume.- Încerc să trăiesc fără încrâncenare şi, pe cât se poate, doar cu bucurie.- Eu când cineva mi-a făcut rău, am zis în sinea mea. "Hai, dă în mine de încă o sută de ori. Uite, eu îmi deschid braţele larg şi pri­mesc". Încerc să răspund răului cu dragoste. Poate cine va citi asta se va mira sau nu va înţelege, dar am credinţa că răul nu există, că e doar rătăcire. Rătăcire şi neputinţă de a fora în adânc, pentru a aduce la suprafaţă adevărata noastră fiinţă, care este esenţialmente bună. Viaţa toată e făcută din bine şi frumos, pentru bine şi frumos.