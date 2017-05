Biserica Mânăstirii Adam

Catapeteasma

Icoana coborârii de pe cruce - pictură murală în biserica mân. Adam - atribuită lui Grigorescu

Maica Maria Magdalena

Toaca vecerniei

Podişul Moldovei, zgribulit de frig

Clopotul schitului bătea a primejdie. Un că­lugăr tânăr şi firav era smucit când într-o parte, când în alta, de forţa limbii de fier, de care trăgea cu disperare. Privit de la de­părtare, părea că în turnul clopotniţei se află o pasă­re în zbaterile morţii. Un pâlc de călăreţi se apropia în ga­­lop, în vreme ce ultimii monahi fu­geau, prin gar­­dul spart, înspre pădure. Pe măsură ce se apro­piau în goana cailor, călăreţilor li se dis­tingeau tot mai mult chipurile încruntate şi asudate. În mâini le ful­gerau iatagane. Peste puţin timp, feţele, umbrite de turba­ne, aveau să le fie luminate de flăcările care cuprin­deau biserica şi chiliile. Nu se mai osteniseră să cau­te odoare, erau însetaţi de răzbunare. Şi au aş­teptat până ce a ars totul, sub ochii lor. Era în iu­nie 1574, după bătălia de la Rîşcani, dintre moldo­veni şi trupele otomano-tătare, în care şi-a pierdut ca­pul Ioan Vodă cel Cumplit. Şi odată cu Domnul Moldo­vei, a murit, pentru prima oară, şi Mânăstirea Adam.Primăvara e întârziată pe dealurile de la Adam, care despart, unduind, ţinutul Galaţiului, de Vaslui. Copacii abia au înflorit, iar cerul se cerne peste crengile lor şi peste casele joase, ca o burniţă. Ploaie rece de toamnă şi vânt de iarnă. Drumul duce poticnit, prin gropi şi cotituri neaşteptate, până în poarta mânăstirii. Aici, o linişte de mormânt. Sun­tem în Postul Mare, iar micul univers monahal e în doliu. Veche de sute de ani, uşa scundă, a bisericii, prinsă în ferecătură de oţel, se deschide cu vaier mare. Înăuntru te întâmpină sfinţi prelungi, în ochii cărora pâlpâie lumina câtorva candele. Păşesc încet spre altarul străjuit de o catapeteasmă imperială, plină de icoane nepreţuite şi arabescuri în lemn aurit. În stânga ei, aşezată pe un piedestal şi în­veşmântată în negru, e "Sfânta". Aşa o numesc, cu recunoştinţă şi drag, credincioşii. Chipul Maicii Domnului e acoperit de un văl. Ca să-l văd, ar trebui să merg mai aproape, doar că o emoţie neaşteptată mă ţintuieşte în loc. Nici nu mai ştiu dacă e zi sau noapte când îndrăznesc să fac un pas înainte şi să-mi ridic privirea spre Ea. Ce văd mă cutremură. Maica Domnului are obrazul înnegurat de la focul prin care a trecut şi ţine în braţe un prunc fără chip. Imaginea te cutremură, lipsa chipului sfânt te obligă să-l vezi pe Hristos dincolo de icoane, în slava lui cea adevărată, pe care nimeni nu-i în stare să o zugrăvească. Brusc, se aude un fâlfâit ca de aripi, şi o maică apare de nicăieri, fluturându-şi faldurile veşmântului, parcă trecând prin zi­durile bisericii. E ghi­dul mânăstirii, maica Maria Magdalena. Înaltă, dreaptă, luminoasă şi zâm­bitoare, sco­borâtă parcă şi ea din icoane, Maica vorbeşte limpede şi curat, cu voce înaltă şi har înnăscut. În lumina pâlpâitoare a candelelor, istoria tragică a mânăstirii se întoarce la începuturi.Icoana Maicii Domnului a po­posit la Adam în 1559. Venea din Orientul Mijlociu, în straiţa unui călugăr ce-şi căuta un nou sălaş. Şi primul om pe care l-a întâlnit a fost un cioban bogat şi credincios, care stăpânea dealurile şi pădurile de pe-aici. Monahul i-a spus ciobanu­lui că poartă asupra lui o icoană cu mare putere şi l-a rugat să-i ofere adă­post. Baciul n-a stat pe gânduri. Nu doar că le-a deschis uşa casei, dar a ridicat curând o bisericuţă de lemn, cu hramul "Duminica Tuturor Sfinţilor", în jurul căreia s-au toc­mit apoi câteva chilii. La scurtă vre­me, s-a călugărit şi ciobanul. Aşa a fost pusă vatră monahicească la Adam.Cincisprezece ani mai târziu, turcii şi tătarii au pângărit şi incendiat schitul. În urmă n-a mai rămas decât scrum şi jale. Ţăranii din satele vecine, care prin­seseră mare evlavie la icoana Maicii Domnului, au crezut că au pierdut-o pentru totdeauna. Dar, după câteva luni, a fost găsită într-un copac. "Unii spun că ar fi fost într-un stejar, alţii, că într-un cireş. Mie îmi place să cred că Sfânta s-a arătat din nou oame­nilor într-un cireş, căci acesta este po­mul îngerilor. Când ninge, se spune că scutură îngerii cireşii din Rai cu bătăile aripilor lor", spune zâmbind maica Maria Magdalena.Cert este că ni­meni n-a aflat vreo­da­tă unde a fost icoa­na câtă vreme a stat as­cunsă şi cum a apă­rut în copac. La fel de sigur este că, în jurul icoanei, pe acelaşi loc al pârjo­lului, a fost clă­­dită o nouă bise­rică, din zid, care a fost sfinţită la 14 octombrie 1652 şi căreia i s-a dat hramul "Adormirea Maicii Dom­nului". De-acum, moşia aceasta îi aparţinea unui căpitan de oşti, pe numele său Vasile Adam. Dim­preună cu fraţii săi, Costea, Movilă şi Dabija, cu toţii coborâţi din Aprodu Purice al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, au cti­torit noua mânăstire. După un timp, căpitanul Adam s-a şi călu­gă­rit.Dar pe cât de liniştit a fost înce­putul Mânăstirii Adam, pe atât de dramatică i-a fost dăinuirea, încer­cată de cutremure şi incendii, de secularizarea ave­rilor mânăstireşti sub Cuza şi, cel mai năpraz­nic, de comunism. Transformată în mânăs­tire de maici, ironia sorţii a făcut ca, taman în vremea în care era con­dusă de Xenia Cuza, mătuşa de tată a dom­nitorului, mânăstirea (bogată şi cu peste 150 de vieţuitoare şi zece preoţi) să fie deposedată de averile sale. Lipsite de pământuri şi danii, pentru a se întreţine, maicile au făcut un ate­lier de covoare şi unul de ţesături, care le-au dus faima în toată lumea. Povestea spune că însăşi Re­gina Maria venea adesea la Mânăstirea Adam, în­fruntând hârtoapele drumului şi vânturile şfichiui­toare de pe dealurile Moldovei, pentru a-şi procura minunatele pânze de in şi de borangic, din care-şi făcea maramele şi cămăşile populare.Dar priceperea măicuţelor ţesătoare de la Adam avea să le fie acestora şi piatră de poticnire. În anul 1948, atelierele mânăstireşti au intrat în proprie­tatea statului, iar călugăriţelor li s-a impus un plan de producţie, ca unor muncitoare de rând. În schim­bul muncii lor, primeau ceva cereale sau legume, ca să aibă ce mânca. Apoi, în 1960, mânăstirea a fost des­fiinţată, în chiliile şi acareturile ei fiind organizată cooperativa de producţie "Tractorul Roşu". "Sfân­ta" şi celelalte comori ale mânăstirii, zeci de icoane vechi, cărţi bisericeşti şi obiecte liturgice, au fost duse la Mânăstirea Celic Dere din Tulcea, lângă Munţii Măcinului. O parte din ele se află şi azi în muzeul de acolo.În 1991, la iniţiativa PS Casian, Episcopul Du­nării de Jos, mânăstirea a fost reînfiinţată. Un an mai târziu, ca urmare a cererilor făcute de peste 20.000 de credincioşi din zonă, icoana făcătoare minuni a Maicii Domnului cu Pruncul s-a întors de la Celic Dere acasă, la Mânăstirea Adam.Astăzi, în jurul vrednicei stareţe Anastasia Cim­bru, sunt 14 măicuţe. Majoritatea au venit, în urmă cu cincisprezece ani, de la Mânăstirea Buciumeni din Vaslui, dimpreună cu stareţa. Credincioşii locu­lui cu care am vorbit spun că şi maicile fac minuni, cel puţin pentru mânăstire. Felul în care se gos­podăresc (ograda mânăstirii arată ca o frântură de rai) şi puterea duhovnicească a obştii sunt, în­tr-adevăr, mici miracole, pentru lumea în care trăim. Au refăcut şi atelierele. Tradiţia se reînnoadă. Iar Maica Domnului pune şi ea mâna şi mila, fără în­doială. Când ajută pe atâţia alţii, nu le va uita toc­mai pe cuvioasele care o slujesc cu cel mai mare devotament!- Sunt nenumărate mărturii. Şi mai sunt şi eve­nimente pe care unii, din prea puţină credinţă şi din lipsă de sme­renie, le consideră coincidenţe. Însă, chiar dacă apelezi la raţiune, nu la inimă, înţelegi că nu pot fi coincidenţe. Vine cineva şi se roagă la Maica să-l ajute să-şi găsească un serviciu, să nu mai fie muritor de foame, iar peste scurt timp, după ani şi zile de căutări, i se şi oferă un post. Sigur, unii spun că este numai o întâmplare, dar cel în cauză ştie că este o minune, că în viaţa lui amărâtă, a răsărit soarele. E multă sărăcie în lume, o împli­nire ca asta nu se petrece oricum. Că icoana e făcă­toare de minuni o dovedeşte şi faptul că e atât de iubită şi de cerută de toată suflarea creştină din această parte a Moldovei. Icoana e vinde­cătoare, dar şi aducătoare de ploaie. În fiecare an, de pe 1 până pe 13 au­gust, mergem cu ea în pelerinaj. Trece Maica pe la poarta fiecăruia, ca să-i aline necazul şi suferinţa, să-i dea sănătate şi ajutor în cele de tre­buinţă... Şi oamenii ies la porţi şi se închină şi primesc cu dragoste şi recunoştinţă mângâierile ei. Po­poseşte în toate bisericile de pe dru­mul până la Galaţi şi este purtată în procesiune între sfintele lăcaşuri de acolo. Apoi, în ajunul hramului mâ­năstirii noastre, Adormirea Maicii Domnului, se întoarce acasă. Şi o primim ca pe cineva drag, care ne-a lipsit prea mul­tă vreme, cu clopotele bătând şi slujbă de prive­ghe­re, cu mulţumiri şi cântări de laudă. Vă mărtu­ri­sesc, că de fiecare dată când icoa­na pleacă în pele­rinaj, mă simt de parcă aş rămâne or­fană. Puterea ei ocrotitoare este nemărginită.- Dacă ai credinţă, simţi la fel puterea icoanei, şi dacă eşti călugăr, şi dacă eşti mi­rean. Binecuvântarea sfântu­lui pe care îl reprezintă este aceeaşi. O icoană făcătoare de minuni este, de fapt, un canal deschis către energia necreată a lui Dumnezeu, la care ai acces numai prin credinţă. Dacă inima crede, e imposibil ca icoana să nu te ajute. Eu, când sunt în faţa icoanei Maicii Domnului, nu mai simt nici durerile trupu­lui meu bolnav, nici foamea, nici setea, nici scurgerea tim­pului, nici grijile. Sunt alt om. De aceea, dacă aş putea, aş sta numai în biserică, la picioarele Maicii Domnului.- Eu cred că lipsa asta este, de fapt, un câştig. Tocmai pentru că nu-i mai vedem chipul Pruncului, ni-l putem închipui mai bine. Uneori, imaginaţia omului este mai de folos decât o imagine clară, care te poate atrage sau nu. În această icoană, Hristos e prezent şi totuşi ne lipseşte. Ceea ce mă­reşte misterul şi ne creşte dorul de El.- Cu ardoare. Trebuie să arzi în rugăciune, să pără­seşti orice gând lumesc şi să fii cu toată fiinţa prezent în cuvintele pe care le rosteşti, cu glas tare sau numai în min­tea ta. Numai aşa te vei lăsa, cu adevărat, îmbrăţişat de Maică, şi atunci ea te va mângâia. Dar e foarte greu, pentru că mintea noas­tră nu se lasă adunată, este furată de gânduri, de informaţii, de cei din jur, de sentimentele noastre contrare, de a vrea şi de a nu vrea... O rugăciune profundă nu poţi avea decât de câteva ori pe an. Mie mi s-a întâmplat anul acesta, de pildă, o singură dată să uit de mine la rugăciune. Ce simţi atunci este însă cu adevărat dumnezeiesc.- Am avut un duhovnic de la mânăstirea Frăsinei care îmi spu­nea că a citi un Acatist sau un Pa­raclis este un exerciţiu necesar şi o obligaţie, mai ales pentru un mo­nah, pentru a întreţine prietenia cu sfinţii. Dar când ai vreun necaz, trebuie să-i spui sfântului la care te rogi ce ai pe inimă, cu vorbele tale, sincer şi direct. Eu fac aşa în fie­care seară, înainte de culcare, după pravila obişnuită. Chiar şi dacă nu am vreo problemă serioasă, vor­besc cu Sfântul Calinic, care mi-e cel mai apropiat prieten. Îi spun ce-am greşit, ce-aş mai vrea să fac, îi cer un sfat, îi încredinţez gân­durile şi frământările mele, regretele şi năzuinţele... Şi el mă ascultă şi mă sprijină, ca un prieten ade­vărat.- Maica Domnului este mama tuturor. Este "mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de ase­mă­nare decât serafimii". Dacă e mai presus de în­geri, e mai presus şi de sfinţi, care au fost tot oameni. Ea însăşi este pe jumătate înger, prin felul în care s-a născut, a trăit şi a păti­mit şi prin faptul că L-a născut pe Mântuitor. Aşa încât toţi sfinţii i se roagă ei. Ea nu poate fi com­parată cu nimeni, şi totuşi, ne este atât de apropiată. Căci unei mame îi spui totul, te iartă, te ocro­teşte şi te îndreaptă cu blân­deţe... Pe Iisus Hristos îl iubesc, dar nu îndrăz­nesc să-i cer ce îi cer Maicii Sale. El este Dum­ne­zeu, e prea sus şi mă ruşinez să-i bat la uşă cu cererea mea. Maica Lui este însă şi maica mea. Mai­ca Noastră cea sfântă.