Dacă mai punem pe listă şi hipertensiunea, o boală în creştere de viteză, disfuncţiile hormonale, mesele copioase urmate de balonări, consumul de alcool, alergiile, diabetul, nu trebuie să ne mirăm că tot mai mulţi oameni suferă de accelerarea puternică şi bruscă a ritmului car­diac, care poate ajunge la 150-200 de bătăi pe mi­nut şi poate dura de la câteva minute, la câteva ore.După simptomele care însoţesc aritmiile, putem afla cauza problemei.* Dacă ţinem mâinile cu degetele întinse şi acestea tremură uşor, motivul poate fi cantitatea mare de medicamente folosite sau alegerea lor gre­şită.* Dacă apare o pierdere de greutate corporală, motivul poate fi utilizarea excesivă de hormoni sau medicamente care scad pofta de mâncare.* Dacă tahicardia este însoţită de transpiraţie abundentă, de vină este utilizarea excesivă a co­feinei.* Dacă împreună cu tahicardia apa­re şi o excitabilitate nervoasă puternică, de vină ar putea fi fumatul, lipsa de acti­vitate fizică sau, invers, practicarea ex­ce­­sivă a exerciţiilor sportive, suprasoli­citare.* Creşterea de temperatură corporală cu un grad provoacă mărirea pulsului cu 10 bătăi, de aceea bolnavii răciţi obosesc re­pede. După reglarea temperaturii, pulsul îşi re­vine la nor­mal. Nu folosiţi în asemenea caz medica­mente car­diace puternice, doar o pastilă sau 25 picături de tinctură de valeriană. Corpul se freacă cu oţet sau cu spirt.* La tinerii aflaţi în timpul creşterii active a masei musculare, până la 18-20 de ani, muşchiul car­diac încearcă să compenseze circulaţia sanguină în organism prin contracţii mai dese.* Uneori, organismul reacţionează cu mărirea pulsului la administrarea de medicamente noi (efectul primei doze).* Anemia este şi ea o cauză a înteţirii bătăilor inimii, deoarece scade cantitatea de celule roşii, se micşorează cantitatea de oxigen transportat în ţesu­turi şi inima se contractă mai des, ca să acopere insuficienţa de oxigen.* Provoacă tahicardie şi alimentele grase sau consumate în cantităţi mari, asociate cu băuturi al­coolice. Reprezintă un stres puternic pentru siste­mul digestiv, la care organismul reacţionează prin producerea de cantităţi mari de adrenalină.* Tahicardia poate însoţi multe boli grave: in­flamaţia muşchiului inimii, dereglările nivelului de glucoză din sânge, hipertensiune arterială, hiperac­ti­vitate a glandei tiroide.La creşterea pulsului, faţa se scufundă într-un vas cu apă foarte rece, cu bucă­ţele de gheaţă, pentru 2-3 secunde. Se apasă cu 2 degete pe ochii închişi timp de 10 secunde, se face o pauză de 2 secunde, se repetă apăsarea, combi­nată cu expiraţie lungă. Uneori, ajută şi o imitaţie de tuse puternică, repetată de câteva ori.Cea mai simplă reţetă constă în consumarea pulberii din flori uscate şi râşnite, câte jumătate de lingură, de 3 ori pe zi, înainte de masă. Pentru creşterea efectului, se amestecă 2,5 linguri flori de hamei, 1,5 lingură flori de sovârf şi 5 linguri frunze de mentă. Se opăreşte o lingură plină de plante cu 450 ml de apă, se infuzează (vasul se acoperă cu o pernă) 30 de minute. Se bea în 4 reprize, între mese, în timpul zilei.Dacă tahicardia este asociată cu hipertensiu­ne, se recomandă fire de ovăz verde, care n-a fost stropit cu ierbicide. Se obţine în centrifugă un suc proaspăt. Se beau câte 150 ml, de 3 ori pe zi, cu 20 de minute înainte de masă.O lingură de rădăcină rasă se amestecă cu un pahar de apă, se pune pe foc şi se aduce până la fier­bere, apoi se ţine pe vas cu aburi, 30 de minute. Se bea câte o linguriţă, de 3 ori pe zi, cu 30 de mi­nute înainte de masă.Se foloseşte rădăcina unui leuştean care are cel puţin 3 ani.În 250 ml de ţuică de calitate se macerează la întuneric, timp de 14 zile, 50 g de rădăcină uscată şi zdrobită de leuştean. Se bea câte o linguriţă, de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Reme­diul înlătură edemele.Amestec dintr-o lingură de muşeţel şi câte 4 linguri de talpa-gâştei şi fructe de păducel. Se recomandă când tahicardia este provocată de stres. O lingură de amestec se infuzează timp de o oră în termos, în apă clocotită. In­fu­zia se bea de 3 ori pe zi, câte 1-2 linguri (în func­ţie de greutatea corporală), cu 30 de mi­nute înainte de masă, timp de 4 săptă­mâni.Se recomandă când tahicardia este aso­ciată cu ateroscleroza vaselor san­guine din creier.O lingură de seminţe de mărar pisate se opăresc cu un pahar de apă clocotită şi se infuzează în ter­mos, cel puţin 3 ore. Lichidul se bea în 3-4 reprize, în timpul zilei, în cură de o lună, şi cu pauze de o lună între cure, timp de un an sau şi mai mult.* Se storc cantităţi egale de suc de sfeclă, mor­cov, ridiche neagră şi se amestecă. Timp de 2-3 luni, mai ales pe timp de iarnă, se beau câte 100 ml, de 2-3 ori pe zi.* Se rad pe răză­toarea cu orificii mici un măr şi o ceapă. Se ames­tecă bine şi se consumă în 2 re­prize, în timpul zilei, între mese. Cura durează 4 săptămâni.* Se amestecă cantităţi egale de suc de ridiche neagră, lămâie şi miere de albine. Se bea câte o lin­gură, de 3 ori pe zi, cu 40 de minute după masă, timp de o lună.* Se prepară un amestec din sucuri de morcov, hrean, miere de albine - câte un pahar de fiecare, se mai adaugă suc stors dintr-o lămâie mare. Se consumă câte o lingură de amestec, de 3 ori pe zi, cu o oră înainte de masă sau cu 2-3 ore după masă, timp de 2 luni. Se păstrează la frigider.O parte din tincturile necesare tahicardiei se găsesc la plafar sau în farmacii. Celelalte se pot prepara acasă. De regulă, se pun 10 g de plantă la fiecare 100 ml de ţuică şi se ţin la temperatura camerei 3 săptămâni, în sticle de culoare închisă. În afară de administrarea de 2-3 ori pe zi, cum este indicat, se bea încă o linguriţă de preparat, cu 100 ml de apă, atunci când inima începe să urce la mai mult de 90-100 de bătăi pe minut.Din 100 g rădăcini de iarbă-mare şi 500 ml de ţuică de calitate se prepară o tinctură care se macerează timp de 14 zile la întuneric, în vas în­chis ermetic. Se bea câte o linguriţă, de 3 ori pe zi, cu 30 minute după masă, timp de 3 săptămâni.Se amestecă cantităţi egale de tincturi de păducel, talpa-gâştei şi de odolean. Se beau câte 30 de picături, înainte de culcare sau, în cazuri grave, de 3 ori pe zi, cu 25 de minute înainte de masă.Pentru cei ce suferă de palpitaţii din cauza hipertensiunii, se amestecă cantităţi egale de tincturi de ovăz, propolis şi păducel. Se beau 25 de picături, de 2-3 ori pe zi (în funcţie de gravitatea problemei), cu jumătate de oră înainte de masă, până la obţinerea rezultatului dorit.Se foloseşte mai ales în timpul palpitaţiilor. Cu 3-4 picături se frecţionează de jos în sus zona inimii, sub sânul stâng, iar cu tinctură de iod, zona de deasupra sânului, unde se simte durerea.Într-o sticluţă de culoare închisă, se amestecă câte 10 picături de uleiuri de anason, lavandă, scor­ţişoară, cuişoare, roiniţă, nucşoară, fenicul, cimbru şi eucalipt. În timpul crizei, când pulsul creşte brusc, picuraţi 3-4 picături pe colţul unei batiste şi înhalaţi aroma. Respiraţi corect: expiraţia să fie de 3 ori mai lungă decât inspiraţia. Efectul va fi şi mai bun dacă expiraţi cu efort, prin buzele lipite strâns. După eliminarea aerului, opriţi respi­raţia pentru 5-10 secunde, cât puteţi re­zista, după care reluaţi proce­deul.