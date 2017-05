Câteva reţete cu muguri şi frunze de plop

Muguri de plop

Creşte fie singur, fie formând zăvoaie, împreună cu aninul şi salcia. Absorbind în permanenţă canti­tăţi mari de apă, un pâlc de plopi poate scădea nive­lul apelor subterane chiar şi cu un metru. Însă, pe lân­gă aceasta, mai scoate şi substanţele toxice din sol.Dar şi orăşenii îl întâlnesc deseori prin parcuri, precum şi în spaţiile nu prea largi dintre blocuri, unde coroana lui înaltă şi zveltă nu ocupă foarte mult loc. Un asemenea context îi explică, de altfel, şi denumirea: copacul apare cu numele de "popu­lus", deja în scrierile poetului roman Horatius (65-8 î.Hr.). Cuvântul folosit de el însemna, de fapt, în limba latină, "popor". Alegerea termenului se ex­plică prin aceea că se obişnuia, pe atunci, cul­tivarea plopului pe marginea pieţelor şi împreju­rul altor perimetre unde se ţineau adunări populare.Botaniştii deosebesc mai multe specii de plop: tre­murător, balsamifer, negru, cenuşiu şi alb (cu va­rietatea piramidală). Mai de curând s-au obţinut, prin încrucişări, şi unele tipuri hibride, cum sunt plopul roşu (cu frunzişul colorat în roşu închis şi o statură mică, de numai 10 metri), utilizat ca plantă ornamentală, sau plopul energetic, care furnizează o biomasă extrem de utilă pentru producerea de ener­gie.Copacul are o rădăcină profundă, puternic rami­ficată, şi o tulpină care atinge, în general, înăl­ţimi de 30-35 de metri. În funcţie de specie, frunzele se apropie mai mult de o formă rotunjită ori sunt mai degrabă ovale, terminate într-un vârf ascuţit. Peri­oada de înflorire se întinde din martie până în mai, când arborele dă la iveală inflo­rescenţe de tip spic: mâţişori cu lungimea de 5-7 centimetri.Lemnul de plop e moale, uşor, lesne de pre­lu­crat, însă prea puţin rezistent. Proprietăţile sale îl recomandă în primul rând pentru confecţionarea unor obiecte de uz gospodăresc: linguri, fuse, bo­luri, albii, lăzi, jucării. În trecut, se făceau din el chiar şi saboţi. Este întrebuinţat, de asemenea, la fabricarea placajului, a furnirelor, a plăcilor fibro­lem­noase (PFL) şi a celor aglomerate (PAL), a plan­şetelor, a scândurelelor de şindrilă, a chibri­turilor, totodată, şi ca materie primă în industria celulozei şi a hârtiei.Când vine vorba despre o persoană temătoare, se spune uneori: "Tremură ca frunza plopului." Într-adevăr, cu mişcarea neîncetată a frunzelor sale subţiri, care vibrează la cea mai mică suflare de vânt, plopul sugerează parcă o stare continuă de ne­linişte, de presimţire a pericolului.În mitologia greacă, plopul negru era consacrat zeiţei pământului, Geea (sau Gaia), simbolul ferti­lităţii, mama universală, cea aflată la originea tutu­ror zeilor din Olimp. Grecii antici mai credeau că intrarea în lumea subpământeană a umbrelor este străjuită de un plop negru, în vreme ce la ieşirea din ea adastă un plop alb. De aceea, copacul era ade­sea plantat în preajma cimitirelor, pentru a ajuta sufletele celor morţi să treacă spre tărâmul de din­colo. Până şi în zilele noastre, oamenii cu ima­gi­naţie mai bogată pretind că în freamătul frunzelor de plop se pot desluşi şoaptele spiritelor care în­cear­că să ne sfătuiască de bine.Efectele benefice ale principiilor active conţi­nute în mugurii, frunzele şi scoarţa de plop sunt atât de multe, încât orice enumerare nu poate fi de­cât incompletă. Ele au acţiune antiinflamatoare, flui­difică secreţiile bronşice şi uşurează expec­to­raţia, măresc excreţia de urină şi determină eli­mi­narea acidului uric, reglează digestia, deto­xifică şi scot apa din ţesuturi, grăbesc cica­trizarea rănilor, calmează mu­coasele sensi­bile, ameliorează arsurile, he­moroizii, ac­neea, neurodermita, psoriazisul şi fisurile cutanate. În medicina populară, de­coctul din scoarţă era administrat extern, sub forma compreselor, pentru a vindeca fu­runculele, iar intern - pentru oprirea sânge­rărilor men­struale abundente. Femeile între­buinţau fiertura de scoarţă şi la spălatul pe cap, cu intenţia de a stimula astfel creşterea părului. Din mugurii fierţi în untură se pre­gătea o alifie cu care se tratau hemoroizii. Chiar şi unii terapeuţi moderni recomandă puful de plop ca remediu pentru durerile de urechi, îndem­nându-şi pacienţii să-l introducă în ureche ca atare sau, dacă urmăresc o intensificare a efectului, să pună pe vălătucul de puf o picătură de ulei esenţial de lavandă sau câteva picături de ulei de sunătoare. Cândva, era fo­losită cu­rent o alifie de plop, în a cărei for­mulă se regăseau anumite plante cu efect analgezic şi haluci­nogen. Din cauza lor, unguentul putea să declanşeze pacienţilor stări similare cu transa, motiv pentru care s-a renunţat mai târziu la utili­zarea lor. În prezent, alifia se prepa­ră doar cu muguri şi rafie de plop.1/2 legătură de ceapă verde, 2 linguri de unt, 2 lin­guri de făină, 1 litru de apă, 2 pumni de ierburi aro­mate sălbatice, 1 pumn de frunze de plop, puţină sare.Căliţi cepele în unt, amestecaţi-le cu făina şi turnaţi apa, adăugaţi ier­burile şi lăsaţi totul să fiarbă 3-4 minute. Bateţi compoziţia cu un mixer şi puneţi-i sare. Tăiaţi mă­runt frunzele şi adăugaţi-le în amestec, apoi aş­teptaţi puţin, ca să se pătrundă.1 lingură de muguri de plop, 100 ml ulei de măsline, 10 g ceară de albine.Striviţi mugurii într-un mojar şi puneţi-i într-o crăticioară, împreună cu uleiul de măsline. În­călziţi conţinutul în bain-marie şi lăsaţi-l deo­parte pentru aproximativ 30 de minute. Apoi stre­curaţi-l.Aşezaţi din nou pe bain-marie uleiul de măsline, adăugând şi ceara. Amestecaţi mereu, până când ceara se va topi complet. Puneţi balsa­mul într-un borcănel, aşteptaţi să se răcească şi după aceea închideţi-l cu capacul.Balsamul vă va fi de folos la rănile care întârzie să se vindece, precum şi la pielea iri­tată şi asprită.75 g muguri de plop, 750 ml vin.Introduceţi mugurii într-un borcan cu capac şi turnaţi deasupra vinul, apoi închideţi borcanul şi aşezaţi-l pentru următoarele 7 zile într-un loc căl­duţ. Agitaţi-l bine în fiecare zi. La sfârşit, strecuraţi vinul şi umpleţi cu el o sticlă curată.Beţi înaintea mesei de prânz sau de seară o cantitate echivalentă cu un păhărel de lichior din acest vin medicinal. Are efect tonic.1 lingură de mu­guri de plop, 1 lingură de flori de lavandă, 100 ml apă, 50 ml oţet de mere.Turnaţi apa clocotită peste mugurii de plop şi florile de lavan­dă, infuzaţi 10 minute, apoi strecu­raţi şi amestecaţi cu oţetul de mere.Păstraţi lichidul într-o sticlă de culoare închisă şi întrebuinţaţi-l ca loţiune pentru curăţat pielea aco­perită de impurităţi.Lavanda se poate înlocui cu flori de luminiţa-nopţii. Acestea sunt deosebit de eficiente la o piele iritată şi sensi­bilă.1 lingu­riţă de frunze de plop, 250 ml apă.Rupeţi frunzele în bucăţele şi turnaţi peste ele apa clocotită.Lăsaţi-le 10 minute la infuzat, strecuraţi ceaiul şi beţi-l cu înghiţituri mici.Se poate face o cură cu această infuzie, consumând 2-3 căni zilnic. Ajută contra tulburărilor gastrointestinale, a reumatismului şi a durerilor cronice.100 g muguri sau scoarţă de plop, 70 g ceară de albine, 500 ml ulei de măsline, floarea-soarelui sau ghimpe.Încălziţi uleiul în bain-marie.Puneţi mugurii sau scoarţa în uleiul cald şi lăsaţi-l să extragă substanţele active timp de 3-5 ore.După acest interval de timp, strecuraţi şi adăugaţi ceara de albine.Din nou în bain-marie, topiţi ceara în extrac­tul uleios.După topirea completă, puneţi balsamul în bor­cănele şi închideţi-le bine, atunci când conţinu­tul s-a răcit.