"Totul a pornit de la o simplă întâmplare", spu­ne dr. LUCICA SIMA, medic veterinar în cadrul Laboratorului de Cercetare al Companiei ROM­VAC. "Eram la un simpo­zion în Constanţa, prin 2015, în cadrul căruia am prezentat rezultatele imunoglobulinei Y, din ouăle de găină, în diverse infecţii bacteriene. La finalul expunerii, ne-a abor­dat o doamnă care suferea de un psoriazis vulgar generalizat şi ne-a întrebat dacă am putea s-o aju­tăm să scape de boala care o adusese pe culmile disperării. «De 14 ani mă chinuie psoriazisul. În fiecare zi mă trezesc plină de scuame şi răni, iar tratamentul convenţional nu mă ajută cu nimic. Am încercat toate variantele, atât medicale, cât şi natu­riste, dar degeaba! Atât de grav am fost afectată de psoriazis, încât am ieşit la pensie pe caz de boală. Credeţi că imunoglo­bulinele ar putea avea vreun efect pozitiv în boala de care sufăr?» Nu ne gân­disem deloc la psoriazis până atunci, nu ştiam dacă imunoglobulinele acţionează în bolile autoimune, ceea ce ne-a impul­sionat să ne în­drep­tăm cercetarea şi în această di­rec­ţie. I-am răspuns: «Încă nu ştim, dar putem încerca». Activând într-un departament de cercetare, noi suntem din fire mai curioşi şi mai îndrăzneţi, vrem să vedem ce se întâm­plă dincolo de anumite «bariere», altfel n-am ajunge la atâtea descoperiri. Chiar dacă Romvac este o instituţie care lu­crează exclusiv pentru dome­niul veterinar, de aproape 50 de ani, din 2011, avem şi un Departament de Cercetare în medicina uma­nă, unde au fost dezvoltate produsele din gama Imu­noinstant, care sunt autorizate şi brevetate. Am chemat-o pe această doamnă la Bucureşti, i-am prelevat probe de la nivelul plăgilor psoriazice, din care am identificat bacterii, le-am izolat, le-am cul­tivat, am creat vaccinuri pe care le-am inoculat găi­nilor, iar din ouăle lor am extras imunoglobuline specifice şi am realizat un tratament personalizat. Practic, i-am oferit acelei doamne o terapie pentru toate infecţiile bacteriene descoperite la nivelul plăgilor psoriazice - un lucru pe care nu l-a făcut nimeni, niciodată, într-un cabinet de dermatologie! După aproximativ 40 de zile de tratament, ne-a co­mu­nicat la telefon, cu mare bu­curie, că inflamaţiile i s-au retras, iar leziunile au început să se vindece încet, una câte una. Încura­jată de rezultate, a con­tinuat tratamentul încă trei, patru luni, timp în care scuamele i-au dispărut com­plet şi a scăpat de du­rerile articulare, rezulta­tele fiind net superioare terapiei cortizonice. Iz­bânda ne-a bucurat foarte mult şi ne-a impulsionat să ducem cercetările mai departe."- În acest moment, psoriazisul este consi­derat în toată lumea o afecţiune incurabilă, medicina clasându-l în categoria bolilor auto­imune, siste­mice, pentru care nu există tratamente specifice. Cauza apariţiei bolii nefiind identificată, singurul tratament recomandat de medici se adre­sează mani­festării afecţiunii la nivel tegumentar, respectiv, plăgilor psoriazice, dar de obicei, terapiile aplicate (diverse creme pe bază de cortizon) nu dau rezultate stabile în timp. Or, produsele din gama Imunoin­stant acţionează ca imunomodulatoare na­tu­rale cu efect rapid. În momentul în care ingerăm un produs pe bază de imunoglobulină, aceasta se absoarbe prin mucoase, încă de la nivelul cavităţii bucale. Apoi trece cu uşurinţă în sistemul circulator, fiind transportată de sânge în întreg organismul, urmând să acţioneze acolo unde este nevoie. Imu­noglobu­linele extrase din ouă hiperimune repară, practic, toate disfuncţiile imunitare ale organis­mu­lui. Aşa­dar, administrarea pe cale generală a pro­du­selor pe bază de imunoglobulină este de maximă im­por­tanţă în tratamentul psoria­zisului.- Am realizat un tratament perso­nalizat doar pentru pacienta din Constanţa, de la care, prac­tic, a pornit toată cercetarea. În prezent, avem la dispoziţie gama Imuno­instant pentru uz intern, dar şi soluţii şi creme de uz extern, cu spectru larg anti­bacterian, cu aju­torul cărora modulăm răspunsul imu­nitar al organismului şi combatem, în paralel, infecţiile ce întreţin inflamaţia şi celelalte manifes­tări cutanate ale bolii. Deoarece psoriazisul este o boală sistemică, care afectează practic între­gul or­ga­nism, recomandăm administrarea produse­lor din gama Imunoinstant în funcţie de vechimea afecţiu­nii, de gravitate şi de forma ei clinică. În timp ce medicamentele de sinteză recomandate în psoriazis se administrează o perioadă îndelungată, au contra­indicaţii, reacţii adverse şi efecte secun­dare multi­ple, produsele din gama Imunoinstant nu au contra­indicaţii decât pentru persoanele alergice la ou.- De regulă, le recomandăm pacienţilor cu pso­riazis administrarea pe cale generală şi locală a pro­duselor din gama Imunoinstant. Pentru un tratament complex, pacientul trebuie să consume zilnic o can­titate de imunoglobulină IgY, amestecată cu orice lichid (cu excepţia produselor fierbinţi). În paralel, va aplica local şi o cremă pe bază de imu­noglo­bulină, pentru tratarea plăgilor psoriazice. Primele reacţii semnalate de pacienţi după începe­rea ad­mi­nistrării produselor Imunoinstant sunt dispariţia pruritului şi a altor reacţii cutanate. În tim­pul trata­mentului, la fiecare evaluare, fotogra­fiem leziunile pacienţilor, pentru a putea urmări rezultatele tera­piei. Şi suntem aproape de fiecare dată plăcut sur­prinşi de efectele obţinute.Este indicat ca în paralel cu administrarea pro­du­selor noastre, pacienţii să apeleze şi la consiliere psihologică, pentru a-şi schimba modul de gândire, după ce ani de zile au suportat suferinţa şi izolarea pro­vocate de psoriazis. Ei trebuie încurajaţi perma­nent, pentru a le creşte încrederea în sine, în lupta cu boala. Pe un tonus psihic crescut, rezultatele apar mult mai devreme! Se ştie că, în cele mai multe din cazuri, cauza declanşatoare a psoriazisului este o emoţie puternică, o traumă psihică sau un stres psi­hic major care generează răspunsul autoimun al organismului. Pacienţii trebuie să apeleze la psiho­terapie, pentru a limita posibilitatea de recidivă a bolii, în prezenţa factorilor de stres declanşatori!- Vreau să pun accent pe un fapt constatat con­cret: noi, ca indivizi, suntem unici, şi fiecare pacient reacţionează în mod diferit la terapie. Tocmai din acest motiv, nu lucrăm după un protocol anume. Aşteptăm 10-15 zile pentru a vedea răspunsul imun al organismului la produsele administrate, apoi "reglăm fin" protocolul terapeutic, astfel încât să ajungem la refacerea totală a structurii pielii.Durata tratamentului este influenţată de mai mulţi factori. Cel mai mult contează vechimea bolii. Pentru că una e să tratezi un pacient care are leziuni psoriazice de un an şi alta e să tratezi cazuri grave, cu leziuni permanente vechi de zeci de ani. De exem­plu, am avut în terapie un domn în vârstă de 75 de ani, care suferea de psoriazis de 55 de ani! În cazul lui, tratamentul a durat mai mult: circa 5-6 luni, până la dispariţia leziunilor, şi alte două luni, până la reducerea durerilor şi a redorilor articulare. Am observat că durata tratamentului este în strânsă legătură şi cu activitatea psihică a pacientului. Unei doamne din Ploieşti i-au dispărut complet leziunile, după două luni de tratament, şi ţin minte că era foarte fericită când a venit la control, dar după alte cinci luni, i-a murit tatăl în braţe şi, pe fondul aces­tui şoc psihic, boala a recidivat. A reluat trata­men­tul, dar a mers şi la un psihoterapeut, iar după doar o sin­gură lună, a scăpat de leziunile psoriazice. Aşa­dar, stresul psihic influenţează foarte mult psoria­zisul!Am avut şi cazuri de copii cu psoriazis, la care tratamentul a avut efecte foarte bune şi rapide, aşa­dar, putem să spunem că tratăm psoriazisul la orice vârstă, fără a supune copiii la efectele secundare ale tratamentelor locale pe bază de cortizon. De altfel, marele avantaj al terapiei cu imunoglobulină este că se poate administra pacienţilor cu psoriazis o perioadă mai îndelungată, fără a avea efecte secun­dare adverse asupra organismului!- Raportat la cazuistica noastră, am avut foarte mulţi pacienţi cu evoluţie spectaculoasă. Vă pun la dispoziţie şi câteva imagini ale cazurilor prezentate, înainte şi după tratament, pentru a vă face o părere despre eficienţa produselor noastre.O fetiţă de 6 ani din Mangalia, care avea plăgi psoriazice pe tot corpul, s-a vindecat complet, după numai două luni de tratament.O altă fetiţă, de 13 ani, abandonase şcoala din cauza plăgilor psoriazice, care îi apăruseră inclusiv pe faţă şi colegii râdeau de ea. După circa două luni de tratament s-a vindecat, şi-a reluat studiile şi se bucură de o viaţă normală.O doamnă care locuieşte în Londra suferea de cinci ani de o for­mă de psoria­zis pal­mo-plan­tar. Con­sultase şi câţiva medici bri­­tanici, care nu i-au putut stabili diag­nos­ticul; au cre­­zut că e vorba de o mi­coză cu­ta­nată şi un­ghia­lă, i-au smuls bie­tei femei un­ghiile de mai mul­te ori... Ajun­sese în­tr-o stare atât de gravă, în­cât nu mai putea să meargă din cauza plăgilor şi a fost nevoită să-şi întrerupă ser­viciul. A venit la noi, a luat tra­ta­mentul indicat, iar în două luni şi ju­mătate, a scăpat de toate leziunile psoria­zice şi de durerile articulare. Şi-a reluat imediat serviciul şi de atunci n-a mai avut alte pro­bleme.Un domn căpitan de vas a fost nevoit să plece în cursă pe mare plin de plăgi psoriazice, dar în tim­pul voiajului a urmat întocmai tratamentul nos­tru şi s-a întors perfect curat.Am avut şi cazuri mai grave, pacienţi cărora trebuia să li se amputeze membre, din cauza psoria­zisului, şi care au scăpat de operaţiile mutilante în câteva luni, cu ajutorul preparatelor Imunoinstant.Un pacient din Cluj, după nouă ani de psoria­zis, avea leziuni pe tot corpul. Ne-a spus că sângera continuu şi dormea doar 3-4 ore pe noapte, vă daţi seama cu ce chinuri se confrunta bietul om! După circa două luni de tratament, s-a vindecat complet! I-am prelevat probe de ţesut şi rezultatul biopsiei cutanate ne-a indicat faptul că structura pielii este perfect normală din punct de vedere clinic!Am avut rezultate excelente inclusiv la pso­riazisul unghial, pentru care până în acest moment nu s-a descoperit vreun tratament în lume! Priviţi aceste imagini care atestă efectul imunoglobuli­nelor!(Acestea sunt doar câteva exemple dintre sutele de cazuri de pacienţi trataţi cu produse din gama Imunoinstant, atent monitorizaţi de specialiştii de la ROMVAC. Pe ecranul calculatorului se derulează sute de alte poze, multe dintre ele greu de privit, care atestă nu doar eficienţa fantastică a trata­men­tului, ci şi chinurile incredibile cu care s-au con­frun­tat pacienţii. O boală despre care cunoşteam prea puţine lucruri şi pentru care, în sfârşit, s-a găsit un leac!)- În momentul în care pacienţii cu psoriazis ajung la Cabinetul de Terapii Alternative al Compa­niei Romvac, cea mai importantă etapă este stabili­rea diagnosticului. Din cei peste 800 de pacienţi pe care i-am avut până acum sub observaţie, mulţi din­tre ei n-au avut un diagnostic corect stabilit, chiar dacă erau luaţi în evidenţa medicilor derma­tologi. Ne-am dat seama că, în cazul psoriazisului, diag­nosticul clinic nu e suficient. Singura probă care poate face diferenţa dintre psoriazis şi alte afecţiuni ale pielii (dermatoze, dermatite etc.) este biopsia cutanată, pentru că analizează mostra de ţesut din punct de vedere structural. Mai mult, nimeni nu prelevează probe din leziunile psoriazice, să vadă dacă sunt suprainfectate cu bacterii. Când noi am recoltat astfel de probe, am constatat că circa 40% dintre pacienţi erau suprainfectaţi cu diverse bac­terii, în special cu Stafilococul auriu MRSA, rezis­tent la antibiotice. Iar astfel de infecţii întreţin in­flamaţia plăgilor psoriazice şi întârzie vindecarea leziunilor!De la o vreme, colaborăm cu mai mulţi medici dermatologi, care ne ajută să facem o evaluare cli­nică foarte corectă, pentru a avea un diagnostic de certitudine. De pildă, o recomand tuturor bolna­vilor de psoriazis pe d-na dr. Roxana Dumitrescu de la secţia de Derma­tologie a Spitalu­lui Clinic "Dr. Vic­tor Babeş", cu care avem o co­laborare excelen­tă pe această li­nie. Bolnavii tre­buie să aibă o tri­mitere de la me­dicul de familie către Spitalul "Vic­tor Ba­beş", doamna doctor le face biopsia cuta­nată, iar noi, când primim buletinul de analize, ştim exact cum să a­plicăm terapia şi de ce produse din gama Imu­noin­stant avem nevoie pentru vindecarea clini­că a bolii. Un lucru e sigur: în tratamentul clasic al psoria­zisului, dacă nu se ţine cont de suprainfecţiile bac­teriene ale plăgilor psoriazice, rezultatele nu sunt definitive! Or, noi urmărim vindecarea clinică a psoriazisului, în care biopsia cutanată să ne confir­me că mostra de ţesut analizată nu mai prezintă nicio modificare din punct de vedere structural! Din punctul meu de vedere, pacientul cu psoriazis tratat din punct de vedere clinic ar trebui urmeze toată viaţa cure anuale de întreţinere cu imu­noglobulină Y, pentru a nu risca recidiva afecţiunii pe fond de stres emoţional. O fac deja mulţi dintre cei care au scăpat definitiv de efectele dezastruoase ale bolii.- Categoric da! Pentru că îi cunosc eficienţa şi ştiu că e total lipsită de efec­te secundare. Am ajuns la aceste rezul­ta­te după munca minuţioasă a între­gului colectiv de cercetare al ROMVAC, şi pentru că ne pasă de sănătatea semenilor. Pentru noi, ca oameni, nu ca cercetători, cea mai mare sa­tisfacţie e recunoştinţa pacienţilor. Să le vedem zâm­betul pe chip, după ani întregi de suferinţă.