Trei planete vă însoţesc luna asta. Prima este Mercur, ca­re până pe 3 inclusiv vă mai poate face să călcaţi în străchini, dar even­tualele gafe pe care le comiteţi pot fi îndreptate cu uşurinţă din 4, când planeta comunicării revine în mişcare directă şi vă stă alături până pe 16. Pe 11 şi 12 se întâlneşte cu Ura­nus, iar mintea începe să func­ţioneze ca un computer super­per­for­mant. Micul benefic Venus pe­trece toate luna în semnul dvs. De disciplina dvs. mentală depinde dacă mintea vă face salturi ne­con­trolate sau generează o invenţie ori­ginală. La cei leneşi în gândire poa­te apărea o nervozitate accen­tuată. În acest caz, e bine să fiţi mai atenţi în discuţii şi în trafic. Ideile bune ca­re vin între 4 şi 16 pot fi aplicate la finele lunii.Intervalul 4-16 sună bi­ne pentru a intra într-o aso­ciere. Veniturile directe pot în­registra un salt în preajma datei de 10. Noi surse de câştig se între­văd după 16.În jurul datei de 10 aveţi ocazia să vă de­monstraţi creativitatea şi auto­ritatea, ceea ce poate duce la ridi­care în rang pe final de lună.Un drum scurt poa­te fi responsabil pen­tru o promiţătoare idilă sau pen­tru reîmprospătarea roman­tismului în cuplurile stabile.Mai ales până pe 8, maladiile cronice vă pot da de furcă. O cură cu un imu­nomodulator ar fi binevenită.Dacă vă păstraţi calmul în primele zile ale lu­nii, mai precis până pe 4, anumite bâr­fe vehiculate pe seama dvs. nu vor mai avea efectul scontat de cei ce vă vor­besc pe la spate. În cea de-a doua parte a lunii, Mercur intră în semnul dvs. şi vă face mai vorbăreţi. Nu vă te­meţi, nu veţi obosi pe nimeni, rămâ­neţi la fel de plăcuţi ca întotdeauna. Mai mult chiar, puteţi atrage simpatia secretă a unor persoane care vă pot scoate în evidenţă meritele în faţa al­tora. Fiţi atenţi la situaţiile din familie, în special până pe 17, deoarece pot re­prezenta primele semne ale unor schim­bări înscrise pe linia des­ti­nului, care vor dura circa un an şi jumătate.Chibzuiţi cum sunteţi, nu vă aruncaţi la riscuri. Dar, pe 11, sfaturile nerealiste ale cuiva din anturaj vă pot determina să faceţi o mişcare nereuşită. Pe 12 şi 13 însă, vă puteţi asocia cu un coleg, reluând cu folos un proiect mai vechi.Aceeaşi combinaţie vă este de folos şi în de­venirea profesională şi poate rec­ti­fica atitudinea colegilor faţă de dvs.Luna plină aduce o apropiere emoţională în cuplurile consacrate, în preajma da­tei de 11. Cei care sunt într-o relaţie se pot muta împreună.Reflexele pot fi cam alandala până pe 4, iar după acea poate să apară o oarecare stare de nervozitate.Cu Marte în semnul dvs., via­ţa e trepidantă, dar şi obo­si­toare. Oricât de pricepuţi aţi fi să îm­păcaţi, şi capra, şi varza, de data asta trebuie să fiţi atenţi să nu vă propuneţi prea multe, altfel ambele se pot supăra pe dvs. Un avantaj al lui Marte în sem­nul dvs. este o radi­ca­lizare moderată a atitu­di­nii. Dar nu vă împrăştiaţi energiile, pentru că mai ales pe 11 şi apoi la sfârşitul lunii pot apărea probleme în trafic sau puteţi intra în conflicte verbale. Luna nouă din 25 în semnul dvs. vă permite să lansaţi un proiect per­sonal, la o zi-două după produ­ce­rea sa. Aveţi o viaţă socială deosebit de activă, dar până pe 4 pot apărea rateuri în comunicare.O zi în care vă poate re­uşi o investiţie mai mare sau o afacere la care lucraţi de mult e cea de 10. Contractul ar trebui însă semnat după 16.Interesele fami­lia­le şi cele pro­fe­sionale se pot bate cap în cap, în mod special în prima jumătate a lunii. De aceea, ar trebui să vă ţineţi ambiţiile la un minimum.Gemenii solitari se pot reîn­dră­gosti cu foc marţian de o per­soa­nă din trecut, cei angajaţi cu contract pot avea de suferit în urma impli­că­rii profesionale excesive.Inima ar trebui me­najată până pe 20, încheieturile braţelor, începând din 17.E posibil să vă uniţi forţele cu prietenii într-un generos pro­iect de grup, care, dacă va fi finalizat în preajma datei de 10, v-ar pu­tea aduce satisfacţii. Se poate chiar ca acţiunea la care par­ticipaţi să fie un succes în social me­dia, putându-i inspira şi pe alţii să por­nească iniţiative si­mi­lare, mai ales din data de 17. În cel mai rău caz, vă puteţi ale­ge cu noi prieteni pe Facebook. Aceia dintre dvs. care călătoresc în străinătate sau au de dat examene în această perioadă riscă să îşi piardă concentrarea, în special în preajma zilei de 11, cu consecinţe destul de ne­plăcute. Pe 12 şi 13 însă, cei din fa­­milie, cel mai probabil rudele prin alianţă, vă pot pregăti o bucurie sau rezolva o problemă.Dacă vă jucaţi bine căr­ţi­le, nu este exclus să vă ale­geţi cu o creştere salarială, la fi­nele acestei luni.Evitaţi pe cât posibil discuţiile cu şefii în primele patru zile ale lunii. Dacă nu pu­teţi, acceptaţi criticile, chiar dacă vi se par ne­jus­ti­ficate. Min­gea vi se ridică la fileu înce­pând din 5, iar şan­sele de afirmare cresc pe par­cursul lunii.Luna plină din 11 poate coin­cide cu în­ceperea unei noi re­laţii, în timp ce pe­rechile vor trăi cu in­ten­sitate legă­tura în preajma datei de 10.Zilele de sfârşit de lună sunt cele mai solicitante, fiindcă îi opun pe Marte şi Saturn, cu bolile acute şi cele cronice.De circa 18 ani nu aţi mai avut parte de vizita Nodului Nord (sensul vieţii) în semnul dvs. El a pătruns în Leu pe 28 aprilie, dar cei mai mulţi dintre dvs. nu-i veţi simţi prezenţa decât acum, când pare să vi se clatine în­cre­derea în propria persoană şi capacitatea de-a vă folosi vo­inţa fără ezita­re. Vă simţiţi sin­guri şi aban­do­­naţi. În­cer­cările urmăresc în­tărirea vo­inţei dvs. prin probe pre­gă­tite de destin timp de un an şi ju­mătate, dar care pot fi deo­sebit de apă­sătoare până pe 17. Prie­tenii şi rudele vă oferă totuşi ieşiri şi discuţii plă­cute, mai ales pe 12 şi 13, când este posibil să le­­gaţi noi amiciţii.Aţi scăpat de anumite opre­lişti legate de veni­tu­rile directe, dar din punct de vedere al investiţiilor sau economiilor, puteţi fi tentaţi să faceţi o alegere greşită în preajma zilei de 11.Puteţi înregistra o reuşită substanţială în preajma datei de 10, mai ales dacă aţi ştiut să faceţi echipă cu colaboratorii dvs.13 este o dată cu noroc în dra­­­goste, însă finalul de lună vă testează relaţia. Între prie­teni şi persoana iubită pot apă­rea dife­renţe ireconciliabile.Cei care au ştiut să se detoxifieze şi să-şi pu­nă la punct sistemul imun pot ajun­ge într-un maximum de formă în jurul datei de 10.S-ar putea ca mulţi dintre dvs. nici să nu-şi dea seama de ce se simt brusc uşuraţi. Asta se în­tâm­plă pentru că Nodul Nord (sensul vieţii) a ieşit din semnul dvs. pe 28 aprilie şi, conştient sau nu, aţi plătit o mulţime de rate la banca numită karma. De acum aveţi o perioadă de respiro de 18 ani, iar din 4, când planeta dvs., Mercur o ia din nou înainte, în semnul Taurului, întregul univers pare să se însenineze. Vă vi­ne uşor să puneţi lucrurile în pers­pectivă şi nici măcar ascuţitul dvs. simţ critic nu va reuşi să diminueze optimismul care vă va cu­prinde în mod special, în jurul datei de 10.Aceia dintre dvs. care au reuşit să eficientizeze afa­­ce­rile, scăzând chel­tu­ielile, s-ar putea să aibă su­fi­ciente fonduri pentru o mişcare îndrăzneaţă la mijlo­cul lu­nii, în jurul datei de 12.Aveţi forţă şi deter­mi­nare, iar după Lu­na nouă din 25, puteţi creşte în func­ţie. Dar anumite probleme familiale vă pot împiedica să vă implicaţi.Dacă vă îndrăgostiţi în preajma datei de 10 s-ar putea să fie ACEA iubire. În cuplurile stabile, certurile ar trebui evitate pe 11.Urmăriţi-vă cu aten­ţie stilul de viaţă şi repercusiunile acestuia asupra inimii şi coloanei.Deşi Jupiter e în mişcare retrogradă în sem­nul dvs., el rămâne tot marele benefic şi vă poate face o surpriză de proporţii, cel mai probabil pe 12 sau pe 13. Ea poate veni de la o rudă prin ali­anţă sau un personaj simpatic din străinătate, un mentor sau un profesor. Poate veni sub forma recunoaşterii unor merite, care la vremea aceea au fost trecute cu vederea, iar pe unii dintre dvs. îi poa­te face cunoscuţi în urma unei apariţii publice. Pe final de lună, vă sfătuim să fiţi cât se poate de pru­denţi la drum, fie că este vorba despre deplasările zilnice, ori călătorii lungi. Dacă e vorba despre plecat cu maşina, ar fi de dorit să lăsaţi pe altcineva să conducă, mai ales pe 29. În familie se poate în­tâmpla ceva plăcut pe 10.Luna plină din 10 poate coincide cu încheierea cu succes a unui proiect în­ceput cu două sau patru săptămâni în urmă. Pe 10 şi după 16, investiţiile merg bine.Calea vi se deschide de-acum, nu lăsaţi dezamăgirile, care durează de un an şi jumătate, să vă ţină pe loc.Partenerul se implică mult în re­laţie luna aceasta, mai neinspirat poate în comunicare până pe 4, dar mai apoi Venus şi Uranus îl inspiră să vă surprindă plăcut.Energia e inegală, vă puteţi forţa, dar cu riscuri, mai pronunţate în jurul datei de 11.În mai, Luna plină se în­tâm­plă în semnul dvs., iar emo­ţiile, de felul lor puter­nice, pot creşte la un nivel de intensitate greu de stă­pânit. Pasiunile pot scăpa de sub control, dacă nu sunteţi atenţi. Pe de altă parte, asta poate fi şi bine, pentru că uneori vă controlaţi prea tare. Este o lună bună pentru a face cumpărături sau chiar achi­ziţii mai serioase. Chiar dacă nu aveţi destule fon­duri, o pros­pecţiune se poate dovedi mai folo­si­toare decât vă închipuiţi. Puteţi fi tentaţi să faceţi pe detectivii şi să descoperiţi secretele unora sau vă puteţi simţi atraşi de ştiinţele oculte. În ambele cazuri, ar fi bine să vă domoliţi curiozitatea şi să staţi liniştiţi, mai ales la sfârşitul lunii.Ar fi posibilă o miş­care rapidă şi pro­duc­tivă, în special pe 12 şi 13, dar nu­mai dacă ştiţi exact ce fa­ceţi şi aţi verificat amă­nun­tele. Pe final de lună şi mai ales pe 29, e pre­ferabil să staţi pe tuşă.Puteţi beneficia de o privire pri­vi­legiată în culisele puterii, în cea de-a doua săptămână a lunii. Dar până şi dvs. aţi putea fi tentaţi să faceţi confidenţe cuiva lipsit de dis­cre­ţie.Luna plină vă poate arunca in­tem­pestiv într-o aventură, ceea ce pre­zintă anumite inconveniente, în cazul în care nu în­cercaţi să vă detaşaţi un pic, ceea ce devine posibil după 16.Pofta de mâncare e greu de ţinut în frâu în a treia săptămână a lunii.Puteţi avea senzaţia că toată lumea se bucură de viaţă şi de plăcerile acesteia, mai puţin dvs., ceea ce vă deconcentrază, pentru că de obicei e pe dos. Dar se vor găsi şi persoane şi situaţii care să vă înveselească, între 5 şi 15. Poate fi vorba despre copiii dvs. sau despre un puseu de creativitate, care vă ridică moralul. Zile apăsătoare se anunţă pe final de lună, mai cu seamă pe data de 29, dar aveţi suficientă forţă pentru a merge înainte. A doua săptămână a lunii poate veni cu inconveniente casnice, cum ar fi descoperirea unei igrasii sau probleme cu ţevă­raia din pereţi. Vă puteţi simţi victime sau vă tre­ziţi cu neplăcuta sarcină de-a vă ocupa de cineva abo­nat la rolul de victimă, din familia dvs.Data de 10 sună foarte bine pentru afaceri în stil mare, poate legate de resurse. În preajma datei de 26 însă vă puteţi avânta în speculaţii perdante.Luna plină din 10 poate aduce probleme în relaţiile cu colegele, care pot acţiona pe la spate împotriva dvs.Se poate spune pe drept că si­tuaţia este complicată, cel puţin în cea de-a doua parte a lunii. Nu credeţi tot ce vă spun cei din familie şi aveţi răbdare cu parte­nerul, în special pe 29.Stomacul e sensibil până pe 10 dar şi cardiacii pot suferi de pal­pi­taţii.Dvs. sunteţi persoane con­ser­vatoare şi, din acest motiv, schimbările nu vă prea sunt pe plac. Acest conservatorism s-a schimbat în cazul multora dintre dvs. într-o ade­vărată aversiune, în ultimii ani. Dar luna aceasta se schimbă ceva. La început de lună puteţi simţi ne­voia de a vă "elibera". Pe 10 este punctul cul­mi­nant al aspectului pozitiv care-l leagă pe Pluton în sem­nul dvs. cu Soarele în Taur. Acesta vă dez­vol­tă cre­ativitatea sau vă îndeamnă să concepeţi un co­pil. Viaţa de familie e intensă. Până pe 4 pot fi cion­dă­neli, dar apoi atmosfera devine tot mai plă­cută, până pe 26, când vi se pune la încercare ca­pa­citatea de a vă adapta unor schimbări.În preajma datei de 19, dar şi la sfârşitul lunii, vă puteţi aştepta la câştiguri sau puteţi găsi posibilitatea de a face bani dintr-un ta­lent.În timpul celei de-a doua săptămâni din mai, efortul echipei vă poate aduce o realizare, care să fie încununată cu aprecieri publice. În preajma zilei de 26, în schimb, v-aţi pu­tea lăsa pe tânjală.Viaţa romantică vă promite îm­pli­niri, mai ales, pe 10 şi apoi pe final de lună, cu o cumpănă pe 26.Evitaţi eforturile mai ales pe final de lună. Protejaţi-vă zona capului.Întreprindeţi multe cu fa­mi­lia, se prea poate să vă în­deletniciţi cu amenajările prin casă sau să vă ocu­paţi de vreun teren şi aveţi spor în toate acestea, mai ales în jurul datei de 10. S-ar putea să primiţi un ajutor din partea cuiva care preferă să rămână în umbră şi aţi face bine să păstraţi discreţia asupra sa. Dar dacă respectiva persoană vă cere în schimb să comiteţi o ilegalitate, ar fi mai bine să refuzaţi po­liticos. O puteţi scoate la capăt şi singuri, e drept, puţintel mai greu. Pe 12 şi 13 se pot crea si­tuaţii în urma cărora să ieşiţi în evidenţă. Poate fi vorba atât despre cunoştinţe deosebite pe care le împărtăşiţi şi altora, care pot fi impresionaţi, cât şi de o reuşită legată de străinătate.În jurul datei de 11 există riscul de a lua o decizie impulsivă şi total ne­ins­pi­rată privitoare la bani, la fel şi pe final de lună. Do­cumentaţi-vă serios dacă vreţi să plecaţi de unde lucraţi acum.Luna plină din Scorpion vă poate aduce, pe 10, satisfacţia comple­tării cu succes a unui proiect profesional, care a necesitat o documentare extinsă sau dificilă. Este posibilă o promovare sau o bonificaţie.Perioada prin care treceţi numai platonică nu e. Asta nu e bine pe 11, dar situaţia se poate schimba radical pe 12 şi 13.Vă puteţi regenera în mare măsură energia dacă nu vă lăsaţi conta­mi­naţi de proastele obiceiuri ale anturajului în preaj­ma lui 26.Aveţi nevoie de sfatul şi, în unele cazuri, de resursele prietenilor dvs. Nu neapărat de resursele lor materiale, deşi nici asta nu e exclus, dar e mai degrabă vorba de capacitatea lor de-a distinge lucruri pe care dvs. deocamdată nu le puteţi pătrunde. Asta funcţionează cel mai bine în preajma datei de 10 şi apoi la finele lunii. După data de 17 simţiţi nevoia să ieşiţi mai mult, ceea ce vă ajută să vă mai detaşaţi de toate stările ace­lea apăsătoare care pot fi tare greu de suportat, de exemplu, pe 11. Din cauza lor, riscaţi să vă certaţi serios cu cei din familie.Per total este o lună productivă pentru dvs., dar nu în primele patru zile şi nu în jurul lui 26, când banii şi prietenia ar trebui ţinute separat.Şefii vă pun din nou nervii la încercare şi vă obligă să vă asu­maţi greşeli pe care poate le-aţi şi uitat, căci se poate să fi fost comise cu ceva timp în urmă. Ar fi bine să le corectaţi fără comentarii. O ur­gen­ţă casnică vă poate da peste cap pe final de lună, deci e bine să păstraţi vie bunăvoinţa şefilor dvs.Pe 11 vă puteţi trezi brutal din nişte iluzii, dar mai bine acum decât niciodată.Tot pe 11 v-am sfătui să vă ţineţi departe de foc deschis, unelte as­cuţite, şi să nu vă apucaţi să meşteriţi prin casă. Nici la volan n-ar fi de dorit să vă urcaţi.