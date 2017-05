Vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un leac pen­tru alinarea durerilor pe care le am. Sunt o per­soană cu multiple probleme locomotorii, în prin­cipal hernie de disc. Mă deplasez exclusiv în câr­je, foarte greu, pentru că îmi târăsc picioarele. Nu le pot îndoi, nu mă pot aşeza, fiecare aşezare, res­pectiv ridicare, îmi ia minute bune şi am dureri cum­plite. Antiinflamatoarele şi calmantele nu mai au nici un efect şi organismul meu nu le mai su­portă. Nici internările în mai multe spitale nu m-au ajutat cu nimic. Nu îmi doresc decât ca durerile să-mi mai slăbească puţin. Vă mulţumesc,Vă scriu disperată câteva rânduri de pe patul de spital, unde am fost internată îm­preună cu fetiţa mea, de trei ani şi ju­mătate, care are glicemia 120 mg/dl. Ce pot face pentru ea? Asta este prima mea pro­ble­mă. A doua mă priveşte pe mine. E vorba de o infecţie abdo­mi­na­lă cu stafilococ auriu, pentru care am fost operată de trei ori, având o trompă uterină infectată, cu scurgeri mari de puroi. Diag­nos­ticul: boală in­flama­to­rie pel­vină. Mi-e frică de o nouă recidivă. Orice sfat este bineve­nit şi vă mul­ţumesc anticipat pentru el.Dragă redacţie, cred că aceste cuvinte sunt un clişeu, dar chiar îmi sunteţi foarte dragi. Citesc ziarul de la înfiinţare şi am abonament de vreo 10 ani. Nu am vrut să vă deranjez, dar sunt disperată. Soţul meu este cântăreţ la biserică şi îl doare gâtul foarte tare. A fost la medic, a ur­mat medicaţia (an­ti­biotice) şi şi-a re­ve­nit. Peste două săp­tămâni au început din nou durerile. Dacă ştie cineva un tra­tament naturist îl rog să îl comunice prin inter­me­diul revistei dvs. Acum bea 5 ouă de pre­pe­liţă pe zi. În aşteptarea răspunsului, vă doresc numai bine şi sănătate întregii echipe. Vă mul­ţumesc mult!Sunt un cititor pasionat al dvs. Profit de această ocazie pentru a mă lămuri şi a primi sfaturi în paginile de informaţii medicale. Soţia mea are o boală oncologică şi face un tratament de 3 ani, cu Interferon injecta­bil. Boala s-a stabilizat, dar me­di­camentul are efect secun­dar asupra ficatului. La ultime­le analize, i-au ieşit TGO - 142 U/l şi TGP - 104, valori foarte mari faţă de normal.Pentru protecţia ficatului, me­dicul specialist i-a reco­man­dat Lagosa. Solicit să îmi daţi un tratament naturist pentru acest caz, sau chiar alopat, pentru scăderea acestor va­lori la normal.De asemenea, vă solicit şi pentru mine un tratament pentru scăderea coleste­ro­lu­lui rău LDL. La ulti­ma analiză a ieşit va­loarea de 144 mg/dl. Vă mulţu­mesc,Am 74 de ani şi am by-pass din 2004. Am ur­mat cu stricteţe tratamentul prescris de doctorul cardiolog, iar după patru ani am fost operat şi de colecist. După efectuarea unei endoscopii, anul trecut, a rezultat diagnosticul de hernie hiatală mică şi gastrită antrală de reflux biliar. Am urmat tratamentul alopat, dar nu am obţinut un rezultat favorabil. Doresc să mă ajute cineva cu o schemă de trata­ment natu­rist, pentru sindromul postcolecistec­to­mie, deoarece am gaze, dureri abdo­minale şi vreau să nu mai slăbesc în con­tinuare. Analizele la sânge sunt în parametri normali. Vă mulţumesc,Am 48 de ani şi de doi ani mi-au apărut pungi sub ochi. Menţionez că nu sunt alcoolică şi nici fumătoare. Sunt cardiacă şi respect un regim de viaţă destul de strict. Ştiam că aceste pungi sub ochi apar la unele persoane în vârstă. Dacă cineva s-a confrun­tat cu astfel de probleme, la vârsta mea, îl rog să mă informeze şi pe mine cum a scăpat de aceste pungi inestetice. Cu mulţu­miri,Sufăr de ulcer varicos la piciorul stâng (oscilo­metria e 0). Am încercat diferite tratamente, dar fără rezultat. Îi rog foarte mult pe cititorii revistei să-mi comunice un tratament naturist eficient pen­tru vindecarea acestei boli. Vă mulţu­mesc foar­te mult!Vă rog să mă ajutaţi să mă vindec de această boală care îmi umbreşte viaţa: pitiriazis versico­lor. La început, mi-au apărut pe spate nişte pete roş­cat-maronii. Am fost la me­dic şi mi-a dat o soluţie cu care m-am uns săptă­mâni la rând. La un mo­ment dat, mi-a trecut. Apoi, în lo­cul petelor roşii mi-au apărut pete albe, care nu mai trec. Toate me­di­camentele pe care le-am încer­cat nu-mi folo­sesc la nimic. Sunt tânără, am 19 ani, aş vrea să port şi eu rochiţe decoltate sau fără mâ­­neci, dar nu pot. Nu cred că nu există un tra­tament şi pentru aceas­tă boală. Vă rog să aveţi bu­năvoinţa să-mi ascultaţi şi mie ru­gămintea. Vă mulţumesc.