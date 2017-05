Dezechilibrul în glicemie se datorează de foarte multe ori acţiunii unor factori de stres puternici (supărări, emoţii, anxietate etc.). După decesul ful­gerător al tatălui meu, acum aproape 3 ani, în urma unui control de rutină, am constatat că prezentam o creştere foarte mare a glicemiei, cu predispoziţie spre diabet. În prezent, situaţia este sub control. Iată care ar fi recomandările mele: * dezechilibrul în glicemie nu se poate remedia într-un timp scurt, este necesară răbdare şi un regim de viaţă cât mai echilibrat; tratamentele de tip intensiv, cu abuz de medicamente, nu au rezultat decât pe termen scurt, după care fenomenul se acutizează; * acest dezechi­libru se datorează în mare parte anomaliilor hormo­nale din organism, de aceea vă recomand să-l duceţi de urgenţă pe fiul dvs. la un medic endocri­nolog, care îi va indica şi un regim alimentar adec­vat. (Eu am obţinut rezultate foarte bune în urma tratamentului endocrin); * este foarte important să urmeze un regim alimentar strict şi permanent, astfel: să-şi axeze alimentaţia pe brân­ze­turi proas­pete, zarzavaturi, legume; să consume în special carne de vacă sau peşte, să evite carnea de porc grasă, grăsimile de orice fel, produsele de tip fast-food; să înlocuiască zahărul cu mierea; mierea, prin zaharurile naturale pe care le conţine, ajută la echi­li­brarea organismului şi a glicemiei. (Atenţie de unde cumpăraţi mierea, pentru că unii comercianţi o diluează cu sirop de zahăr; este de preferat mierea de munte - tei, salcâm, coriandru - şi cumpărată de la persoane de încredere.) Multă sănătate,Soţul meu a suferit de spondiloză lom­bară şi l-au ajutat mult băile cu frunze de mesteacăn. Se pune apă să se încăl­zească într-o oală de 10 litri, iar când dă în clocot, se bagă în ea 200-300 g frunze uscate de mesteacăn. Se lasă să dea 2-3 clocote, apoi vasul se ia de pe foc, se acoperă şi se lasă să se infuzeze 30 de minute. Se umple cada de baie pe jumătate cu apă caldă, se strecoară infuzia şi se adaugă şi ea în cadă, iar plan­tele fierte - adunate într-un săculeţ de tifon - se bagă cu totul în vană. Bol­navul stă în baie 15 mi­nute, după care se îm­bracă cu un halat fără să se şteargă şi se vâră sub plapumă, aşa, îm­bră­cat, unde stă încă o jumătate de oră. Aceste băi le-a făcut zilnic, timp de 2 săptă­mâni, cu pauză de o săptămână, apoi le-a repetat iarăşi 2 săptămâni, după care s-a simţit foarte bine. Frunzele de mes­tea­căn se găsesc la Plafar, dar noi le-am cules din pădure (se culeg din iunie până în toamnă), le-am uscat la umbră, apoi le-am ţinut la loc uscat, în pungi de hârtie. Să vă fie de folos!Stimate domn, toate simp­tomele dvs. sunt date de spas­mofilie. Am şi eu această boală, dar după doi ani de chin, în care m-am plimbat pe la vreo 20 de medici, am ajuns să-mi stăpâ­nesc singură boala, urmând un trata­ment relativ simplu: calciu + mag­ne­ziu + zinc (natural). Se gă­seşte în farmacii. Luaţi o tabletă pe zi, dimineaţa. Dacă faceţi tratamen­tul doar periodic, crizele vor re­veni, dar dacă luaţi tabletele per­manent, nu mai aveţi probleme. Pentru spas­mo­filie, bilă şi ficat, luaţi, de ase­menea, de 3 ori pe zi, înainte cu 15 minute de mese, câte 1-2 lin­guriţe de tărâţe de grâu, înmuiate în apă şi beţi borş cât se poate de des. Datorită con­ţi­nutului în calciu, magneziu şi vitaminele B, tărâ­ţele de grâu şi borşul vă vor ajuta foarte mult în toate afecţiunile pe care le aveţi.1.Vă recomand să folosiţi extractul din frunze proaspete de Ginkgo Biloba (picături) preparat de laboratoarele Plantextract Cluj-Napoca. Este un vasodilatator (favorizează creşterea circulaţiei sanguine la nivelul capilarelor şi arterelor mici) care dă rezultate în scurtă vreme.Vă sfătuiesc să folosiţi o soluţie de Pimafucim, câte 1 ml de 4 ori pe zi, nediluată, aproximativ la 30 de minute după masă. Obligatoriu după terminarea soluţiei din cutie, se face examenul bacteriologic al scaunului. Chiar dacă rezultatul este negativ, tratamentul trebuie continuat încă 7-10 zile.Preparaţi o infuzie concentrată de muşeţel, în care adăugaţi bicarbonat de sodiu alimentar şi faceţi gargară de mai multe ori pe zi, mai ales dimineaţa, înainte de masă şi seara, înainte de culcare. Cu răb­dare şi perseverenţă, se poate rezolva. Astfel l-am tratat pe soţul meu, care a avut o candidoză bucală.Tratamentul recomandat la Băile Govora nu are nicio consecinţă negativă. Se recomandă cure de 3 ani la rând. Este staţiunea copiilor şi a bătrâ­nilor. Se obţin rezultate deosebite. Eu am scăpat de răceli repetate, cu consecinţe urâte. Vă recomand Băile Govora din tot sufletul!Aş fi foarte bucuroasă dacă sfatul pe care vi-l dau ar produce vindecarea fetiţei dvs. Am avut o nepoţică care a suferit şi ea de bronşită astmati­formă şi pe care mama ei a reuşit să o vindece cu un tratament na­turist, în câteva luni. Trata­mentul a constat în ad­mi­nistrarea de ceai de cimbru de grădină. Se opăreşte o lingură de plantă cu o cană de apă în clocot şi se lasă să se infuzeze 10-15 minute. Se strecoară şi i se dă copilului de trei ori pe zi, înaintea meselor cu circa 15-20 de mi­nute, câte un păhărel de ţuică, umplut cu ceai.M-am confruntat şi eu cu simptomele descrise de dumneavoastră, în special cu scaunele numeroa­se de peste zi. Orice mâncam, la 15-30 de minute, aveam scaun exploziv, nu mai puteam ieşi din casă din această cauză. Am apelat la prof. Oproiu, care era la Spitalul SRI din Bucureşti, din spatele Pieţii 1 Mai, dânsul fiind un mare specialist gastro. Mi-a recomandat un tratament medicamentos, pentru că reclamam şi dureri de stomac. După o lună, durerile de stomac au dispărut, dar în burtă aveam o durere permanentă, sub ovarul stâng. Mi-a propus să fac colonoscopie. În urma acestei investigaţii, mi-a depistat un polip de 5 cm mărime şi alţi 3 polipi mici. A recoltat din polipul cel mare biopsie, iar după o lună de zile, când a ieşit rezultatul şi nu era cancer, mi-a scos acel polip prin colonoscop, nu cu operaţie. Totul a decurs perfect. Nu mai aveam scaune multiple, nici explozive. După 3 ani, am făcut o nouă colonoscopie. Totul era perfect, iar cei 3 polipi mici dispăruseră. De atunci, fac control la Spitalul Fundeni, la prof. Gheorghe Cristian, tot gastroenterolog, din 5 în 5 ani. Recomandarea mea este să faceţi un drum la Bucureşti, să apelaţi la prof. dr. Gheorghe, poate vă scapă de necazurile cu care vă confruntaţi.Cu dragoste,