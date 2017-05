Iubirea, "coup de foudre", a început la masa de studiu a Mirunei, printre cărţi şi dosare. Era vremea de glorie a familiei Clinton şi, aşa, boţul de blăniţă a fost botezat Celsi, după numele fetei celebrului cu­plu ame­rican. Crescând, devenea tot mai frumoasă şi mai ales, maiestuoasă. Călca când agale, când triumfător, dar întotdeauna cu un aer princiar, cerându-şi singură numele de Prin­ţesa. Într-o altă viaţă, cred că fusese, netă­gă­duit, o locui­toare a palatului regelui Siamului. Sau, mai degrabă, protejata unui prinţ birmanez, din a cărui casă se trăgea. (Aşa v-am divulgat aparte­nenţa ei la specia felino-pisicească...).Şi fiindcă Miruna, iubind-o foarte mult, i-a încurajat idila cu Bobi (un motan iubăreţ), de aici au ieşit doi băieţi drăgălaşi, Aurică şi Ariel.Dar timpul a trecut implacabil şi neîndu­rător. Cu aproape 5 ani în urmă, "bătrâna doam­nă", cum începusem să o tachinez, a căpătat o severă insuficienţă renală. Atât de gravă, încât medicii se mirau că arăta încă atât de bine. Am tratat-o constant cu ce se putea mai bun, dar mai ales cu multă iubire. La un moment dat, viaţa familiei s-a destrămat şi fiecare a plecat la casa lui. Eu am rămas cu Prinţesa şi fiii ei. Aşa s-a consolidat povestea noastră de iubire. Se depăna încet şi calm, ca un fluviu de câm­pie. Din când în când, ne mai aducea la realitate calendarul şi rezultatul analizelor. Şi mirarea doctorilor că Prinţesa continua cu acribie lupta cu boala şi anii, reuşind să fie la fel de fru­moasă. Nu se putea despărţi de afecţiunea care o înconjura!Şi a venit şi momentul care mă îngrozea. Celsi dobândise diagnosticul de scleroză severă generalizată. Mânca din ce în ce mai puţin şi se mişca din ce în ce mai greu. Aproape că se târa. Se transformase, în nici două săptămâni, într-o epavă. Îmi spuneam, cu resemnată tristeţe, că bătrâneţea este groaznică la toate creaţiile lui Dumnezeu. Şi nu atât pentru că este un capăt de drum, ci pentru că te mutilează, te schimo­noseşte.Şi, pe 23 februarie, anul acesta, Prinţesa şi-a mutat minunatul ei suflet într-o stea! A oftat, pur şi simplu, ca un om, de două ori, apoi bo­ticul ei frumos a rămas întredeschis pentru tot­deauna. Oare toate făpturile bunului Dumnezeu îşi trimit sufletele în stele, în acelaşi mod?Pe 26 martie ar fi împlinit 19 ani. Ne-a lăsat îngrozitor de trişti pe cei ce am iubit-o şi, mai ales, pe mine, bătrânul ei prieten. Simt fierbinte brazda unei lacrimi ce-mi străbate obrazul, după ce am observat că deasupra locului unde o îngropasem pe Celsi, în faţa blocului unde a locuit, s-au iţit căpşoarele unor fire delicate de lăcrămioare. Nici nu se putea un semn mai frumos din partea steluţei în care îşi făcuse sălaş sufletul ei minunat.