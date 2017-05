În prima săptămână din Mai, bucureştenii nostalgici au prilejul să o asculte pe solista americană Joan Osborne, într-un concert cu totul şi cu totul deosebit, dedicat unui gigant mu­zical: Bob Dylan. Devenită celebră pe la jumă­tatea anilor '90 (cu melodia "One of us") cântăreaţa îi adu­ce omagiu câştigătorului premiului Nobel pen­tru Literatură, pe anul 2016. "Mă simt ca un actor care joacă într-o piesă de Shakespeare... Me­lodiile astea au ceva special, sunt atemporale... Au fost scrise cu ani buni în urmă şi totuşi sunt atât de ac­tuale. Zici că au fost scrise ieri, ca să descrie ce se întâmplă azi în lume", se confesa ea într-un inter­viu recent.Joan Osborne cântă de aproa­pe 30 de ani, timp în care a scos nu mai puţin de zece discuri - opt albume de studio şi două live, obţinând numeroase premii, ba chiar şi şapte nominalizări la Grammy, un premiu ce i-a scăpat totuşi, printre degete. A făcut ade­sea alegeri grele şi a preferat să rămână constantă, atât în muzica pe care o cântă, cât şi în modul în care s-a prezentat pe scenă, în loc să facă compromisuri, pentru a urca cu tot dinadinsul pe scara succesului. "Pe zi ce trece simt că sunt mai bună. Mă uit la melodii pe care le cântam în urmă cu 15 - 20 de ani şi realizez că azi le pot interpreta mult mai bine. Am un public fidel, care m-a urmat în decursul anilor şi pe care îl simt aproape. Şi pentru că am sus­ţinerea aceas­ta, nu simt nevoia să cedez presiu­nilor unora şi să mă transform în altceva... Îmi pla­ce să cânt prin cluburi. Simt, ast­fel, comunicarea cu publicul şi-i văd pe loc re­ac­ţia!". Îi pla­ce să-şi pri­vească fanii "în ochi", în loc să cânte pe mari sta­dioane, acolo unde abia poţi să cuprinzi lumea cu privirea şi unde îţi este, pur şi simplu, imposibil să creezi o conexiune adevărată cu spectatorii.Joan Elizabeth Osborne s-a născut pe 8 iulie 1964, în Ancho­rage - Kentucky (SUA), într-o fa­mi­lie catolică cu şase copii. Băie­ţoa­­să şi cu o ima­ginaţie bogată încă de mică, a fost lă­sată să se joace de-a teatrul şi mu­zi­ca, atâta vreme cât nu îşi neglija în­văţătura. Şi cum era o elevă emi­nentă, părinţii au lăsat-o să cânte în formaţia de punk rock a liceului şi să joace în piesele de teatru organizate în şcoală. "Acolo unde m-am născut, ideea de-a deveni artist pro­fesionist este privită fie ca o aberaţie, fie ca ve­nind din partea unei persoane cu nasul pe sus", spunea solista într-un interviu. ?nsă chiar dacă s-a ţinut de învăţătură, la 17 ani, Joan le-a căzut din graţii părinţilor, atunci când au aflat că se iubise cu un băiat, nefiind căsătorită... Furi­oasă, mama i-a cerut să plece de acasă şi s-o apuce unde-o vedea cu ochii. Cum absol­vise liceul cu brio, s-a înscris la Universitatea de stat din Louisville, la departamentul Teatru, pe care-a părăsit-o după numai 18 luni, ca să-şi câştige o vreme pâinea din actorie. Pe la jumătatea anilor '80, a primit o mică bursă de studiu la o universitate din New York, unde a mai studiat încă trei ani acto­ria. Cum banii i se terminaseră, iarăşi a abandonat şcoala. Între timp, mamei îi trecuse furia şi-i tri­mi­tea disperată scrisori ca s-o convingă să revină acasă. Joan era destul de dezamăgită de pro­priile-i realizări, aşa că a fost la un pas să se întoarcă. Dar norocul aştepta în umbră... Într-o seară, mai mult împinsă de prieteni, urcă pe scena unui club de noap­te din Manhattan şi cântă me­lodia gospel "God Bless the Child". Toţi clienţii clubului o ascultă ca vră­jiţi şi-i cer să cânte şi alte melodii... Şi astfel Joan îşi dă seama brusc că îi place mai mult să cânte decât să joace teatru. Îşi face în scurt timp propria trupă şi, cinci nopţi pe săptămână, cântă prin diverse cluburi. În 1991, îşi lansează primul disc, "Soul Show", un album live, cu me­lodii inspirate din muzica lui Janis Jop­lin. Este un disc ce nu se bucură de prea mare suc­ces, dar care i-a deschis drumul către un producător talentat, Rick Chertoff, alături de care va scoate cel mai cunoscut disc al ei de până acum - "Relish" (în 1995).Melodia "One of Us", cuprinsă pe albumul "Relish", a făcut înconjurul lumii. "Relish" i-a adus artistei trei discuri de platină în SUA şi unul în Canada. "One of Us" a rămas şi azi melodia cea mai cunoscută a lui Joan. O melodie ce s-a aflat timp de 22 de ani în topul posturilor de radio din întreaga lume, fiind una dintre cele mai iubite piese ale tuturor timpurilor. Dar în ciuda succesului ei extraordinar, Joan nu s-a lăsat deloc transformată într-o "fabrică de şlagăre". Şi-a continuat drumul aşa cum a dorit, fără compromisuri, chiar dacă asta a aruncat-o adesea în umbră. A împărţit scena cu artişti legendari, precum: Bob Dylan, Luciano Pa­va­rotti, Stevie Wonder, Emmylou Harris, Taj Ma­hal sau Mavis Staples, dar şi cu artişti mai puţin cu­noscuţi, însă la fel de ta­lentaţi. A compus şi a cân­tat muzică fără încetare, iar cel mai recent disc al ei, "Love and Hate" (Dra­goste şi ură), a fost lansat în 2014 şi reflectă crezul muzical al artistei. "Fiecare melodie de pe acest album prezintă un aspect al dragostei. Dra­gos­tea cu bune şi rele: cre­dinţă, pasiune, luptă pen­tru putere, umor, an­goasă, spiritualitate, pof­tă, furie...", spunea ea.Iar atunci când nu e pe scenă să cânte, Joan îi de­dică timpul liber fiicei ei în vârstă de 12 ani (al că­rei nume, Joan l-a ascuns de ochii curioşilor), pe care o creşte singură. Chiar şi mama artistei s-a mai schimbat odată cu tre­cerea anilor şi i-a iertat viaţa tumultuoasă, ba chiar în prezent o ajută la creşterea micuţei.?n ceea ce priveşte concertul de sâmbătă, 6 mai, de la "Hard Rock Cafe" din Bucureşti, Joan Os­borne nu va cânta doar melodii de-ale lui Bob Dylan, ci şi piesele ei proprii. (Biletele se găsesc în reţeaua iabilet sau direct la faţa locului şi au preţuri cuprinse între 150 lei VIP şi 100 lei (cu loc la masă în sală sau în picioare).