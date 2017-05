Regina operei. De ce nu?

Cu gâtul împodobit cu un colier cu pietre scânteietoare, cu o rochie lungă, neagră, ca o regină gotică, silueta directoarei interimare a operei bucureştene, Beatrice Rancea, se desprinde dintre coloanele primei loje din stânga scenei. Stă nemişcată, cu ţinuta ei dreaptă, de fostă balerină, în întunericul baleiat de reflectoare, în timp ce urmăreşte, concentrată, ceea ce se întâmplă pe scenă. E o seară Traviata, şi Jumi Jo, celebra so­pra­nă, numită de Herbert von Karajan "vocea cobo­râtă din Rai", invitată să cânte în rolul principal, al Violettei, îşi încheie aria cu nişte nuanţe ale vocii atât de minunat "or­namentate", că te lasă fără ră­su­flare. Câteva secunde, liniştea inundă sala, ca o apă lină, apoi publicul izbucneşte în ovaţii şi aplauze furtunoase ce ţin minute în şir! Încă un succes re­mar­cabil în agenda managerului numit anul trecut la cârma operei, Beatrice Rancea, cea care a ştiut să depăşească momentele dificile ale acestei instituţii istorice şi să o înscrie pe o orbită in­ter­naţională!Despre tenacitate, dăruire, viziune şi... deş­tep­tarea primăverii, cu ma­na­ge­rul director general-in­terimar al Ope­rei Naţionale Române din Bucu­reşti, doamna Beatrice Rancea!- La momentul numirii mele aici, opera bucu­reşteană avea un repertoriu mai sărac decât multe opere mici din ţară. Instituţia aceasta îşi rătăcise cumva menirea ei fundamentală, aceea de a oferi publicului bucureştean eveni­mente culturale de înaltă ţinută. De aceea, m-am concentrat pe lărgirea re­pertoriului, reluând spectacole care nu se mai jucaseră de mult şi încercând să facem altele, ab­solut noi, pentru ca şi prestigiul acestei instituţii istorice să fie, aşa cum se cuvine, restaurat. A fost un efort fantastic. Nu e deloc uşor să pre­găteşti câte o premieră în aproape fiece lună, asta însemnând sute de cos­tume şi decoruri pentru fiecare. Dar indiferent cât voi rămâne la conducere, mi-am dorit să las ceva în urma mea: cât mai multe pro­ducţii importante şi montări de excepţie, care să rămână în re­pertoriu, dar şi în conştiinţa publicului iu­bitor de operă. Mă bucur că marea majoritate a spectacolelor pe care le ţinem în acest moment evoluează cu casa în­chisă, ba chiar cererea e mai mare decât ofer­ta. Lista e bogată. Chiar la sfârşitul stagiunii trecute, am mon­tat opera "Bărbierul din Sevilla", de Gioachino Rossini (ultima mon­tare era de acum 60 de ani, o ştiam de când eram mică!), iar stagiunea aceasta am în­ceput-o cu "Vă­duva veselă", de Franz Lehar, în regia lui Andrei Şerban, spectacol care a fost montat şi la opera din Iaşi. Amcontinuat cu "Amorul vrăjitor. Tricornul", balet pe muzica lui Manuel de Falla, care nu s-a mai jucat din 1984 pe scena noas­tră, apoi opera "Lucia di Lammermoor" de Do­nizetti, tot în regia lui Andrei Şerban, cu premiera în ianuarie, anul acesta. Au urmat baletul "Romeo şi Julieta", pe muzica lui Prokofiev, în regia şi coregrafia lui Renato Zanella, care a avut premiera în martie, şi "Bal mascat" de Verdi, în regia lui Grischa Asa­ga­roff, la început de aprilie. Luna mai am dedicat-o re­luă­rilor, pentru că au fost spectacole foarte bune în repertoriu, care din pă­ca­te nu s-au mai jucat în ul­timii ani. Vom relua "Gi­selle", într-o montare mai veche a operei, reluăm "Fidelio", singura operă lirică a lui Beethoven, "Madama Butterfly" de Puccini, "Aida" şi "Ri­goletto" de Verdi. În continuare, cu sprijinul Minis­terului Cul­turii, ne propunem realizarea unor pro­ducţii ex­traordinare. Ne dorim o nouă montare pen­tru "Car­men" de Bizet, vom încerca să deschidem stagiunea din toamnă, pe 1 septembrie, cu un spec­tacol nou, "Don Giovanni" de Mozart, iar pe 8 septem­brie, vom participa la Festivalul "George Enes­cu", cu o coregrafie extraordinară, a lui Gigi Că­ciuleanu, în memoria Maiei Pliseţkaia, pe mu­zica scrisă chiar de soţul ei, marele compozitor rus, Rodion Şcedrin. Pentru decembrie, ne dorim o pre­mieră cu baletul "Spărgătorul de nuci" şi cu "Tos­ca", opera lui Puccini, care nu exista în repertoriu. Aşadar, patru premiere de operă şi două de balet pe stagiune, pe lângă repertoriul în curs. Dar în mod deosebit sunt mândră că am reuşit să aducem "Lucia di Lammermoor" a lui Andrei Şerban (la Paris a fost premiera în octombrie, şi noi am avut-o în ianuarie). Vorbim despre nişte producţii pentru care nu trebuie să iei avionul şi să dai sute de euro pe bilet ca să le vezi la Paris sau la Londra, ci aceeaşi producţie e şi la Bucureşti, cu o echipă artistică cel puţin la fel de bună.- Aportul meu ca manager la bunul mers al lucrurilor din opera bucureşteană este o reverenţă făcută în faţa acestei instituţii şi, dacă în calitate de regizor de teatru, am făcut lucruri recunoscute şi apreciate ca atare, asta e tot datorită şcolii operei, pe care o am încă din copilărie. A contat foarte mult şi faptul că oamenii pe care i-am preluat şi pe care îi cunoşteam, în marea lor majoritate, au mers ime­diat mai departe alături de mine, fără să pregete un moment. (Mă cunoşteau. Până în 1990 am activat în operă ca balerină, iar când m-am accidentat şi n-am mai putut dansa, am schimbat baletul pe regie şi am avut montări chiar şi aici). Echipei mele i s-au alăturat dirijorul italian Marcello Mottadelli - coordonator ar­tistic muzical, şi coregraful Renato Zanella, coordonator artistic al bale­tului operei: două nume importante ale scenei lirice inter­na­ţionale, cu care am colaborat şi la opera din Iaşi. Ei şi-au asumat riscul de a veni să lu­creze cu mine la Bucureşti şi îmi sunt de un real ajutor. Relaţiile lor în lumea artistică internaţională ne-au făcut să putem aduce pe scena operei din Bucu­reşti nume grele, la care nici nu am fi visat.- Nu, deloc. Instituţia noastră are o istorie şi un palmares plin de succese răsunătoare în Europa şi în lume. Noi am avut mari cântăreţi de operă, ba­lerini şi coregrafi (dacă ne gândim numai la "gar­nitura" Gabriel Popescu, Irinel Liciu, Sergiu Şte­fanski), avem în continuare mari artişti care fac is­torie în lume. Au murit Nijinski, Nureyev şi Ba­lanchine, şi nu s-a terminat cu baletul. A mu­rit Lawrence Olivier, asta nu înseamnă că s-a îngropat şi tea­trul odată cu el. Nu am dat in­terviuri şi nu am deschis această cutie a Pandorei, răs­punzând pro­vocărilor şi diverselor acu­zaţii aduse de o parte sau de alta, pentru că nu era benefic pentru ima­gi­nea ins­tituţiei. Nu am vrut să spun despre cum erau lu­crurile atunci când eu le-am preluat, pentru că eu nu am venit să mă plâng sau să mă uit înapoi. Am spus doar că acum tragem linie şi o luăm de la capăt, cu toate forţele!- Stau în operă minimum 10-11 ore pe zi, şi tot nu termin cât îmi propun de făcut. Drumurile mele prin Bucureşti sunt doar de acasă la operă, eventual, la Ministerul Culturii şi înapoi. La nouă-zece di­mi­neaţa sunt la birou, sunt multe acte de semnat, fa­cem planurile pentru zilele următoare, urmăresc producţiile în lucru, fac şedinţe cu fiecare depar­ta­ment, urmăresc achiziţiile care se fac pe materiale, pe elemente de decor, de costume, uneori bat clă­di­rea în lung şi-n lat, în sus şi-n jos, ajung chiar şi la subsol dacă apare vreo problemă tehnică gravă. Iar seara, evident, rămân la spectacole. Îmi place să văd că oamenii vin cu bucurie spre operă, în ţinute ele­gante, şi dornici să vadă şi să audă ceva care să-i scoată din rutina zilnică. Îmi place să simt freamătul sălii dinainte ca primele acorduri ale uverturii să se facă auzite şi magia spectacolului să înceapă. Opera are acest atribut de înaltă cultură, de strălucire şi de "glamour". În această idee, la fiecare intrare în sală, stau domnişoare frumoase, în rochii lungi, de seară, iar atmosfera fastuoasă e întregită de eleganţa cla­sică a interioarelor, de lumina candelabrelor de cristal (e celebru candelabrul nostru cu 100 de braţe din cristal aurit), de magia acestui spaţiu istoric, care se simte imediat ce intri în foaier.- Mă bucur enorm atunci când avem debuturi în diferite roluri de operă sau balet, când tinerii noştri artişti, care muncesc din greu şi cu pasiune, sunt confirmaţi pentru valoarea lor. Eu cred cu toată tăria în magia scenei, în pasiunea cu care împreună, artişti şi public, împărtăşesc un moment artistic cu adevărat înălţător, de aceea îmi face o plăcere ex­traor­dinară să le ofer chiar eu flori artiştilor, la aplauzele de final! O fac de drag, nu sunt în clipele acelea di­rec­torul care îi premiază pe "fruntaşi", ci un sim­plu om din public, care respectă şi apre­ciază dăruirea unui artist în faţa specta­to­rilor. Pentru că ştiu că performanţa lui din seara aceea a presupus multă pregătire, nopţi nedormite şi creşterea pulsului la 200 de bătăi pe minut, atunci când intră pe scenă, emoţii greu de con­tro­lat, chiar şi după o lun­gă experienţă, ştiind că în mo­men­tele acelea, îşi asumă şi judecata publicului, nu doar adoraţia lui. Îmi place să ajut regi­zorii şi creatorii care ajung să monteze aici, să le ofer cele mai bune condiţii ca să-şi facă exact spectacolul pe care şi l-au dorit. Din proprie experien­ţă, ca regizor, ştiu că este frustrant să-ţi doreşti să faci un spectacol bun, dar directorul să-ţi spună că nu sunt bani şi că nu se poate. De aceea, eu îi încurajez şi vin în întâm­pi­narea dorin­ţelor pe care le au, mă dau peste cap ca să fac rost de bani şi încerc să-i ajut ca să le iasă cel mai gro­zav spectacol al vieţii lor. Acum, sin­gu­rele mele preo­cupări sunt pentru operă. Numai la asta mă concentrez, mă gândesc, şi în ultima clipă dinainte de a adormi, şi în prima clipă când mă trezesc: cum să fac ca să fie bine, să avem tot ce ne trebuie ca să putem lucra fără oprelişti sau blocaje. În inima mea de regizor sufăr, pentru că şi eu aş vrea să montez piese noi, am multe idei, dar mai am de aşteptat până ce voi fi din nou în postura de regi­zoare, care îmi dă, şi aceasta, satisfacţii profunde. Totuşi, mă bucur enorm când sunt sălile pline, când fiecare spectacol este un succes, când oameni pe care nu-i cunosc mă opresc pe stradă ca să-mi spună că e bine ceea ce fac, că se simte că se întâmplă ceva bun în operă. Mie îmi place să fac mereu paşi înainte, nu să mă plâng şi să mă blochez în nemulţumiri, să re­glăm totul din mers, să vedem mereu capătul dru­mu­lui, raţiunea sacrificiului făcut pentru ca lucrurile să meargă. Sunt Leu ca zodie, mie îmi plac oa­menii care au ca­racter, care au co­loa­nă, şi nu sunt genul care face compro­mi­suri, care să trăiască în min­ciu­nă şi ipo­cri­zie.- Rămâne bucuria de a fi în fiecare seară îm­preună cu soţul meu, actorul Doru Rancea, pentru că, timp de cinci ani de zile, până anul trecut, eu am lo­cuit la Iaşi. Preţuiesc mult clipele petrecute îm­preună. Între noi nu există plic­tiseală. Îl găsesc şi acum, după atâţia ani, un bărbat fermecător şi amuzant. El scrie de câţiva ani o carte care se va numi "Beatrice - nevestele mele", şi chiar are talent şi umor. O spun cu invidie, pentru că eu nu sunt atât de talentată la scris. Când am un pic de timp liber şi stau acasă (de obi­cei sâmbăta sau duminica di­mi­­neaţa, dacă nu e vreo repetiţie la care trebuie să asist şi vin doar la spectacolul de sea­ră), îmi place să lucrez în gră­dina de flori şi de legume şi îmi place foarte mult să gătesc: ultima oară i-am făcut so­ţului meu ciorbă de burtă şi mân­care de mazăre cu carne. Le-am po­trivit "la ochi" şi fără să le gust, pentru că eu, de doi ani, nu mai mă­nânc carne. Dar Doru le-a gă­sit foarte bune, şi mi-a spus, fericit, că, în sfârşit, simte că are şi el nevasta acasă. De aseme­nea, mă bucur că, venind la Bucu­reşti, o am şi pe mama mai aproa­pe. Ei îi sunt re­cu­noscătoare că mă susţine în continuare, cu optimis­mul şi forţa ei interioară, deşi cât am stat la Iaşi, am văzut-o foarte rar, şi chiar au fost momente când, din păcate, fiind internată în spital, eu nu am putut să mă rup de tre­burile pe care le aveam acolo, pentru a veni la Bucureşti ca să o văd. Mai sunt câţiva prieteni vechi şi statornici, care au rezistat, şi ei, lungii mele absenţe din Bucureşti. Pe urmă, mai sunt căţeii noştri, care mă iubesc, se în­ţelege, necondiţionat, şi care mă aşteaptă în fie­care seară la poartă, oricât de târziu aş veni, ca să le dau porţia de mângâieri şi alinturi (cu 15 dintre ei am plecat la Iaşi şi m-am întors înapoi cu 4 "moldoveni" luaţi, tot aşa, de pe stradă).- Locul meu preferat de vacanţă este Istanbulul. Mă bucur că am reuşit de curând să îl revizităm, într-un sfârşit de săptămână prelungit. Nu mai fu­sesem de un an: ne era frică de atentate. Dar ne-am învins această frică, şi chiar am luat-o şi pe mama cu noi, ziua ei e la început de aprilie şi am dorit să o sărbătorim în felul acesta. A fost minunat. Şi cum nu te-ar fermeca acest oraş european, dar şi oriental, deopotrivă, întins pe două continente?!... Îmi plac cartierele lui vechi şi colorate, lo­curile istorice şi pe­cetea lor bizantină, îmi place să cutreier prin bazar, să adul­mec aromele de tot felul, de con­dimente exotice şi de par­fu­muri dulcege şi gre­le, să mă plimb cu va­poraşul pe Bosfor, să mă bucur de apu­sul soarelui peste ma­re şi să mă imaginez o sultană, într-un palat îm­podobit cu aur şi lapis lazuli. O altă mare bucurie pe care mi-o rezerv în această primăvară este să ies di­mi­neţile, devreme, în grădina casei noastre din apropierea Bucureştiului, să văd cum primăvara îşi intră în drepturi, cu şi mai multă putere, cum mugurii explodează pe ramuri, cum florile se desfac în culori şi cu parfumuri proaspete, cum iarba de un verde strălucitor străpunge pământul şi acoperă cu un covor de smarald tot locul. Avem acolo 10.000 de metri pătraţi, în care am sădit vie, livadă şi am făcut grădină, şi este o încântare să văd cum, zi după zi, zarzării, întâi, vişinii, cireşii, prunii apoi, merii, perii şi gutuii se îmbracă în flori albe ca nişte mirese, şi trimit parfumuri amărui în răcoarea dimineţii. În ei, la începutul zilei, păsările de tot felul dau concert în cinstea răsăritului soarelui. Ele sunt sopranele şi mezzosopranele mele de dimi­nea­ţă, în afara ce­lor pe care le aud în restul zilei, la operă. Chiar dacă programul de lucru foarte încăr­cat mă ţine, uneori, şi până la orele 19.00-20.00 (sau chiar 22.00, când rămân şi la spectacole) la ope­ră, eu nu rămân în Bucureşti, ci merg acasă, la Bâcu, unde mă aşteaptă soţul meu cel în­de­lung răb­dător! De altfel, din sat până la casa noastră sunt patru kilometri, şi încă de când intru pe drumul acesta, din şosea, am sentimentul că sunt în vacanţă, atât de frumos mi se pare acolo şi atât de mult mă bucură să locuiesc la ţară! Îi mulţumesc în fiecare zi lui Dumnezeu că-mi oferă atâtea pri­lejuri de bucu­rie şi încerc din toate puterile mele să dăruiesc şi eu, la rândul meu, să mă dedic cu totul muncii mele şi oamenilor din jurul meu, pentru ca astfel să mă fac vrednică de binecuvântările pri­mi­te! Ştiu că pre­ţul e plătit de familia mea, care mă are mult prea pu­ţin alături, dar le mulţumesc mereu, şi mamei, şi so­ţului meu, că au o răbdare nemăr­gi­nită cu mine şi nu-mi pretind mai mult. Ei ştiu că aşa trăiesc eu, "arzând", punându-mi la bătaie toate rezervele de energie, până simt că mi-am împlinit menirea!