Dragă Sânziana Pop,Mă numesc Răchiţanu Adriana-Nicoleta şi am 6 copii, îngeraşi frumoşi, dar flămânzi şi dezbrăcaţi. Am două camere, care nu au nici o fereastră care să se poată deschide, trăim în beznă şi aer închis. Ve­nitul nostru este alocaţia copiilor. Am făcut cerere pen­tru o locuinţă mai bună, dar nu s-a rezolvat nimic. Pe cel mai mare băiat îl cheamă Adrian Flo­rin, are 16 ani şi este în clasa a X-a; Andreea-Ale­xan­dra este în clasa a VIII-a şi are 14 ani; Mihaela-Nicoleta este în clasa a VI-a şi are 12 ani; Ancuţa Petronela merge pe clasa întâi şi are 8 ani; Gabriela Denisa este la grădiniţă, are 4 ani; Andrei Nicu are 2 ani, şi stă acasă cu mine.Vă rog frumos dacă puteţi să mă ajutaţi cu câte puţin pentru copii: mâncare, hăinuţe, jucării, orice este binevenit.Subsemnata Ion Elena Cristina, domiciliată în str. Prisaca Dornei nr. 8, bl. D6, sc. 1, et. 7, ap. 141, sec­­tor 3, Bucureşti, mama fetiţei Ion Ana-Maria, în vârstă de 18 ani, diagnosticată cu malformaţie con­ge­nitală complexă (agenezie parţială de corp calos cu păstrarea spleniumului calos), displazie corticală fron­tală interemisferică stânga şi tetrapareză spas­tică.De la un an şi două luni, după aflarea acestui crunt diagnostic, doctorii ne-au spus că nu va merge şi vorbi niciodată. Şi va rămâne o "legumă" toată viaţa (acesta a fost diagnosticul primului doctor neurolog). Am început imediat recuperarea, apoi, la recomandarea medicilor, am început operaţiile (alun­gire de tendon, apoi o artrodeză şi multe altele, toate cu un grad mare de dificultate), 10 în to­tal. Şi poate pentru că Dumnezeu ne-a văzut în­dârjirea, la vârsta de 3 ani a început să vorbească.Am fost în Fundaţia "World Vision", de la 1 an şi 2 luni până la 6 ani, apoi în Centrul de zi "Au­ro­ra", de la clasa 1 pâ­nă în clasa a 5-a, centrul de tera­pie cu­rativă "Cora­bia" (clasele 5-10), iar în paralel facem kine­to­terapie cra­nio­sacrală, bioenergie, logopedie (scris şi citit), toate cu plată, acasă. În toţi aceşti ani, am luptat cu toată puterea, am fost la mulţi doctori (păreri mul­te, sfaturi puţine) iar în 2008-2009, am făcut un îm­pru­mut de 4000 euro, ca să mergem în Chişinău, pen­tru o intervenţie, miofibrotomie subcutanată. Re­zultatele au fost satisfăcătoare, dar din lipsa ba­ni­lor, am renunţat (trebuia să ne ducem în fiecare an).Acum fiica noastră este adolescentă, dar tot nu merge. Luptăm în continuare, atâta timp cât Dum­nezeu ne va lăsa lângă ea. Marea noastră urgenţă ar fi o combină frigorifică, pentru că a noastră s-a stricat (o avem de peste 19 ani).Mulţumim celor care ne vor ajuta şi Dumnezeu să vă înmulţească totul! Nimic în viaţă nu rămâne nerăsplătit!Stimată redacţie,Mă numesc Moraru Ileana, din com. Podgoria, sat Pleşeşti, jud. Buzău. Problema mea: am 62 ani, sunt văduvă, nu am frate, soră şi nici rude. Am un băiat care are 3 copii şi spune că nu are cu ce să mă ajute, abia se descurcă. Sunt foarte amărâtă. Am o casă mică, de 5mp, nu am vecini, nu am curent electric, mă luminez cu lumânare sau lampă. Am un venit de 270 lei, am probleme cu sănătatea şi cu ochii. Am miopie, de la vârsta de 13 ani, şi acum am glaucom. Mă tratez cu picături, dar degeaba. M-a învăţat şi pe mine cineva ca să scriu la dvs., că sunteţi oameni cu suflet bun, ce nu se mai găseşte în ziua de azi. De aceea vă rog: puneţi cererea mea de ajutor la inima dvs. E foarte greu să ajungi la mila străinilor. Dumnezeu este cel care mă ajută şi mă apără de rele şi mă sprijină să mă descurc de pe o zi pe alta. Îmi cer iertare. Multă sănătate,