Draga mea Sânziana Pop,Vă scrie de data aceasta soţia lui Codrean Mircea din Beiuş, jud. Bihor, cel care v-a scris despre ma­rele necaz ce a dat peste noi, cu fetiţa ce suferă de afazie (nu vorbeşte), este oarbă şi stă nemişcată în pat, de 14 ani. Soţul este şi el cu grad de handicap, peste câteva zile va merge la Oradea, la renumitul doc­tor Hozan, pentru operaţie cu proteză la piciorul drept.Aş dori să vă mulţumesc din toată inima pentru ajutorul în bani pe care ni l-aţi trimis. Nu ştiu, în aceste momente, cum aş putea să-mi exprim marea recunoştinţă pentru cei care ne-au întins o mână de ajutor. De asemeni, de la Brăila, am primit un pachet mare cu citrice, dulciuri şi hăinuţe pentru Diana. Am reuşit să plătim o parte din datorii. Iată însă că zilele trecute, când să plec la ser­viciu, constat cu stupoare că cei 5 mc de lem­ne de foc nu mai sunt în faţa casei. Ştiam de la diferiţi oameni că în Beiuş se fură pe ca­pete lemnele de foc, dar cine se gândea că hoţii se vor lega de noi, acum când avem atâtea necazuri.Vă rog să mă iertaţi dacă aş mai ruga cititorii să ne ajute sau chiar revista dumneavoastră, dacă mai e posibil. Am uitat să amintesc şi faptul că băiatul e student la Oradea şi încă nu şi-a plătit taxele, deci suntem într-o situaţie fără de ieşire. Peste câtva timp va trebui să mergem şi cu Diana la câteva internări la spital.Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă aducă bucurii, aşa cum ne-a bucurat revista "For­mula AS" pe noi, şi apoi pe cititorii revistei din ţară.Vă trimit actele medicale ale soţului meu, cer­tificatul de handicap şi foaia de ieşire din spital cu operaţia la picior de zilele trecute.Cu dragoste şi preţuire,