› TEODOR BACONSCHI - "Deriva spre dreapta naţionalistă, vizibilă în multe state, transmite spre Bruxelles un mesaj care n-ar trebui ignorat"

- Atât stânga socialistă, cât şi dreapta repu­blicană vor completa zestrea adunată de Emma­nuel Macron în primul tur, permiţându-i o victorie detaşată: sondajele indică un rezultat final de 60% în favoarea acestui tânăr "nou venit". Marine Le Pen a sporit şi ea scorul Frontului Naţional. Pe scurt, Franţa are o societate divizată în mai multe "sensibilităţi", care se pot subsuma unei falii centrale: pe de o parte, francezii de clasă medie, mai prosperi, urbani, foarte educaţi, care sunt în general liberali în economie, anti-protecţionişti şi pro-europeni, vor o Franţă cu mai puţine taxe şi un stat redus, într-o lume globalizată. De cealaltă parte, Franţa rurală, sau cea "muncitorească", a "celor uitaţi", speră să câştige mai mult dintr-o politică protecţionistă, anti-imigraţie, chiar anti-europeană, marcată de asistenţa socială masivă a statului (care ar trebui, de pildă, să taxeze pro­gresiv averile cele mai mari). Faptul că, în primul tur, Melenchon (un comunist) şi Le Pen (o na­ţionalistă şovină) au obţinut laolaltă cam 40% din voturi divulgă o criză a Centrului democratic şi, poate, una de identitate colectivă. Oricum, dacă domnul Macron ajunge la Élysée, va fi bine pen­tru Uniunea Europeană şi, implicit, pentru relaţia româno-franceză: rămâne să vedem, însă, mai concret, ce înţelege domnia sa printr-o "Uniu­ne Eu­ropeană relansată". Va pleda pentru o re­ne­go­ciere a Tratatelor existente? Cum se va po­zi­ţiona faţă de SUA? Vom afla asta în câteva luni, dar mai ales după alegerile germane din septem­brie, care vor per­mite rearticularea tan­de­mului Paris-Berlin, re­de­venit (mai ales după Brexit) principalul motor de creştere al Europei, dar şi nucleul său politic dur.- După Brexit, Michel Barnier va negocia, în numele Uniunii Europene, relaţiile dintre Ma­rea Britanie şi blocul comunitar. Evident, avem inte­resul de a cere un tratament egal al resor­ti­sanţilor europeni pe piaţa britanică a muncii, pen­tru a ne feri cetăţenii de posibile discriminări. Pe de altă parte, aşa cum scria premierul britanic The­resa May, în scrisoarea adresată lui Jean-Claude Juncker, Marea Britanie părăseşte UE, nu şi Eu­ropa. Ea e legată de continent nu doar prin tunelul de sub Canalul Mânecii, ci şi printr-un păienjeniş de interese comerciale şi economice majore. Prin Brexit, multe instituţii găzduite la Londra se vor muta în alte state-membre. Şi nu­meroase multi­na­ţionale bazate în Regatul Unit vor migra, pentru că au nevoie de aşa-numitul "paşaport fiscal" euro­pean. Brexit face şi ca Fran­ţa să rămână sin­gurul stat european cu arsenal nu­clear. Să sperăm că ieşirea Marii Britanii şi con­so­lidarea eventuală a "relaţiei speciale" dintre Lon­dra şi Washington nu vor afecta coerenţa dia­logului transatlantic. Ia­tă de ce e important ca Bruxelles-ul să nu promo­veze o negociere prea rigidă a Brexit-ului: nu e cazul să "pedepsim" Marea Bri­tanie, care rămâne parte a Occidentului şi partenerul nostru într-un destin strategic comun.- Victor Orban a avut un rol major în fon­darea FIDESZ şi despărţirea Ungariei de comu­nism, ca premiză a revenirii sale, prin Europa Centrală (aşa numitul Grup de la Vişegrad), în sânul comunităţii euro-atlantice. La maturitatea sa po­litică, pro­fi­tând de slăbiciunile opoziţiei so­cialiste, domnia sa a făcut un viraj spre naţio­na­lism, imaginându-şi o ipotetică "Internaţională con­servatoare" din care ar face parte şi Donald Trump sau Vladimir Putin. E o utopie peri­cu­loasă, ca orice utopie. Totuşi, Ungaria e un stat-membru UE şi NATO, nu cred că ar putea renunţa la criteriile de la Co­penhaga, legate de obligaţiile oricărui stat de drept, cu o de­mocraţie consolidată. Dacă ar face asta, înmulţind semnalele de derapaj, ar plăti cos­turi politice şi economice dispropor­ţionate, ris­când izolarea faţă de propria familie europeană. E normal ca "noile state-membre", care au deja o istorie de peste un deceniu de apar­tenenţă la UE şi NATO, să refuze paternalismul moral exercitat în trecut de "vechea Europă", dar nu cu preţul unor clivaje care să pericliteze ansamblul geo­-politic din care facem cu toţii parte. E şi multă poză în această eman­ci­pare, bazată adesea pe mişcări politice de consum intern. Pe de altă parte, deriva spre dreapta na­ţio­nalistă, vizi­bilă în multe state-membre, trans­mite spre Bru­xelles un mesaj care n-ar trebui ignorat: multi­cul­turalismul nu presupune uscarea rădă­ci­nilor iu­deo-creştine ale civilizaţiei noastre, nici imi­graţia ne­controlată, nici excesul de corec­ti­tudine poli­tică, nici toleranţa faţă de terorismul de matrice sa­lafistă, care a însângerat atâtea capitale euro­pe­ne, şocând opinia publică şi arătând că integrarea multor comunităţi imigrate în UE a eşuat.- Rusia a interpretat extinderea NATO şi UE, dar şi "revoluţiile colorate" din Ucraina, Georgia sau Kyrgistan, sau chiar inofensivul Parteneriat Estic, lansat în 2008, ca pe o încercuire a sa de către un Occident "agresiv". A răspuns acestei presupuse "ameninţări" crescând constant bugetul şi înzestrarea forţelor sale armate, dar şi lansând conceptul de război hibrid, aplicat ca la manual, în Georgia (la câteva luni după Summit-ul NATO de la Bucureşti, care promisese aşa-numitul "Membership Action Plan" pentru Ucraina şi Georgia) şi, după "Euro-maidan", prin anexarea Peninsulei Crimeea şi destabilizarea regiunii orientale a Ucrainei (Donbas). E, desigur, păcat că resetarea Rusia-Occident, după căderea URSS, nu a reuşit, dar e la fel de normal ca Occidentul democratic să-şi proiecteze valorile şi forţa de atracţie geo-politică înspre fostul Est comunist. Războiul hibrid, care implică atacuri cibernetice, accentuarea naţionalismului euro-sceptic, prin campanii media, finanţarea extremismului, fan­tasma unui spaţiu ortodox panslav, dar şi feno­menul "omuleţilor verzi" (infiltrarea de co­man­douri anonime, fără însemne militare clare) re­pre­zintă un pericol real, pe care se cuvine să-l con­tra­carăm inteligent şi consecvent, alături de par­tenerii noştri din UE şi NATO. Înfiinţarea la Bucu­reşti a unui centru NATO contra războiului electronic e un semnal puternic în acest sens, ală­turi de măsurile post-Varşovia, de consolidare a prezenţei militare aliate pe flancul estic. Spaţiul euro-atlantic nu este un soi de "sat fără câini".