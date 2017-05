Reţete cu alune

La noi, poate fi întâlnit frecvent în pădurile de stejar sau fag, convieţuind cu alţi arbuşti sau crescând în luminişuri, ori răsă­rind din iarbă, la marginea pădu­rii. Îl găsim şi în văile ape­lor curgătoare, însă - ra­reori, ce-i drept - chiar şi prin­tre molizi, până la altitu­dini de 1.400 metri. Privit în­totdeauna cu simpatie, a do­bân­dit în decursul timpului felurite nume de alint. Astfel, în funcţie de zonă, i se mai spu­ne şi alunaş, alunel sau fundici.În ciuda aspectului ei delicat, tufa de alun are o lon­gevitate apre­ciabilă: tră­ieşte 80-90 de ani. Este solid ancorată în sol, cu o rădă­cină pivotantă viguroasă, dezvoltată sub pământ până la adâncimea de 90 de centimetri. Coroana stu­foasă, for­­ma­tă din crengi drepte şi lungi, răsfi­rate încă de la bază, poartă frun­ze de formă rotundă spre ovală, terminate într-un vârf ascuţit şi acope­rite cu peri­şori aspri. Florile sunt de două tipuri: cele mascule, mâţişorii de un galben palid, atârnă câte doi-trei din loc în loc, măsurând 4-7 centimetri în lungime, în vreme ce florile femele, apărute în lunile februarie şi mar­tie, se găsesc ascunse în inte­riorul unor muguri mici, roşii, abia desfăcuţi.Rămurelele flexibile ale arbustului se întrebuin­ţează la diverse împletituri, cum ar fi mobila de grădină sau coşurile. Lemnul de alun, elastic şi moa­­le, se mai foloseşte la confecţionarea unor obiec­te strunjite, ca şi la fabricarea cărbunelui pen­tru desen. Din seminţe se obţine prin presare un ulei cu multiple utilizări: în industria farmaceutică, în producţia de articole cosmetice şi săpunuri, ca lubrifianţi destinaţi mecanismelor fine, cum sunt ceasurile. Turtele re­zultate în urma procesului de presare sunt la rândul lor valorificate în industria alimentară, ca materie primă pentru halva şi cio­colată.Mitologiile diferitelor popoare au atribuit alu­nu­lui semnificaţii de simbol - fie al păcii şi al cu­noaş­terii, ca la celţi, fie al fertilităţii, ca la scandi­navi, care au ales să-l consacre zeului Thor, stă­pânul tunetelor, fiul lui Odin.De asemenea, îl regăsim şi în basme. Cenuşă­reasa primeşte în dar de la tatăl ei o crenguţă de alun, pe care o plantează la mormântul mamei. Într-o versiune rusească a aceleiaşi poveşti (din care mai există în jur de alte 500 de va­riante, pe lân­gă cea arhicunoscută, a lui Charles Perrault), Ce­nuşăreasa are trei alune magice, cu ajutorul cărora îşi procură rochia, pantofii şi caleaşca, fără de care n-ar fi putut merge la balul regal, unde urma să-l întâl­nească pe prinţul ce-i era hărăzit.Din nuiele de alun se făceau odinioară ba­ghe­tele cu care fântânarii descopereau sur­se de apă ascunse şi se credea că, pentru ca ele să aibă în­tr-adevăr puteri magice, trebuiau tăiate în anumite zile, considerate faste: de Bo­botează, de Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică şi de Sânziene. Iar unii sunt şi astăzi convinşi că o rămurică de alun pusă la pălărie îl poate feri pe călător de pericolele unei furtuni.Uleiul extras din alune conţine substanţe valo­roase: grăsimi, proteine, vitamine şi mi­ne­rale. El produce efecte hipotensive şi ver­mi­fuge (împotriva teniei). Tenia este un parazit de care se scapă foarte greu. O puteţi elimina, luând câte o lingură de ulei de alune pe stomacul gol, în fie­­care di­mi­neaţă, timp de 15 zile.Mâţi­şorii au acţiune sudori­fică şi antipiretică, dar ceaiul pre­parat din ei se recomandă şi la tul­burările de circulaţie, ca şi la obezitate. Infuzaţi 10 minute o lingură de mâţişori în 200 ml apă clocotită şi beţi 1-2 căni pe zi.Scoarţa de alun se utilizea­ză ca re­mediu antitermic în mala­rie.Frunzele au proprietăţi as­tringente, vasoconstric­toa­re şi hemostatice. O linguriţă de frun­ze uscate şi măci­nate, lăsate la infuzat 5-10 minute în 200 ml apă cloco­tită, ajută la stoparea hemo­ra­giilor in­terne. Decoctul obţinut din 1 lingură de frunze, fierte 5 minute în 200 ml apă, se bea călduţ şi este indicat ca tra­tament pen­tru hemoroizi. Cu acelaşi decoct, de data aceasta rece, se badijonează de mai multe ori pe zi rănile care în­târzie să se cica­trizeze, ulceraţiile, pecinginea şi bubele dulci. Dar atenţie: persoanele care se ştiu aler­gice la alune n-ar trebui să încerce niciuna din procedurile şi reţetele prezentate aici.250 g alune proas­păt culese şi curăţate de coajă, 700 ml rachiu de pere, 1 baton de vanilie tăiat în lung, 3 seminţe de cardamom zdro­bite într-un mojar, 100 g miere, 125 ml apă caldă.* Tăiaţi mărunt alunele. Pu­neţi rachiul şi mi­rodeniile într-un bor­can, pe care îl veţi aşeza pen­tru ur­mă­toarele 4 săptămâni în­tr-un loc unde poate primi destulă lumină. Agitaţi-l zilnic.* Filtraţi depunerile de la fundul borcanului. Dizolvaţi mierea în apă şi amestecaţi-o cu depu­nerile. Turnaţi lichiorul în sticle şi nu le deschideţi decât după alte 4 săptămâni.50 g alune curăţate de coajă, 100 g glazură de ciocolată amăruie, 1 linguriţă de ulei de cocos, câteva cuişoare măcinate, 2 picături de ulei eteric de vanilie.* Puneţi alunele într-un şervet de bucătărie făcut sul şi rostogoliţi-l încolo şi încoace, apăsân­du-l cu mâinile, pentru a desprinde pieliţa brună de pe seminţe. Îndepărtaţi-o şi tăiaţi alunele în bucăţi.* Mărunţiţi glazura şi încălziţi-o cu luare-amin­te în bain-marie, împreună cu uleiul de cocos. Amestecaţi bine. Adăugaţi alunele, pulberea de cuişoare şi uleiul eteric de vanilie.* Îndată de compoziţia devine mai vârtoasă, luaţi cu o lingură mici grămăjoare din ea, aşezaţi-le pe o hârtie de copt şi lăsaţi-le să se întărească peste noapte.5 ml tinctură de alune, câte 5 pi­cături din uleiuri eterice de litsea cubeba şi ienu­păr, 15 ml ulei de alune, 30 ml ulei de jojoba, 50 ml hidrolat de lavandă, 1 sticlă de 100 ml cu pulve­rizator.* Puneţi tinctura de alune şi uleiurile eterice în sticla cu pulverizator şi agitaţi bine.* Adăugaţi uleiul de alune, uleiul de jojoba şi hidrolatul de lavandă.* Agitaţi energic loţiunea înainte de fiecare în­trebuinţare, pentru ca hidrolatul să se amestece cu uleiurile.Se poate aplica dimineaţa şi seara, pentru a îngriji pielea şi a-i da fermitate. Scuturaţi bine sticla, pulverizaţi şi apoi masaţi uşor.13 frunze de alun, votcă (38%).* Tăiaţi mărunt frunzele şi puneţi-le într-un borcan cu capac. Turnaţi deasu­pra votcă, o cantitate suficientă pentru a acoperi complet frunzele.* Lăsaţi borcanul să stea timp de 4 săp­tămâni într-un loc unde ajunge des­tu­lă lumină. Agitaţi-l în fiecare zi. După aceea, păstraţi lichidul într-o sticlă de culoare închisă.Tinctura are acţiune astringentă, va­so­constrictoare şi cicatri­zantă. Datorită proprie­tă­ţilor ei, este deosebit de indicată pentru îngrijirea pielii.