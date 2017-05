Griffonia

Masajul face minuni

Oare aşa să fie? Oare femeile care se con­fruntă cu această pro­blemă sunt doar victime pasive, sortite să aştepte re­sem­nate ca (eventual) parte­nerii lor să devină experţi în arta amorului? Studiile ştiin­ţifice ne spun că nu este chiar aşa. La foarte multe fe­mei care se confruntă cu această problemă există pre­mize fiziologice clare, care duc la apariţia frigidităţii şi care pot fi rezolvate prin­tr-un tratament corespunzător. Chiar şi atunci când frigidi­tatea apare ca o consecinţă a unor pro­bleme emoţionale ale femeii sau a unei incompati­bi­lităţi la nivel sexual, există remedii care pot rezolva situaţia.Sunt aproape la fel de diverse ca însăşi com­plexa viaţă emoţională a femeii. La unele femei, fri­giditatea, în diferite grade, apare ca urmare a unor puternice blocaje psihice, provocate de pre­judecăţi diverse, uneori de ordin spiritual, cum ar fi aceea că a trăi plăcerea este ceva imoral sau un păcat, că sexul este o simplă datorie ori că este dez­­gustător etc. La alte femei, spaima este o pu­ternică frână în calea plăcerii. Teama de a nu fi rănită, de a nu deveni dependentă de cel care pro­duce plăcerea, de a nu dezamăgi sau, pur şi sim­plu, de a nu rămâne însărcinată, sunt doar câte­va dintre nenumăratele anafrodiziace emoţionale care produc frigiditatea. La cuplurile "uzate", fri­gidi­tatea apare ca o traducere a plictiselii, a obiş­nuin­ţei, uneori chiar a repulsiei acumulate faţă de partenerul de viaţă. Există şi multe femei care, fără să-şi dea seama, refuză condiţia lor feminină şi, ca atare, le este foarte greu să adopte un compor­ta­ment relaxat în timpul actului sexual, ceea ce iarăşi conduce la frigiditate.Un element foarte important în acest context şi, totodată foarte inte­resant, este că, cel mai ade­sea, cau­zele frigidităţii sunt ascunse în la­birintul subconştientului. Conştient, cele mai multe femei doresc să se bucure, să poată dărui plăcere în tim­pul actului amoros, dar un ceva le opreşte, mani­festându-se concret prin absenţa pronunţată a do­rinţei erotice.O cauză ceva mai concretă a frigidităţii este nepotrivirea sexuală cu un partener, fie prea timid, fie prea brutal şi grăbit, şi care ignoră importanţa fundamentală a "preparativelor", a prelu­diului iubirii, de care depinde, în majoritatea cazurilor, satisfacţia erotică a unei femei.Ce este de făcut în cazul în care vă confruntaţi cu o fri­gi­ditate care a apărut şi se men­ţine pe fondul unor probleme emoţio­nale? În general, este bine să acţionaţi pe mai multe căi simultan. În primul rând, este bine să discutaţi sincer cu partenerul de viaţă şi să-l de­ter­­minaţi să participe conştient şi concret, pentru a vă ajuta să depăşiţi această problemă. Un alt demers extrem de util este să cereţi sfatul unui psiholog, care vă va ajuta să conştientizaţi care sunt cauzele profunde ale apariţiei frigidităţii. Nu în ultimul rând, vă vor ajuta remediile pe care le vom enumera în continuare şi care, deşi par a se adre­sa, unele dintre ele, strict corpului, ele pot să vă producă surprize plăcute. Graniţa dintre organic şi psihologic nu este atât de clar delimitată cum am putea crede, şi de aceea, tratamentele contra fri­gi­dităţii este bine să se adreseze atât corpului, cât şi psihicului.În flora medicinală românească şi mondială sunt cunoscute mult mai puţine afrodiziace femi­nine de­cât masculine. Totuşi, relativ recent au fost scoase la lumină câteva spe­cii de plante, care fac uneori adevă­rate minuni în tratamentul frigidi­tăţii.- se administrează sub formă de comprimate, din care se iau 2-3 pastile pe zi, în cure de 14 zile, ur­mate de alte 14 zile de pauză. Tratamentul începe în ultima zi de menstruaţie, de regulă, pentru a se sincroniza cu ritmurile hormonale ale femeii. Îm­po­triva frigidităţii, brânca-ursului acţionează pe trei căi simultan: endocrină (stimulează puternic acti­vitatea ovarelor), vasculară (măreşte puternic afluxul de sânge în zona genitală) şi nervoasă (are efect excitant şi uşor euforizant). La femeile la care frigiditatea are cauze psihologice, se reco­mandă o doză tonică şi uşor euforizantă de 2 com­primate, luate cu jumătate de pahar de apă, cu 30-60 de minute înaintea actului sexual. Pentru fe­meile care nu agreează mirosul destul de special de brânca-ursului, se recomandă tinctura, din care se iau 3 linguriţe, pentru că are o acţiune rapidă şi in­tensă, asimilarea extractului alcoolic fiind, prac­tic, perfectă.- ex­tractul din această plantă este considerat miracu­los în reglarea activităţii endocrine a femeilor care se confruntă cu frigiditatea datorată deficitului de estrogen, instalării menopauzei, tulburărilor men­struale (dismenoree). Se administrează câte 200-400 miligrame de extract de angelică de China (în comerţ o putem găsi şi sub numele de "dong quai"), în cure de 60 de zile, urmate de alte 15 zile de pauză, după care administrarea se reia.- spre deosebire de celelalte două remedii prezentate, aceas­tă plantă nu are efecte afrodiziace, fiind mai degrabă un calmant şi relaxant psihic foarte efi­cient. Se administrează sub formă de extract, din care se iau doze mici, de 200-400 mi­ligrame pe zi, sub formă de capsu­le. Griffonia este în mod spe­cial recomandat femeilor la care fri­giditatea apare pe fondul insomniei, al stresului produs de activi­tă­ţile zilnice, al oboselii excesive. De ase­menea, este recomandată în cazul în care tulburările de sexualitate au ca substrat anxietatea, atacurile de panică sau tulburările emoţionale post-traumatice. Extractul obţinut din seminţele acestei plante tro­picale are un efect puternic rela­xant, reduce stările de angoasă pro­duse de eventualitatea unui contact intim, conferă o stare de calm, mul­ţumire şi uşu­rinţă în a accepta ex­perienţe noi.Sunt excelente ca terapie pe ter­men lung, unele dintre ele având nu doar darul de a favoriza erotis­mul, ci şi de a menţine tinereţea biolo­gică a orga­nismului, un element de maximă în­sem­nătate în menţinerea tonusului sexual, chiar până la vârste înaintate. Iată în continuare câteva dintre remediile anti-frigiditate din cămară:- toate conţin estrogeni, favorizând erotismul fe­mi­nin, având efecte fiziologice benefice, cum ar fi normalizarea lubrifierii vaginale, relaxarea mus­cu­laturii uterine, dezvoltarea unor caractere sexua­le secundare feminine (creşterea sânilor, catifela­rea pielii). Acelaşi efect îl au seminţele de mărar, frunzele şi rădăcinile de ţelină, seminţele de pă­trunjel.sunt excelente afro­diziace, fiind foarte eficiente pentru depăşirea fri­gidităţii de natură emoţională. Cele mai puter­nice afrodiziace sunt ghimbirul, scorţişoara, nuc­şoara, piperul, cardamomul, rozmarinul. O cană de vin fiert în care s-au adăugat 2 linguriţe de miere şi câte un vârf de cuţit din condimentele enu­merate face adevărate minuni în depăşirea in­hibiţiilor şi a contracturii.- sunt de un real folos în terapia frigidităţii care apare din cauza deficienţelor activităţii ovarelor, inclusiv a celor care apar odată cu înaintarea în vârstă. Se fac cure de minimum o lună.- nu este o legendă, ci chiar sunt un excelent afrodiziac femi­nin. De "vină" este un alcaloid conţinut de ca­cao, şi anume teobromina, care are efecte dove­dite ştiinţific de stimulare a dorinţei erotice.Sunt, probabil, cel mai rapid afrodisiac natural feminin, având efecte de stimulare a erotismului nebănuit de puternice şi de prompte. Explicaţia con­stă în prezenţa unor receptori olfactivi, care transmit instantaneu scoar­ţei cerebrale impulsuri ce stimulează sexualitatea. Cele mai puternice par­fumuri în aceste sens sunt, se pare, moscul şi am­bra, dar nu sunt infailibile, anu­mite femei pre­fe­rând aro­me mai rafinate, eventual în amestecuri.În afară de parfumuri, efecte benefice au şi ule­iurile volatile integrale (esenţiale) - nu şi cele frac­ţionate sau cu adaosuri chimice! -, care in­fluen­ţează aproape instantaneu sistemul nervos central. Studii recente au arătat că uleiurile volatile disper­sate în atmosfera încăperilor sunt asimilate foarte rapid prin mucoasa nazală, în circulaţia san­guină, ajungând la nivelul creierului, unde produc efecte puternice. Foarte multe dintre uleiu­rile vo­la­tile sunt secretate de plante, pentru a che­ma in­sec­tele po­lenizatoare, fiind adevărate sem­nale ero­tice pen­tru lumea vegetală şi animală. Aceasta explică, între altele, de ce aromatizarea cu uleiuri are atât de multe aplicaţii şi nuanţe în domeniul vindecării tulburărilor de dinamică sexuală.Iată câteva dintre uleiurile foarte efi­ciente pen­tru combaterea frigidităţii:- are un efect calmant şi rela­xant, disper­sarea uleiului său volatil fiind recomandată în cazurile în care apetitul sexual are nevoie, pentru a fi trezit, de cal­marea fricilor, angoasei, timidi­tăţii.- este prin exce­len­ţă o aromă care tre­zeşte feminitatea şi blândeţea. Acest ulei este po­trivit pentru femeile mai degrabă dominatoare, foarte puternice sau competitive, la care dorinţa erotică se trezeşte mai greu chiar din cauza forţei lor excesive.- sunt, am­bele, adevărate des­chi­zătoare de apetit se­xual, având o aromă percu­tantă şi foarte agreabilă. Se potrivesc femeilor mai degrabă apatice, cu o doză mare de inerţie, even­tual cu predispoziţie spre astenie şi uşoară de­presie.- are o aro­mă deopotrivă blândă şi percutantă, fiind un cal­mant perfect al stărilor de dezgust, repulsie, furie. Dis­persarea acestui ulei volatil în atmosfera încă­perii se recomandă în special pentru combaterea frigi­dităţii care are ca substrat experienţe anteri­oare neplăcute sau traumatizante.Face minuni în cazul frigidităţii care apare pe fondul unor blocaje psihice. Femeile care nu se pot relaxa, care au o adevărată teamă de actul amoros, ori care sunt prea stresate pentru a se putea des­chide erotic, ar fi bine să discute cu partenerul lor despre această adevărată terapie afectivă pe care o reprezintă masajul şi mângâierile. Nu trebuie ca partenerul dvs. să fie un expert în arta masajului pentru a se obţine rezultate excelente. Se reco­mandă masajul simplu, de relaxare, în care pal­mele ating uşor corpul, mângâindu-l în sens as­cendent, începând din zona tălpilor şi avansând gradat spre zona umerilor, a cefei şi a capului. Un astfel de masaj va dura 15 minute, iar relaxarea va fi şi mai profundă, dacă la început nu va avea niciun fel de conotaţie erotică. Zonele erogene este bine să fie atinse spre final, gradat, cu multă blân­deţe, pentru a nu se obţine o reacţie inversă celei scontate. Pentru o reuşită garan­tată, încercaţi să discu­taţi cu tact despre cum şi unde aţi vrea să fiţi atinsă, pentru a vă pu­tea deschide mai întâi sufle­teşte şi apoi, firesc, şi erotic. În aplicarea acestei terapii de ex­cepţie, un rol esenţial îl au bunăvoinţa şi comunicarea dintre parteneri.Este foarte importantă pentru a obţine o stare de relaxare şi pentru a favoriza disponibilitatea erotică. Din păcate, la acest capitol nu există o re­ţetă infailibilă cu care să se obţină rezultate în toate cazurile, ci va trebui să aflaţi singure care este cea mai potrivită stimulare vizuală pentru dvs. La unele femei, în special cele care sunt foarte reţinute, care sunt complexate de un defect fizic real sau imaginar ori care sunt foarte pudice, întu­nericul deplin le dă o senzaţie de confort psihic, în care se pot desfăşura erotic în voie. Dimpotrivă, altor femei lumina puternică le dă sentimentul de siguranţă, le stimulează vizual şi are efect afro­diziac. Spe­cialiştii în domeniu ne asigură că majo­ritatea fe­meilor preferă lumina discretă a unei lămpi colo­rate într-o nuanţă caldă: oranj, galben auriu, roşu-pal. (De pildă, lumina obţinută prin fil­trarea prin cristale colorate de sare roşie, cunos­cută şi sub nu­mele de sare de Himalaya, are un efect afrodisiac foarte bun.)Mai ales ascultată în timpul preludiului erotic, induce o stare intimă, de confort afectiv, care fa­vorizează nebănuit de mult erotismul feminin. O bucată muzicală relaxantă sau care vă place foarte mult determină o sugestie mentală pozitivă conti­nuă, care va ajuta la depăşirea blocajelor şi inhi­biţiilor de natură afectivă şi erotică. Aşadar, adău­gaţi la "arsenalul" de remedii pe care l-am men­ţionat deja, şi muzica.Ne referim la comunicarea cu partenerul de viaţă - acesta fiind de fapt demersul-cheie în cazul depăşirii frigidităţii de natură psihologică. Peste 90% din femeile care suferă de frigiditate din cau­ze emoţionale sau din incompatibilitate nu ştiu sau nu îndrăznesc să discute cu partenerul cum ar pu­tea depăşi împreună această problemă. Iar cele care o fac folosesc adesea un ton de reproş sau im­perativ, care agravează şi mai mult lucrurile. Şi în dragoste, "tonul face muzica". Dialogul trebuie pur­tat cu sinceritate, dar şi cu blândeţe, o confe­siu­ne, nu o jelanie ("nu simt nimic") sau o poruncă ("eşti un nepriceput"). Din păcate, ma­joritatea femeilor tac şi aşteaptă, lăsân­du-şi partenerul să ghi­cească, efectiv, cum le-ar plăcea să fie abordate înain­tea şi în timpul actului sexual, fără să se implice şi ele în crea­rea unui mediu adecvat a unei dispoziţii comune, be­nefice. Iată de ce poate că cea mai bună terapie contra frigidităţii ar fi să vă deschideţi sufletul şi să înce­peţi să vor­biţi! Şi, aşa cum am spus, nu oricum, ci cu maximum de tan­dreţe şi încura­jân­du-l să facă demersurile pe care le aş­teptaţi. Evitaţi negaţiile şi cri­ti­cile. E­xersaţi lauda. Atât timp cât ceea ce vă leagă este iubirea, dragostea fizi­că tre­buie trăită la acelaşi nivel.