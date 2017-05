› Privelişti din istoria ciobăniei - FLORENTINA TEACĂ: "Sunt născută în Covasna, nepoată şi strănepoată de mocani"

Florentina Teacă

Neculai Manea, bunicul, cu oierii

Nunta bunicilor

Cu câinii şi oile

- Sunt născută aici, în Voineşti, astăzi un cartier al Covasnei, şi sunt nepoată şi strănepoată de ciobani. În urmă cu câţiva ani, am fost profesoară la şcoală. Aveam acasă o fotografie veche a bu­ni­cilor mei, îngălbenită de timp şi înnegrită de fum, şi îmi plăcea la nebunie imagine aceea, cu ei doi pozaţi în ziua nunţii. Şi m-am gândit că au şi alţi voineşteni fotografii la fel de vechi ca a mea, am putea întocmi o poveste în imagini despre trecut. Aşa că i-am rugat pe elevii mei de la şcoală să aducă fotografii vechi, de la bunicii lor, dacă au. La început, au adus două-trei, apoi tot mai multe. Am început să le adun, să fac o colectie, şi a fost ca şi cum trecutul ieşea la lumină din imaginile ace­lea în negru-alb. Acum trei ani, am scos primul album cu aceste fotografii. Eu am crezut că fac un lucru mărunt, dar succesul lui a fost surprinzător şi mi-a dat multă încredere în ceea ce făceam. Şi "joaca" mea a devenit un proiect: de a aduna şi de a lăsa generaţiilor viitoare mărturia unui neam stră­vechi, românesc. Mă bucur de o susţinere la care nu mă aşteptam. În continuare primesc fotografii vechi şi poveşti ale ciobanilor din Voineşti; un izvor care nu se mai opreşte din curs...- Faptul că nişte lucruri vechi şi uitate sunt atât de interesante pentru oamenii de acum. Şi eu am avut multe surprize. Prin fotografii, de exemplu, am reuşit să văd rude din familia mea, pe care nu le văzusem niciodată, dar de care auzisem: le-am des­coperit în fotografiile altor familii. Apoi am în­ceput să caut alte lucruri în imaginile acelea vechi: elemente de arhitectură, obiceiuri tradi­ţionale sau modele de ii. La noi exista obiceiul ca oamenii să se îngroape cu portul ţărănesc, aşa că prea multe veşminte populare nu s-au păstrat. Dar am început să le caut în imagini. În felul ăsta am devenit atentă la costumele populare din fotografii. Aşa am des­co­perit, cu surprindere, că la noi, fiind o comu­ni­tate de ciobani care umblau cu oile în trans­hu­manţă, oamenii aveau costume populare cu in­flu­enţe din zonele în care ajunseseră. De-asta nici nu avem azi un costum specific, ci cu modele adunate din mai multe zone româneşti.- Îi ştiu fotografiile, sunt superbe! Eu nu sunt fotograf, ca şi el, dar încerc să strâng imaginile vechi din zona de munte a Covasnei ca să ne putem închipui mai uşor cum era, cândva, viaţa ciobanilor de aici. Fiecare fotografie poate să fie o fereastră că­tre acele timpuri pierdute, ne dă şansa să ne vi­săm un pic în lumea aceea.- Cred că ştiţi în ce zonă ne aflăm... O zonă cu mult zbucium pentru români şi cu o permanentă luptă pentru supra­vie­ţuire a tot ce e românesc. În Covasna, aceste măr­tu­rii despre români sunt foar­te importante, vorbesc despre rădăcinile noastre adânci şi vechi, aici. De altfel, pornind de la fo­to­grafii, am simţit ne­voia depozitării me­moriei acestor locuri şi am început să merg şi să discut cu oamenii despre ce era aici şi cum se trăia. Am pornit prin Voineşti, din poartă în poartă, şi i-am ascultat. Am aflat poveşti minunate! Am aflat, de exemplu, că ciobănia nu era doar o meserie, ci un fel de a trăi. Ciobănia i-a ajutat pe români să îşi păstreze iden­titatea şi să nu se maghia­rizeze. Ciobanii erau li­beri, umblau cu oile dintr-un loc în altul, pentru ei nu existau gra­niţe. Nu erau slugi pe moşia unui grof. Erau liberi, şi au putut să treacă peste munţi, să vadă cum trăiesc liberi ceilalţi români, şi au venit apoi acasă şi au po­ves­tit. Prin ei comu­ni­cau două lumi şi, de mul­te ori, ciobanii de aici au fost un reper pentru ro­mâ­nitate şi pentru nor­ma­litate. Băr­baţii nu au re­nun­ţat la hai­nele lor tra­di­ţionale până târziu. Stră­bunicul meu, care a trăit până în '70 şi ceva, încă purta cioareci şi cămeşoaie. A trăit în por­tul românesc până în ulti­ma clipă. Şi ca el au mai fost bătrâni, care înţelegeau im­portanţa identităţii na­ţio­nale. Nu a fost uşor pentru ei. După dictatul de la Vi­ena, ma­ghia­rii au fost foar­te duri cu românii. Au fost ani în care nu aveau voie să ara­te sau să arboreze pe case tricolorul românesc. Cei mai curajoşi îşi ţineau tricolorul pus în pălărie şi, când se salutau, îşi arătau unii altora tri­colorul.- Erau oameni foarte liberi, pa­trioţi şi foarte aprigi, căliţi în viaţa grea pe care o duceau. De multe ori, dor­meau două ore pe noapte şi erau ne­voiţi să înfrunte, fie animale săl­batice, fie vre­mea rea, fie ne­cu­nos­cutul locurilor în care ajun­geau. În transhumanţă, voineştenii au ajuns până în Crimeea, Dobrogea, Bul­garia şi Basarabia, pe acolo "vărau" oile. Sîntilia era şi este cea mai im­portantă sărbătoare a lor. Cât stăteau în munte, ciopleau din lemn o formă de păpuşă, cu gândul la fe­me­ia iubită de acasă. Pe acea for­mă făceau apoi păpuşa de caş, pe care la sărbătoare o dădeau în dar alesei inimii lor. Dacă ea o ac­cep­ta, cel mai probabil se şi căsă­to­reau în iarnă. Horeau mult, doi­neau mult, şi aveau multe cântece, jocuri şi colinde, care s-au păstrat până astăzi. Cu banii din ciobănie îşi ţineau unul sau doi copii, din câţi aveau, la şcoală. Restul mer­geau cu oile. Justinian Teculescu, pri­mul Episcop al Armatei Ro­mâ­ne, a fost un astfel de copil de cio­ban.- O, sunt destui. Cio­bănia nu piere aşa uşor. E înnăscută în sânge. Din păcate, nu mai au aşa de multe oi şi nu mai merg în transhumanţă. Astăzi, nu mai poţi trece cu tur­mele peste atâtea proprietăţi private şi peste şosele, aşa că oile sunt ţinute mai mult sus, la Comandău, în Mun­ţii Pente­le­ului şi în îm­pre­jurimi. Tra­di­ţii s-au păstrat des­tule, iar Nedeea de Sântilie este în con­tinuare cea mai im­portantă. Tinerii încă îşi oferă păpuşele de caş, se ţin hore şi la nedee şi, demons­trativ, se face o nuntă tradiţională.Vin, ca pe vremuri, ţărani şi ciobani din toţi munţii din jur, numai că acum au şi public, pentru că vin mulţi turişti. Când mă uit la mocanii voineşteni de azi, îmi amintesc de bu­nicul meu. Îmi pare rău că atunci când eram mică şi moşu' îmi spunea mereu poveşti la gura sobei, nu le-am notat undeva. Acum le-am uitat şi nu le mai ştie nimeni. Din păcate, abia când pierzi ire­me­dia­bil anumite valori, ce îţi păreau banale când­va, îţi dai seama ce importante erau. Stră­du­in­ţa mea este să mai salvez ce se mai poate salva din acea lume minunată a aprigilor ciobani voi­neşteni, rădăcina adâncă a românilor din Covasna.