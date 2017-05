Guvernul Cioloş nu e scos din "Guvernul 0", în vreme ce "teh­no­crat" a devenit, peste noapte, sino­nim cu "incapabil". N-au scăpat nici chiar cei care s-au oferit "pro-bo­no" să ajute la mai bu­nul mers al lu­cru­rilor în România. E cazul grupului de ex­perţi care s-a im­pli­cat în programul GovITHub, gân­dit de premierul Cioloş pentru fo­losirea minţilor strălucite din IT-ul românesc, în scopul eficientizării administraţiei şi prin căutarea de soluţii simplificate, digitale, la apă­să­toarea birocraţie din ţară. Oa­me­nii se oferiseră, fie ca voluntari, în jur de 300, fie ca bursieri, toţi cu mare experienţă în domeniu, oa­meni care ar fi câştigat mii şi mii de euro în alte părţi. Lucrau, la pro­priu, "pe genunchi", cu laptopurile pe holurile guvernului, pentru că nu li se găsise încă un loc al lor. Şi, în timp ce ei dezvoltau proiecte cu mare impact în domeniile sănătăţii, al fondurilor europene, al plăţilor on­line sau al cazierelor auto (pro­iec­te pentru care firmele lui Sebas­tian Ghiţă ar fi tăiat lejer chitanţe de milioane de euro!), şeful PSD, Li­viu Dragnea, îi lua la mişto, nu­mindu-i "postacii lui Cioloş".Imediat după "Marţea neagră", când Guvernul Sorin Grindeanu a girat ordonanţa 13, grupul de IT-işti s-a retras de la Palatul Victoria. Dar marele premiu pentru proiectul lor nu a întârziat să vină. Chiar săp­tă­mâna trecută, programul guver­na­mental GovITHub a câştigat premiul "Best Innovation Through Legislation" (cea mai bună ino­va­ţie prin intermediul legislaţiei) pen­tru Europa Centrală şi de Est, în cadrul Festivalului Webit de la So­fia, unul dintre cele mai im­por­tante evenimente internaţionale din domeniul IT, la care au participat lideri mondiali din domeniu, din peste 60 de ţări!Premiul câştigat de tinerii IT-işti chemaţi de Guvernul Cioloş să pu­nă umărul la o Românie mo­der­nă vine să continue o listă din ce în ce mai lungă şi mai prestigioasă de recunoaşteri internaţionale, pentru membrii şi colaboratorii fostului guvern tehnocrat. La mijlocul lunii martie, fostul ministru al Mediului, Cristiana Paşca Palmer, a fost nu­mită secretar executiv al Con­ven­ţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Biodiversitate, în vreme ce, la mijlocul acestei luni, fostul mi­nistru al Apărării, Mihnea Motoc, va prelua conducerea Centrului Eu­ropean pentru Politici Strate­gi­ce, biroul care îi oferă preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, analiza strategică pe pro­ble­me de apărare. Aşa de "zero" erau tehnocraţii din fostul guvern, încât se bat pe ei marile instituţii internaţionale, după ce noul guvern a reuşit să se descotorosească de ei...