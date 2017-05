După o operaţie pe ficat pentru extirparea unui hepatocarcinom, mi-au apărut o serie de adeno­patii mediastinale. Menţionez că de la operaţia petrecută la data de 17 august 2016, markerul tumoral AFP (alfa-feto-proteină) este mai mare de 300 U.I./ml. Vă rog să mă ajutaţi pentru a lua legătura cu un specialist sau cu persoane având aceiaşi problemă. Mulţumesc anticipat!Vă rog din suflet să mă ajutaţi să-mi salvez fiica, în vârstă de 20 de ani. Acum doi ani, au în­ce­put să i se înmoaie genunchii şi să cadă, pur şi simplu, din pi­cioare. Până atunci, în afară de ră­celi trecătoare în sezonul rece, nu suferise de nicio boală. Am fost cu ea la mai mulţi medici şi a fost diag­nos­ticată cu chist poren­cefalic frontal drept, cu diametrul de 3 cm, care îi apasă pe centrii motori. Medicii mi-au spus că îl are din naştere, dar pri­mele semne ale bolii s-au manifestat târziu. I s-a pre­scris Convulex, dar acesta nu a rezolvat mare lucru. Vă rog din suflet, dacă ştie cineva un leac pentru absorbirea acestui chist, fără operaţie, să ni-l trans­mită şi nouă prin intermediul revistei. Vă mulţu­mesc!Sunt însărcinată în 24 de săptămâni şi de curând mi s-a des­co­perit o infecţie cu citomega­lovirus (IgM). IgG e şi el pozitiv. Mi s-a făcut o amnio­cen­teză şi medicul mi-a spus că infecţia a ajuns în lichidul amniotic, dar că asta nu în­seamnă neapărat că este infectat şi copilul. Dar eu nu mai dorm nopţile de spaimă. A trecut vreo fe­meie printr-o situaţie asemănătoare şi a născut un copilul sănă­tos? După ce voi naşte, trebuie să i se facă analize copilului? Pot să alăptez? Vă rog din inimă să mă ajutaţi cu un sfat. Cu mulţumiri,Vă scriu cu speranţa că mă veţi putea ajuta. Tatăl meu, la numai 61 de ani, a fost diagnosticat cu pseudo­demenţă. Trece de la stări de nervozi­tate la depresie şi are dificultăţi în derularea acti­vităţilor cotidiene. Câteodată are stări de con­fuzie şi ameţeli. Dacă ştie cineva un tratament naturist pentru ameliorarea aces­tei boli, îl rog să-mi răs­pundă. Vă mul­ţu­mesc,Vă rog să mă ajutaţi cu un sfat pentru mama mea, în vârstă de 71 de ani, care este foarte bol­navă şi nu găsesc niciun tra­tament eficient pentru boa­la de care suferă: calcinoză. Boala se manifestă pe toată suprafaţa corpului: mâini, cap, picioare, spate. Au examinat-o mai mulţi medici dermatologi, dar niciunul nu i-a pre­scris un medicament eficient. Vă rog, da­că ştiţi vreun re­me­diu naturist, să-mi răspundeţi prin in­termediul revis­tei. Cu mulţumiri,De circa 3 ani, mă lupt cu o boală numită vagi­nită cu E.coli. Pe măsură ce trece timpul, mă simt tot mai rău. Am făcut toate tratamentele posibile pentru această boală, dar fără niciun rezultat. Deoarece la medicamente organismul meu nu reacţionează, le rog pe femeile care au izbutit să scape de o astfel de suferinţă să-mi dea un sfat. Vă mulţumesc!Am 32 de ani şi mă confrunt de aproape doi ani cu o depresie. Toate tratamentele pe care le fac sunt efi­ciente doar pe o perioadă scurtă de timp. Simp­tomele bolii sunt: nu mai am poftă de mâncare, nu mai am poftă de viaţă, am în permanenţă o stare de moleşeală, frică, pa­nică şi am senzaţia că sunt foarte bolnav. Trăiesc cu spec­trul morţii deasupra capului. Vă rog, ajutaţi-mă să de­păşesc această suferinţă! Vă mulţumesc.Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi şi pe mine în rezolvarea durerilor de la picioare. Mă dor de la pulpă în jos, inclusiv laba picio­rului, şi nu mai pot să merg. Ca tratament am folosit: Ga­baran 300 mg, Dicloreum 150 mg, Ortanol 40 mg, Ru­malaya forte, Piascledine 300 mg, De­tralex 500 mg, iar ca unguent folosesc Diclofenac gel, trata­ment care nu dă rezultate. Sunt sigură că această boală o au mai multe persoane şi rog pe cea care a obţinut rezultate bune (adică a scăpat de durerea picioarelor) să-mi scrie, prin inter­me­diul revistei, ce a folosit de a scăpat de aceste dureri. Vă mulţu­mesc foarte mult,Am o rugăminte la cititorii acestei minunate reviste. Sora mea este foar­te bolnavă, de zece ani se chinuieşte cu o boală care nu o lasă să ducă o viaţă nor­mală. Diagnosticul pus de medic este porfirie acută intermitentă sau porfirie he­pa­tică. Dacă ştie ci­neva un trata­ment naturist, îl rog să ne răs­pundă. Îi vom fi recunos­că­toare toată viaţa. Vă mulţu­mesc,