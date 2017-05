Urmarea a fost o osteone­croză mandibulară stângă pe care, la început, am tratat-o cu spălături/badijonări bucale, cu diferite soluţii/geluri. De asemenea, am suferit şi două intervenţii chirurgicale uşoare (s-a curăţat stratul necrozat), care nu au oprit evoluţia bolii. Au apă­rut dureri, parestezie şi o umflătură pe mandibula stângă, la exterior. Singura soluţie ar fi fost o operaţie a osului mandibular, dar care nu putea fi aplicată în cazul meu. În consecinţă, singura şansă a rămas tratatamentul naturist. Şi aşa, graţie "Formulei AS", am apelat la d-l biolog Rusalin Todor, care mi-a recomandat instilaţii bucale cu ceai de mărul-lupului, de trei, patru ori pe zi, şi con­sumul de ceai de gălbenele şi coada-şori­ce­lului. După trei luni de zile, mi-au dispărut du­rerile şi umflătura. D-l Rusalin mi-a indicat să mai continui acest tratatament încă o lună, după care, în funcţie de rezultate, mai discutăm. Şi toate acestea fără să pretindă vreun avantaj ma­terial.Faţă de cele prezentate mai sus, doresc să-i mulţumesc d-lui Rusalin pentru binele uriaş pe care l-a făcut pentru mine. De asemenea, doresc să mulţumesc şi "Formulei AS", pentru că mi-a făcut cunoştinţă cu dumnealui, dar şi pentru fru­moasele şi educativele idei pe care le promovează prin articolele sale. Şi mă refer, în mod special, la cele despre sănătate şi istoria româ­nilor.Menţionez că d-l Rusalin poate fi contactat la telefon 0742/92.74.25.Cu stimă şi recunoştinţă,