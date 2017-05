Nodulul de care pomeniţi în scrisoare mi-a amintit de un leac vechi, pe care îl ştiu de la o bă­trână lipoveancă. Înainte de a vi-l explica, trebuie să ştiţi că absolut din întâmplare l-am experimentat pe o cunoştinţă care voia să se sinucidă, întrucât fusese diagnosticată cu cancer la sân. Tatăl meu a făcut apă la genunchi şi trebuia operat. De frică, înainte de operaţie, a încercat şi el acest leac. Apa s-a retras definitiv, fără să-l mai supere vreodată. Iată leacul: se amestecă pe foc, în cantităţi egale, miere de albine (de bună calitate) cu răşină de brad, până la omogenizare. Pasta astfel obţinută se înveleşte într-o cârpă şi se aplică pe locul cu pricina. Are o putere de extragere a răului foarte mare, de aceea provoacă dureri, uneori foarte mari. Seara şi peste noapte, compresa se scoate, la fel şi atunci când durerile sunt prea mari, dar cu condiţia de a o repune. Se repetă mai multe zile la rând. Sunt sigură că vă poate rezolva problema, precum şi alte multe suferinţe.Multă sănătate atât dvs., cât şi cititorilor revistei.Flexagen Forte conţine colagen, condroitină, acid hialuronic, glucozamină, Boswellia, ghimbir, vitamina C, cupru şi mangan, pentru tendinită, gon­artroză, coxartroză, spondilartroză, artroza ume­rilor, artroza mâinii, dureri articulare, artrită, osteo­poroză. Întreţine cartilajul ligamentelor şi ţesutu­rilor conjunctive. Tratamentul se face trei luni. Tel. 0784/17.24.17. * Încercaţi şi unguentul Sindolor.Când o unghie încarnată începe să vă provoace durere, ca să nu ducă la compli­caţii serioase, încercaţi următoarele me­tode:* Puneţi într-un lighean larg apă caldă, în care adăugaţi câteva linguri de sare şi ames­tecaţi până se dizolvă. Înmuiaţi-vă picioarele în această apă timp de 15-20 de minute în fiecare zi. Apa ajută la înmuierea ţesutului din jurul rănii, iar sarea acţio­nează împotriva infecţiilor şi reduce infla­maţia. După aceea spălaţi-vă cu apă caldă şi săpun, clătiţi şi lăsaţi picioarele să se usuce.* Luaţi o bucăţică de vată sau un be­ţişor de ureche înmuiate în spirt medicinal sau în tinctură de propolis şi ungeţi de mai multe ori locul infectat, până când infecţia va ceda.* Puteţi folosi comprese cu bitter suedez, argilă sau un unguent antiseptic.* Schimbaţi zilnic ciorapii. Purtaţi pan­tofi cu vârful lat, în timpul iernii, iar vara purtaţi încălţăminte cu vârful deschis, cum ar fi sandalele.Multă sănătate vă doresc!Aciditatea puternică din stomac cu reflux esofa­gian se poate ţine sub control cu:* Controloc 40 mg (1 pe zi) sau 20 mg (2/zi).* Redigest - 2 capsule dimineaţa şi 2 capsule, seara, pe nemâncate.* Un cartof crud, ras pe răzătoare şi mâncat dimineaţa pe stomacul gol.* Cură cu argilă. Multă sănătate!Având multe ulcioare la ochi, mi-am pierdut şi eu genele, rămânându-mi pe pleoape locuri goa­le. În această situaţie, am dat pe aceste spaţii cu ulei de ricin, care se găseşte la farmacie. Acum, genele lipsă mi-au crescut integral. Uleiul de ricin este bun şi pen­tru tratarea negilor şi a părului rar. Sper ca problema dvs. să se rezolve.Puneţi pe o bucăţică de tifon sau vată câteva picături de ulei de ricin şi presaţi-le pe zona rădăcinii genelor, până ce toată zona este inundată cu ulei, apoi lăsaţi tampoanele pe pleoape vreme de 30 de mi­nu­te, stând culcată pe spate, pen­tru ca acestea să nu cadă. După acest interval, îndepărtaţi tam­poa­nele şi masaţi partea pleoa­pelor unde se află rădăcina, de la nas spre coada ochiului, cu mişcări circulare. După termi­narea tratamentului nu vă spă­laţi, ci lăsaţi zona unsă cu ceea ce a mai rămas din ulei. E bine să faceţi tratamentul seara şi până dimineaţa nu vă mai spălaţi pe faţă (nu folosiţi să­pun, ci doar apă caldă). Tratamentul trebuie făcut zilnic, vreme de 45 de zile.Vă propun un remediu natural pentru deblo­ca­rea venelor inimii, aritmie, angiografie, evitarea sten­turilor, by-pass-urilor, dar şi pentru infecţii uri­nare, pentru colesterol, până la nivelul vaselor ca­pilare.Înainte de a proceda la o angiografie, un stent, un by-pass etc. încercaţi cu încredere acest reme­diu, care vă poate vindeca. De ase­menea, dacă aveţi ateroame pe ca­rotide, colesterolul mare sau o in­fec­ţie urinară cu efecte supără­toare, procedaţi la fel.Ingrediente: 1 ceaşcă (200 ml) suc de lămâie, 1 ceaşcă (200 ml) oţet de mere (fără miere de albine), 1 ceaşcă (200 ml) suc de ghimbir - obţinut dintr-o rădăcină de ghimbir cât un cartof mijlociu, ras pe răză­toarea mică, peste care se pun 200 ml apă, se lasă 10 minute să se ma­cereze şi apoi se stoarce, obţinân­du-se 200 ml!; 1 ceaşcă (200 ml) suc de usturoi (procedaţi la fel ca la ghimbir, cu o căpăţână mare de usturoi care se face mujdei).Cele 4 ceşti (800 ml) se pun la fiert 45-50 de minute, pe foc mic, până rămân 600 ml. Se lasă să se răcească, apoi lichidul se pune în­tr-un borcan de 1 litru sau mai mare, peste care se adaugă, după pre­ferinţă, 2-4 ceşti de miere de al­bine. Poate fi orice fel de miere. Se amestecă bine şi se lasă 48 de ore la macerat, să se omogenizeze.Se pune borcanul pe masa din bucătărie şi se ia zilnic, dimineaţa, cu 30 de minute înainte de micul dejun, câte o lingură de supă, până se termină pre­pa­ratul (durează cam 45-50 de zile).Înainte de începerea tratamentului şi după ter­mi­narea lui, faceţi următoarele analize: colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, glicemie. Eu am făcut şi Eco Doppler pe carotide şi mi-au dispărut ateroame destul de mari. Acum nu mai fac AVCT (accident vascular cerebral tran­zitoriu) pe care îl făceam frecvent.Vă urez sănătate!Cauza zgomotelor din urechi poate fi diferită: hipertensiune, afecţiuni febrile, oboseală, stres etc. Primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să aflaţi cauza suferinţelor dvs. şi să în­cercaţi să le înlăturaţi. În ceea ce priveşte efectul (zgo­motul neplăcut), vă recomand urmă­torul remediu, pe care l-am practicat personal şi m-a ajutat foarte mult: luaţi o cea­pă ma­re, de apă (din acelea zemoa­se), curăţaţi-o şi apăsaţi-o uşor ca să iasă o parte din miez afară (dacă nu puteţi, aju­ta­ţi-vă de un cuţitaş). În golul ră­mas în inima cepei, puneţi o linguriţă de seminţe de chi­mion (se găsesc la piaţă). To­caţi mare bucăţica de ceapă scoasă afară şi acoperiţi cu ea chimionul. Puneţi ceapa într-o crăticioară de metal (fără gră­sime) şi băgaţi-o la cuptor vre­me de o oră. Când ceapa e coaptă, lăsaţi-o să se răcească puţin, zdrobiţi-o uşor cu pumnul, apoi stoarceţi-o cu putere printr-un tifon. Zeama stoarsă se pune într-o sticluţă de culoare închisă şi se păstrează la rece, înfundată cu un dop. Dimineaţa şi seara, încăl­ziţi uşor sticluţa în apă şi puneţi în fiecare ureche câte 5 picături. Eu m-am vindecat în modul acesta de acufene. Vă doresc sănătate.(Pentru revista "Formula AS", am rugămintea de a nu opri niciodată această rubrică de sănătate, care le aduce oamenilor atâta alinare.)Aşa cum aţi precizat şi dvs., poliuria este carac­terizată prin eliminarea unui volum mare de urină pe zi (peste 2 litri) şi poate fi cauzată de mai mulţi factori: afecţiune cardiovasculară, diabet zaharat, afecţiune hepatică (caracterizată prin sete şi urinări frecvente), administrarea unor medicamente cu efect diuretic, de eliminare a apei, afecţiuni ale apa­ra­tului reno-urinar, ale sistemului nervos (inclusiv stări de stres) sau chiar provocată de consumul unor alimente. Sunt necesare investigaţii medicale amănunţite, pentru a stabili în primul rând natura acestei tulburări.Vă recomand să administraţi Extract purificat de răşină Mumie, Calm Urin Forte şi Inocell.* Extractul purificat de răşină Mumie - se iau 1-2 tablete, de 3 ori pe zi, înainte de masă cu 30 de minute, pe o perioadă de 30 de zile, cu 5 zile pauză şi puteţi repeta în 3 cure consecutiv.* Calm Urin Forte (este un extract supercon­cen­trat de Merişor canadian) - contribuie la pro­tecţia şi funcţionarea normală a aparatului reno-uri­nar, reduce frecvenţa urinărilor, reface flora bacte­riană. Se administrează 1 capsulă, de 2 ori pe zi, 10 zile pe lună, 3 luni consecutiv.* Inocell, un produs complex, cu numeroase stu­dii clinice, inclusiv la nivel renal, acţionează în primul rând ca protector şi regenerator hepatic, normalizează glicemia, protejează sistemul nervos în stări de stres ori agitaţie (am precizat mai sus po­sibile cauze ale acestei afecţiuni). De asemenea, pu­teţi aplica în partea de jos a abdomenului com­prese calde cu următoarea combinaţie: 7 fire de praz zdro­bite, 150 ml ulei măsline, 5 tablete de Mu­mie, care se lasă împreună la macerat timp de 10 ore.Multă sănătate!