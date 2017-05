Dau spre adopţie pisicuţă jucăuşă, fru­moa­să şi educată (îşi face nevoile la litieră). Culoarea este gri cu alb, are păr frumos, gen Siameză. Re­la­ţii la tel. 0773/92.48.86

Oferim spre adopţie o căţeluşă metis în vârstă de 2 ani, de talie mică spre medie, foarte frumoasă, jucăuşă, inteligentă şi sterilizată. Că­ţeluşa are nevoie doar de afecţiune şi îngrijire bună. Bucureşti, 0723/21.04.33

Mika este o căţeluşă Pechinez de ta­lie mică (are doar 3 kg), în vârstă de un an şi ju­mă­tate, edu­­cată, foarte cuminte, ne­pre­ten­ţioa­să la mân­care. Fiind inte­li­gentă, age­ră şi ata­şându-se foarte re­pede de oameni, dar şi de alte ani­mă­luţe, va fi com­panionul ideal pentru cine o va adopta. Pre­ferăm s-o adopte cineva care poate s-o găz­du­ias­că într-un apartament. D-na NĂS­TASE - Bucu­­reşti (Tel. 0727/43.69.44)

Ofer spre adopţie o căţeluşă metis de Al­sa­cian cu Ciobănesc carpatin, în vârstă de 3 luni şi ju­mă­tate, simpatică, drăgălaşă, vac­cinată, de­pa­razitată, foarte bună pentru com­pa­nie, dar mai ales pentru pază, este extrem de vigilentă. D-l FLO­RESCU - Bucu­reşti (Tel. 0723/46.32.34)

Cinci pisoiaşi ca nişte tigrişori (o fetiţă şi 4 băieţi) în vârstă de o lună şi jumătate, frumoşi ca în reclamele la mâncarea pentru pisoi, drăgălaşi, nepretenţioşi la mâncare.

Inka este o căţeluşă deosebit de fru­moasă, în vârstă de aproximativ 4 luni (găsită umblând speriată printre maşini într-un colţ de Bucureşti), cuminte şi foarte prietenoasă.

Sikka este o căţeluşă tânără, plină de ener­gie, albă cu urechiuşele parţial negre, foarte prietenoasă şi nerăbdătoare să fie adoptată de o familie iubitoare de animale. Este de talie me­die, cu blăniţa mare şi fără codiţă. Potrivită pen­­tru paza unei curţi, căci îi plac spaţiile des­chise.

Tony are 6 săptămâni şi a fost găsit aban­donat înr-o cutie de carton. Este foarte frumos şi după ce-l veţi adopta veţi avea surpriza unui căţeluş adorabil!

Small, ca şi Tony, a fost găsit abandonat într-o cutie de carton în preajma unui adăpost. Mic, trist că nu are o familie a lui, vă roagă foarte mult să-l primiţi acasă şi să-l iubiţi, căci merită!

Persoană cu situaţie materială mo­destă oferă spre adopţie 2 căţeluşi - băieţi amândoi, pe care i-a găsit aban­donaţi, i-a în­gri­jit, dar cărora nu poate să le ofere condiţii prea bune, nici mân­­care, şi nici o viaţă liniştită, având în vedere că el în­suşi lo­cuieşte pro­vi­zoriu, prin bunăvoinţa unui amic. Cei doi căţei sunt adulţi, de talie mică, unul are blă­niţa lungă, iar celălalt blăniţă cu păr scurt. Sunt ne­pre­tenţioşi la mâncare, cuminţi, afectuoşi. Infor­maţii la FLORIN (Tel. 0799/66.65.10)

Am pierdut un motan gri-tărcat, în vârstă de 7 ani, pe data de 13 aprilie, în zona Piaţa Chi­brit - B-dul Ion Mihalache. Răspunde la nu­mele de Mimi. Ofer recompensă foarte mare! Tel. 0723/06.36.44