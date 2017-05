L-a adus Prinţică în chip de trofeu, într-o zi fri­gu­­roasă de noiembrie. Piuia stins în gura mo­ta­nului şi ştiam ce-o să urmeze: îl va strivi şi se va ju­ca arun­cându-l în sus, cum fa­ce orice pisică la vâ­nă­toare. Un unchi, mare iubitor de păsări, l-a "pră­dat" pe neaş­tep­tate şi a adus pasărea în casă, mai mult moartă decât vie. Era un sticlete mititel, ca o cio­că­ni­toare în mi­nia­tură, de o fru­museţe incre­di­bilă pentru o pasăre cât o pa­piotă. Aşa l-am adop­tat pe Picu, pe care îl alin­tam "micu' şi scum­picu'", spe­rând că se va în­sănătoşi, iar în primăvară îi vom reda liberta­tea, de­parte de mo­­tan şi de pri­mejdii, prin­­tre ve­veriţele şi cio­că­ni­to­­rile din pă­durea de pe Tâm­­pa...Acasă l-am ins­­talat într-o colivie mică, special cum­pă­rată pentru el, căci nu voiam să-l intimideze ve­cinătatea de "apartament" cu Roky, pe­ru­şul gălăgios şi imens, în com­pa­raţie cu el. L-am îm­biat cu tot felul de se­minţe, căci nimeni nu ştia ce mă­nân­că de fapt un sticlete: n-a vrut nici mei, nici pâi­ne, nici mălai, nici mă­car vier­mu­şii uscaţi, pen­tru bros­cuţele ţes­toa­se. Accepta doar se­minţele de floarea-soa­relui, pe care am în­ceput să i le cojim, fi­indcă nu reuşea decât anevoie să le spar­­gă.În câteva zile şi-a revenit, însă mo­tanul îi făcuse mai mult rău decât credeam: Picu avea o aripioară ruptă. Veterinarul, la care ne-am dus plini de speranţă, ne-a explicat că mititelul nu va mai putea zbura ni­ciodată, iar de eliberat în pă­dure nici nu va putea fi vorba. Am decis că Picu va ră­mâne la noi cât va fi să tră­iască.Şi Picu a în­ceput să se simtă tot mai bine. Nu-i plă­cea să stea în căsuţa lui: cu o ambiţie de care oamenii nu dau de mul­te ori do­va­dă, se stră­duia să se urce pe colivie, de unde su­pra­ve­ghea fiecare miş­care din ca­să - nu cumva, de un­deva, apa­­re un alt motan? Ne uitam la el cu o în­cân­tare copilă­reas­că: era o jucărie umblătoare, sărea ca o vră­biuţă şi cerceta orice scamă de pe co­vor. Piuia slab, dar era fericit. A primit tot mai multe nu­me de alint: "Picu scum­picu'", "Picu voinicu'", "Picu iubitu'"...Într-o dimineaţă de aprilie a cântat prima dată, după şase luni de când era la noi. Stătea cocoţat în vâr­ful unei piramide făcute din stinghii subţiri, pla­sată în balcon, pe care se urca de multă vreme ca un acro­bat. La 6 dimineaţa, ne-a trezit în tri­lu­rile lui, fe­riciţi peste poate: Piculinul nostru iubit ne dăruia o încântare care răscumpăra cu mult toate grijile pe care ni le făcuserăm pentru el. Şi ne-a fericit zi de zi, până în august, când s-a în­tâm­plat nenoro­ci­rea: Picu s-a îmbolnăvit brusc şi a mu­rit în câteva zile. Eram lân­gă el, dar nu l-am putut salva. A dispărut la fel de re­pede cum a apărut în viaţa noas­tră, abia am avut timp să ne dăm seama cât de mult îl iubim. Piramida lui a rămas pe balcon până toamna târziu, dar numai în vis l-am mai auzit cântând. Ne e atât de dor de el...Undeva, la umbra unui fag de pe Tâmpa, Picu se odih­neş­te printre veveriţe şi ciocă­ni­tori şi e fe­ri­cit că nu-l mai doa­re aripioara. "Picu scumpicu'", "Pi­cu voinicu'"...