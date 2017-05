Mai avem însă ceva de aşteptat până când vom trece din sălile de concerte direct pe nisipul fierbinte al plajelor sau pe pajiştile înver­zite de la munte. Până atunci, vă invităm la cea de-a 24-a ediţie a Festivalului EUROPAfest, un eveni­ment ce se află de ani buni sub ?naltul Patronaj al Casei Regale a României. Iar dacă acasă, noi eram deja convinşi de valoarea acestui eve­niment, anul acesta, ea a fost re­confirmată şi de Comisia Euro­pea­nă, şi de Parlamentul European, prin acordarea titulaturii EFFE, Europe's Finest Festivals.EUROPAfest este un eveniment ce a crescut de la an la an, un ade­vărat maraton muzical în care jazzul, bluesul, muzica pop şi cea clasică se împle­tesc într-o armonie perfectă. Bucureştiul şi Sibiul îşi vor împărţi între ele, în mod egal, seria eveni­mentelor extrem de bogate care vor aduna peste 300 de artişti din 42 de ţări (Europa), dar şi invitaţi speciali din SUA, Australia, Venezuela, Bra­zilia sau Japonia. Sunt 10 zile pline de festival, în care puteţi asista la concerte, concursuri interna­ţionale, recitaluri, jam sessions, sesiuni de autogra­fe, work­shop-uri şi, într-un final, la Concertul de Gală, din 20 mai. "An de an, în luna mai, EU­ROPAfest dă tonul marilor festi­valuri din întreaga lu­me! Anul acesta, săr­bă­torim 24 de ani de EU­ROPAfest. 24 de ani în care am ofe­rit publicului larg mu­zică live de cali­tate, profesionalism şi eleganţă. Am creat acest festival cu pa­siune şi credinţa că putem reuşi. - It's all about live, quality mu­sic! (Este vorba des­pre muzică live, de cali­tate)", de­clara directorul festiva­lului, Luigi Gageos.Cu mici omisiuni (nu­mărul artiştilor este mult prea mare), desfă­şu­­rătorul eveni­mentelor va arăta ast­fel:?n Capitală, pe scena Teatrului O­deon, se vor auzi acorduri de jazz şi blues, interpretate chiar de marii câştigători de anul trecut ai festivalului - TRIISM, un trio de muzicieni de jazz din California de Nord: saxofonistul Levi Saelua, ba­sis­tul Alexander Reiff şi toboşarul James Frink - care vor inter­preta com­poziţii originale, dar şi muzică folclo­rică din Bal­cani, cântece pop şi blues. Sunt nişte cântăreţi plini de entuziasm, ce au cucerit până acum publicul la festiva­luri din SUA, dar şi din Euro­pa, in­clusiv la concursul de jazz EU­RO­PA­fest din 2016, unde au fost câştigă­torii Marelui Premiu.?n aceeaşi seară, pe scena Sălii Thalia din Sibiu, va avea loc un con­cert simfonic cu laureata EU­RO­PAfest din 2016, Rosalind Phang. Rosalind are 22 de ani, s-a născut în Malaezia şi a început să cânte la pian la vârsta de 5 ani. La 8 ani a susţinut primul recital în Jakarta, iar la 10 ani, a fost invitată să studieze cu o bursă integrală la pres­tigioasa şcoală "Yehudi Menuhin" din Londra. De atunci a rămas în Europa, unde şi-a continuat studiile. Rosalind a fost pre­miată anul trecut cu locul I la Jeu­nesses International Pia­no Competition Di­nu Li­patti (2016) şi a câş­tigat, de ase­menea, un premiu la Ka­wai S-Course Music Com­­petition, în Japonia. Pe sce­na de la Sibiu, va evo­­lua împreună cu or­chestra Filarmo­nicii lo­cale., una dintre cele două competiţii pentru care o mulţime de artişti au stră­bătut drumul până la noi, cotată de BBC între pri­mele trei concur­suri de jazz din Eu­ropa, şi în ca­drul căreia puteţi asculta concertele oferite de noul val de artişti. S-au înscris 22 de trupe din 20 de ţări din Europa, SUA, Canada sau Brazilia, care promit şapte seri muzicale pline de antren, originalitate, ritm, armonie şi combinaţii inedite. Aşadar, îi veţi asculta printre alţii pe cei de la Cocoon (Italia), un cvartet alcătuit din 4 studenţi ce studiază la Universitatea de Jazz din Siena (Italia). Francesca Gaza (voce), Lu­ca Sguera (pian), Saverio Cacopardi (tobe) şi Alessandro Mazzieri (bass) cântă un jazz cu influenţe pop, rock şi muzică electronică. Dar şi pe cei de la "Far From Carolina", un duo brita­nic ce cântă "ame­ricana music", la cel mai înalt nivel. Acest duo este alcătuit din profesorul de chitară Terry Lees şi cântăreaţa şi chitarista Mel Hayes. Cei doi au mare expe­rienţă, căci au cântat împreună în peste 1000 de festivaluri şi eve­ni­mente, atât în Marea Britanie, cât şi în SUA.Artiştii care vin la festival se mută, practic, din sala de concerte, în Caffe L'Estaminet, din cadrul Hotelului "Ibis Nord", pentru a fi mai aproape de public. Seară de seară vor susţine într-un cadru mai intim recitaluri de jazz, blues şi jam session.Această competiţie are misiunea de a descoperi şi promova noile stele ale muzicii clasice. Anul acesta, nu mai puţin de 108 flautişti din 36 de ţări se luptă pentru premii de 10.000 euro.Pentru cunoscători, se organizează, spre finalul acestui festival, şi o serie de cursuri. Punctul de atracţie îl reprezintă workshop-urile de jazz, conduse de profesorii americani de la Colegiul Mu­zical Fullerton James Linahon - producător, com­pozitor şi trompetist, şi Markus Burger - com­pozitor şi pianist, ambii membri ai juriului pentru concursul Bucharest International Jazz.Festivalul se va încheia aşa cum se cuvine, cu o gală ce include decernări de premii, discursuri şi, bineînţeles, momente de muzică bună.(Detalii despre concerte şi bilete găsiţi pe site-ul www.jmEvents.ro).