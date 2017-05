Ion Bobaru

Infuzie de salcâm

Tratamente interne

Tratamente externe

Salcâm japonez

Tratamente interne

Tratamente interne

Vin de tei

Uz extern

Tratamente interne

Preparate din flori de soc

Tratamente interne

Şi trebuie să-i dăm dreptate. E luna florilor, o lună plină de prospe­ţime şi de culoare. Acum se împodobesc salcâmii cu ciorchini de flori parfumate, castanii îşi avântă candelabrele spre cer şi teiul te îmbată cu dulcea lui aromă. Acum înfloreşte pă­du­ce­lul, bu­jorii înroşesc poie­nile, iar iaso­mia îşi pune rochia de mi­reasă. Cum să nu crezi că "Mai e Rai"?Pe lângă faptul că ne fac pri­mă­­verile atât de frumoase, florile unor plante au virtuţi terapeutice de necontestat. Florile de salcâm, de soc, de păducel şi de tei sunt în topul celor mai apre­ciate plante me­dicinale. De aceea e vremea să le recoltăm şi să le uscăm, pen­tru ca, la nevoie, să le avem la în­de­mână.Florile trebuie recoltate la începu­tul înfloririi, cu excepţia florilor de salcâm japonez, care se culeg în stadiul de boboci florali. Culesul în timpul di­­mineţii, pe rouă, duce la deprecierea pro­du­selor, de aceea se recomandă recoltatul după ora zece până spre prânz, la o zi-două de la ultima ploaie.se face cât mai repede posibil, imediat după recoltare. Florile se usucă în mod natural, la soare sau în spa­ţii adăpostite şi bine ventilate (po­duri, verande, bal­coane). Se aşează în strat subţire pe rame de lemn, coli de hârtie sau rogojini, răsco­lindu-se aproa­pe zilnic. După uscare, se ambalează în săcu­leţi de tifon, pungi de hârtie, cutii de carton etc. şi se păstrează la întuneric, în locuri uscate. Îna­intea uti­lizării se face o mărunţire groscioară. Păs­tra­rea sub formă măcinată este contraindicată, deoa­rece este accelerată oxidarea şi degradarea sub­stan­ţelor active din plantă.două linguri de flori uscate se lasă la infuzat timp de 30 minute cu 250 ml de apă adusă la fierbere, apoi se filtrează. Se îndulceşte după gust, cu miere.- două linguri de flori uscate se pun la macerat în 100 ml al­cool alimentar sau alt produs distilat, obţinut în gos­podărie, timp de 10 zile, agitându-se de 3-4 ori pe zi. Se filtrează prin tifon, după care se lasă la de­can­tat în frigider, timp de 6 zile, pentru o deplină limpezire. Se trece uşor partea limpede într-un alt flacon, îndepărtându-se eventua­lul reziduu depus pe fundul vasului. Se păstrează în flacoane de sticlă sau plastic prevăzute cu dop picurător. Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data preparării. Dacă se observă depuneri pe peri­oada păstrării, se agită flaconul înainte de utilizare.- se pune o cană de flori la un litru de vin alb adus la fierbere. Se lasă la macerat 10 zile, după care se filtrează. Atenţie! Valoarea tera­peutică a vinului depinde de calitatea flo­rilor şi a vinului. De aceea e bine să cule­geţi singuri florile, iar vinul să fie curat, de ţară, de la o sursă de încredere.În scop terapeutic, se folosesc două spe­cii de salcâm: salcâmul obişnuit şi sal­câmul japonez.Florile cu miros plăcut şi gust dulceag se culeg în lunile mai - iunie, perioada de re­col­tare fiind foarte scurtă, având în vedere că în aceste luni instabilitatea atmosferică este destul de mare.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 2-3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu apă sau ceai divers.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau două lin­guri, la nevoie, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de tei.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de salcie.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Durata tratamentului cu aceste preparate farmaceutice în bolile menţionate mai sus diferă în funcţie de stadiul bolii: 5 zile în faza acută, 8-10 zile dacă afecţiunea este subacută, sau 30 de zile în bolile cronice.se beau două căni de ceai pe zi, după masă, timp de cel puţin o lună de zile.- după fiecare masă se face gargară cu infuzie de flori de salcâm.Se folosesc bobocii florali nedesfăcuţi, imaturi, de culoare galben-verzuie, fără miros şi cu gust slab amar. Se taie inflorescenţa cu ajutorul foarfecelui, apoi se desprind bobocii de pe axul inflorescenţei.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de ginkgo biloba sau saschiu.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi, după masă.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, după masă, adăugate într-o cană cu ceai de tei.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de ginkgo biloba sau saschiu.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi, după masă.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, după masă, adăugate într-o cană cu ceai de ginkgo biloba sau saschiu.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adău­ga­te într-o cană cu ceai de gink­go biloba sau saschiu.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai divers.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.Se reco­man­dă a se folosi un ceai complex din fructe de măceşe (bogate în vitamina C natu­rală) şi boboci florali de salcâm japonez (bogaţi în vitamina P naturală). Farmacia Faltis are pe stoc preparate obţinute din salcâmul japonez.În scopuri terapeutice se folosesc florile de la trei specii: Tilia cordata (teiul de pă­dure), Tilia grandifolia (teiul mare) şi Tilia tomen­tosa (teiul ar­gintiu). Recoltarea florilor se face la în­ceputul înfloririi, când o parte dintre flori sunt încă în bo­boc. Se evită uscarea lentă deoarece produsul se brunifică uşor.se beau trei căni de ceai călduţ pe zi, îndulcit cu miere, la care se pun 2-3 fe­liu­ţe de lă­mâie, ca aport de vitamina C natu­rală.se beau trei căni de ceai călduţ pe zi. Nu se recoman­dă lămâia, deoarece se creează un pH acid care accentuează iritaţia mucoaselor faringo-laringiene.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de nalbă.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.La Farmacia Faltis mierea de albine din flori de tei amestecată cu glicerină în părţi egale se între­buinţează la prepararea de badi­jonaje (se numesc melite) ce se a­plică pe mucoasa bucofaringiană.se beau trei căni de ceai pe zi.Pentru potenţarea efec­tului sudorific şi diaforetic, florile de tei se pot asocia cu scoarţă de salcie şi flori de soc. Se prepară un decoct din 2 linguri de scoarţă de salcie la 200 ml apă, prin fier­bere timp de 15 minute. Se adaugă apoi 2 linguri de flori de tei şi 2 linguri flori de soc. Se lasă la infuzat 20 de minute, după care se filtrează. Se îndulceşte cu miere, după gust, şi se bea călduţ.se iau câte 30 de picături, de 2-3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de măceşe sau gălbenele.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai călduţ pe zi. Seara, la culcare, se adaugă în ceai 30 de picături de tinctură de odolean, roiniţă sau levănţică.se iau câte 30 de picături, de 2-3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de salcâm.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 2-3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de muşeţel.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de pică­turi, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de saschiu.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Pentru potenţarea efec­tului terapeutic al preparatelor din tei în bolile aparatului cardio-vas­cular, se adaugă suplimentar tinc­tură de ginkgo biloba, saschiu sau păducel, câte 30 de picături la o ad­ministrare.Infuzia din flori de tei este nelip­sită în afecţiunile uşoare ale suga­rului precum colicii, agitaţia, ră­ceala, viroza, insomnia. Se admi­nistrează în doze de 5, 10, 15 ml, de 3 ori pe zi, în funcţie de vârstă.Decoctul din flori de tei obţinut după tehnica cla­sică se foloseşte la îmbăierea celor mici. Se pune o cană cu decoct la o cădiţă de apă călduţă.cu infuzie de flori de tei sunt recomandate pentru ten seara, înainte de culcare (timp de câteva minute), pentru efectul calmant şi emolient care se datorează mucilagiilor din compo­zi­ţia florilor. Se poate aplica apoi o cremă dermato­cosmetică (antioxidantă sau antirid) sau cosmetică (pentru ten uscat, normal, mixt sau gras), creme preparate în laboratorul Farmaciei Faltis.Farmacia Faltis foloseşte florile de tei în "spe­cia pectorală'' alături de alte plante medicinale pen­tru prepararea unui sirop antitusiv şi bron­ho­litic, iar mierea de albine din flori de tei la pre­pa­rarea "trochiştilor'', străbunicii bomboanelor de supt de azi, folosite în durerile de gât.Recoltarea florilor de soc (Sambucus nigra) se face la în­ceputul înfloririi, când maxi­mum 75% din flori sunt înflo­rite. Inflo­res­cenţele se pun la us­care la soare puter­nic, pentru a li se păs­tra culoarea alb-crem, cu florile în sus, într-un singur strat. Neres­pec­tând aceste cerinţe, flo­rile se brunifică sau se în­­ne­gresc uşor.Notă: Florile de soc se pot confunda cu cele ale bozului (Sambucus ebulus), acesta din ur­mă fiind o plantă perenă, cu tulpina verde, în com­paraţie cu socul, care are tulpi­na lemnoasă. Tufele de boz ema­nă un miros neplăcut, iar fructele au cu­loarea ne­gru-mat, nu sunt lucioase ca cele de soc. Acţiunea terapeutică a bozului a fost mai puţin stu­diată, de aceea se recomandă mare prudenţă în fo­losirea sa.se beau trei căni de ceai pe zi.se bea câte o cană, seara, la culcare.se bea un pahar seara, la culcare.se beau două căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adău­ga­te într-o cană cu ceai divers.se ia câte o lin­gură, de 3 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de ginkgo biloba sau saschiu.se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de tei.Rezultate mult mai bune în bolile aparatului respirator se obţin dacă florile de soc se asociază cu florile de tei, de nalbă, lumânărică ori salvie. Aceste combinaţii se numesc specii pectorale.se ia câte 1/2 linguriţă, de 3 ori pe zi, adăugată într-o cană cu apă sau ceai divers.se beau trei căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, adăugate într-o cană cu ceai de coada-calului.se iau câte trei lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Pentru obţinerea unui efect imunomodulator se administrează un pre­pa­­rat 10 zile pe lună, cu 20 de zile pauză, timp de 3 luni.Se folosesc florile recoltate de la două specii de păducel: Crataegus monogyna şi Crataegus oxy­acantha.Florile păducelului sunt unul dintre cele mai folosite remedii vegetale din lume, fiind cel mai puternic medicament în tratarea bo­lilor de inimă şi a celor vas­culare. Puţine plante din lume au fost atât de studiate şi de atât de multe ori re­confirmate ca valoare tera­peutică de că­tre medici, ca păducelul.Se foloseşte terapeutic în: nevroză cardiacă, aritmii cardiace, ateroscleroză cardiacă, hipertensiune arterială. Este vasodilatator coronarian, dar şi un excelent sedativ, de aceea se utilizează în tulbu­rările nervoase provocate de factori externi.se beau două căni de ceai pe zi.se iau câte 30 de picături, de 2 ori pe zi, adăugate într-o cană cu apă sau ceai divers.se iau câte două lin­guri, de 2 ori pe zi, după masă.Farmacia Faltis com­bină tinctura de păducel cu alte tincturi pentru bo­lile inimii şi anumite afec­ţiuni psihice.