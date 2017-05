Preparate antitumorale

Boli cardiovasculare

Boli Ginecologice

Armonizarea stărilor psihice

Minunea galbenă a primăverii

Mă grăbesc să vă spun că acum, până la sfârşitul lunii iunie, putem să culegem o plantă prea puţin cunos­cută şi folosită la noi, deşi în alte zone ale lumii e celebrată drept "Planta nemuririi". În Ar­deal, planta era utilizată în trecut pentru fracturi de mâini şi picioare, având reputaţia că "lipeşte oa­sele". Basarabenii o numesc COSACI şi-o folosesc şi astăzi, fiartă în ţuică, contra dure­rilor de stomac şi contra blenoragiei. Ca înfăţişare, Zăvăcusta are tulpină lemnoasă şi scurtă, cu frunze ovale, distan­ţate între ele şi cu flori de culoare gal­ben deschis, asemănătoare cu florile de lucernă. Se culeg părţile aeriene în mai şi iunie, după ce s-a ridicat roua, şi se scot rădăcinile în luna martie sau noiem­brie. Se usucă în pod sau în camere bine aerisite. Uitată şi redes­coperită, noua celebritate a plantei con­stă în canti­tatea mare de seleniu pe care o con­ţine, un micro­element care prelungeşte perioda de tinereţe a orga­nismului, normalizează activitatea inimii la orice vârstă, întăreşte pereţii vaselor san­guine, aju­tă la vin­decarea alergiilor şi a cancerelor.Înainte de pregătirea preparatelor, florile sau ră­dăcinile uscate se toacă sau se râşnesc cât se poate de mărunt. Într-o linguriţă aveţi 5 g de plantă, o lin­gură rasă are 15 g, iar o lingură cu vârf 20 g.Toate părţile plantei se folosesc ca parte a tera­piei tumorilor maligne sau benigne, în perioada de recu­perare de după intervenţia chirurgicală, sau după chimioterapie.Se infuzează în termos, timp de 2 ore, o lin­gură de amestec din părţi egale de zăvăcustă, frun­ze de rostopască, frunze de muşcată cu flori roşii, flori de calendulă în 250 ml de apă clocotită. Se bea câte o lingură de ceai, la fiecare 3 ore, timp de 6-8 luni.Se prepară o tinctură pe bază de alcool de 70%. 30 g de flori uscate se pun în 500 ml de alcool, timp de 14 zile. Sticla se agită de 3-4 ori pe zi. Tinctura strecurată se păstrează la rece. În cazuri de urgenţă, puteţi începe cura după 3 zile de ma­cerare. Se consumă, de 4-5 ori pe zi, 25 de picături amestecate cu 2 linguri de apă. În cazuri grave, doza creşte la 50 de picături.Reţeta se foloseşte şi în terapia afecţiunilor cardiace (angină pectorală, hipertensiune, tahi­car­die, ischemie miocardică, miocardită), bolile ficatului, plămânilor şi ale rinichilor.De 5 ori pe zi, timp de 6 săptămâni, se fac spălături cu infuzie dintr-un amestec de părţi egale de zăvăcustă, rădăcină de pelin şi flori de vetrice. Într-un litru de apă se fierb 6 linguri de amestec, timp de 10 minute după primul clocot. Pentru fiecare procedură se foloseşte minimum 200 ml de preparat. Ultima procedură se face înainte de culcare.Se pune un vas cu 200 g miere de albine li­chi­dă, ames­tecată cu 20 g pulbere din frunze şi flori uscate şi râş­nite de zăvăcustă şi se încălzeşte 10 minute pe bain-marie. După ră­cire, se adminis­trea­ză câte 3-5 lin­guri, cu un pahar de lapte cald.Se amestecă 5 linguri de preparat, cu 500 ml de apă caldă şi se bea în timpul zilei, cu înghiţituri mici.În 300 ml de apă se fierb 10 minute, 3 linguri de amestec din părţi egale de zăvăcustă, rădăcină de ştevie, flori de cartofi, muguri de mesteacăn şi saschiu. Apoi lichidul răcit se bea câte o lingură, de 5 ori pe zi. În cazuri grave, câte 150 ml, de 4-5 ori pe zi.Pentru profilaxie, 7 linguri de plantă uscată sau rădăcini măcinate se opăresc cu 2 litri de apă clo­cotită, apoi se fierb 10 minute pe foc mic. Se infu­zează o oră. După răcire, lichidul strecurat se păs­trează închis ermetic în frigider.Se beau câte 150 ml, de 3 ori pe zi, la o oră după masă, timp de 21 de zile. Se repetă de 6 ori, cu pauze de 10 zile între cure.Dacă infarctul s-a întâmplat deja, timp de 2 luni, se bea, pentru recuperare, un ceai din zăvă­custă, rădăcină de odolean, flori de gălbenele, tri­foi, siminoc, petale de trandafir, rozmarin sălbatic, seminţe de fenicul, scoarţă de salcie albă, ames­tecate în cantităţi egale. O linguriţă cu vârf de plante se infuzează în termos, în 300 ml de apă fierbinte, timp de 6 ore. Se bea ceaiul cald, câte 65 ml (un sfert de pahar) de 6 ori pe zi, între mese.Putem combina zăvăcusta cu can­tităţi egale de ruscuţă de pri­măvară, sulfină, flori de castan şi de păducel, mentă şi rădăcină de păpădie. Două linguriţe pline de amestec se infu­zea­ză în 200 ml de apă clocotită, timp de 4 ore, în ter­mos, sau acoperind vasul cu o per­nă. Se bea câte o lingură de in­fu­zie, de 4 ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă, timp de 2 săptămâni.Vindecătorii din Rusia au observat că infuzia de zăvăcustă creşte şansele de concepere a copilu­lui. Se opăresc 2 linguri de flori sau rădăcini, cu 300 ml de apă. Se ţine vasul pe foc până se evaporă 150 ml de lichid. Decoctul strecurat se bea cald, înainte de actul sexual. Se repetă până la rezolvarea problemei.se amestecă 30 g iarbă sau rădăcină de zăvăcustă, câte 10 g scoarţă de stejar şi de salcie, coada-şoricelului, vâsc, traista-cioba­nului, pelin, rădăcină de urzică şi de tătăneasă, flori de siminoc. În 2 litri de apă rece se pun 10 linguri de ames­tec, după începerea fierberii se mai lasă pe foc mic 20 de minute, şi se infuzează până la răcire. Se strecoară prin presare.Pentru insomnie ocazională, se fierb 5 lin­guri pline de plantă, în 500 ml de vin roşu dulce, timp de 15-20 de minute, pe un foc slab. Vasul se înveleşte în plapumă şi se lasă 3 ore. Vinul stre­curat se consumă în doze de câte 150 ml, înainte de culcare.Pentru cei afectaţi de insomnie cronică, 2 linguri rase de plantă se infuzează 40 de minute într-un pahar de apă clocotită, învelit în prosop flauşat. Nu se strecoară. Se bea în două reprize, jumătate de pahar cu 2 ore înainte de culcare, iar can­titate rămasă împreună cu planta - peste o oră de la prima doză, timp de 14 zile.Se prepară un amestec din 3 părţi de zăvăcustă, 5 părţi frunze de arţar şi sovârf, 2 părţi rădăcină de odolean şi roiniţă. Se opăresc 2 linguri pline de amestec, cu un litru de apă fierbinte. Se mai ţin pe foc slab 10 minute, apoi se toarnă în termos şi se infuzează 8-10 ore. Dimineaţa se strecoară şi se beau câte 150 ml, de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă, timp de 21 de zile.un litru de vin roşu natural, 100 g flori proaspete de zăvăcustă tocate mărunt, 50 g seminţe de urzică pisate, 3 linguri pulbere din rădă­cină de iarbă mare. Plantele se macerează la întu­neric, timp de 21 de zile. Se agită zilnic vasul de 2-3 ori. Se consumă câte 30 ml de vin, de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă.Zăvăcusta nu are contraindicaţii, dar poate isca reacţii alergice individuale.