› DANIEL ŞANDRU - "E foarte important cum spunem povestea Marii Uniri tinerei generaţii. E un pariu pe care societatea românească nu-şi permite să-l piardă la Centenar"

Ne apropiem cu paşi mari de ani­ver­sa­rea Centenarului Unirii. În aproape 100 de ani, semnificaţia zilei de 1 De­cembrie 1918, devenită între timp şi Zi Naţio­na­lă, pare să se fi uzat, trecută prin propaganda co­munismului, dar şi prin demitizările "alternative" de după '89. Celebrat aşa cum cere semnificaţia lui, centenarul din 2018 ar fi un prilej cum nu se poate mai bun, să ne reîncărcăm cu emoţia şi, poa­te, şi cu puterea de sacrificiu a generaţiei Ma­rii Uniri. Doar că în timp ce dinspre vecina noas­tră Ungaria vin zvonuri despre o nemaiîn­tâl­nită ofensivă propagandistică împo­tri­va eve­ni­men­telor de la 1 Decembrie 1918, stra­tegia Ro­mâ­niei, după plecarea guver­nu­lui Da­cian Cio­loş, a aţipit. Motiv temei­nic ca să aflăm de la un bun cu­noscător al pro­­ble­mei, cum s-ar cuveni cele­bra­t pen­tru a depăşi festivismul şi formalismul, Centenarul Marii Uniri.- Centenarul Marii Unirii e un punct de co­titură în istoria României şi cred că suntem pri­vilegiaţi să fim contemporani cu marcarea a 100 de ani de la împlinirea marelui ideal naţional. Marea Unire a presupus un mare sacrificiu din partea naţiunii, prin intrarea, în 1916, în război. Avem obligaţia să facem cuvenita reverenţă faţă de înaintaşii noştri, dar, în acelaşi timp, cred că avem datoria de a privi cu realism la prezent, ca să putem proiecta, pe cât ne e în putinţă, Ro­mânia următorului secol. În ce mă priveşte, văd importanţa acestui moment, pe toate aceste pa­liere: trecut, prezent şi viitor. Cred că celebrarea Marii Uniri trebuie să fie un efort de societate şi să vedem marcarea Centenarului, mai mult decât ca un prilej de festivism, ci ca pe o asumare ones­tă a trecutului - în care să putem vorbi şi despre Turtucaia, şi despre tezaurul de la Mos­cova dar, în acelaşi timp, să putem identifica pro­ble­mele de azi, de la nivel mentalitar şi până la ni­vel de infrastructură, şi să încercăm să ne ima­ginăm, cum spuneam, România viitoare. Provin­ciile is­torice care formează ţara de azi, Muntenia, Tran­silvania şi Moldova, nu sunt nici azi unite la nivel de infrastructură! Nu avem autostrăzi, facem 7 ore cu trenul de la Iaşi la Bucureşti, pe când acum 80 de ani, se făceau doar 5 ore! Sunt nişte pro­bleme care se cer rezolvate. Celebrarea memoriei înain­ta­şilor trebuie făcută şi prin astfel de acte concrete.- Am fost numit de premierul Cioloş în au­gust 2016, în septembrie deja lucram la centra­lizarea celor aproape 400 de proiecte legate de săr­bătorirea Centenarului, propuse la nivel cen­tral şi local. Do­ream să deschidem şi o com­pe­tiţie pentru societatea civilă, jurizată de mari per­sonalităţi, şi să obţinem un buget pentru "ora­şele Marii Uniri". Vă dau cazul Iaşiului, care săr­bătoreşte 100 de ani de când a fost capitala Ro­mâniei, "o capitală a rezistenţei până la capăt", cum spunea Iorga. Chiar acum un secol, pe 10 mai, Ziua Naţională a fost sărbătorită la Iaşi, iar Re­gina Maria nota în jurnalul său de război că, pe platoul de la Şorogari, în mo­mentul când a tre­cut în revistă trupele alături de Rege, a simţit re­naşterea speranţei naţionale. La fel, la Bucu­reşti, Alba Iulia, dar şi la Chişinău, avem eveni­mente care au prefigurat Unirea. Doream ca, ple­când de la astfel de momente, să vedem cum putem pro­iecta, de exemplu, reforma constitu­ţio­nală a Ro­mâ­niei viitoare.- Un palier important ar fi fost cel edu­ca­ţio­nal: conferinţe şi expoziţii itinerante prin şcolile din ţară, un program al "Trenurilor Cente­na­rului", prin care elevii să poată urma, gratuit, "Tra­­seul Me­moriei", să viziteze toate mo­nu­mentele şi locurile esenţiale pentru momentul 1918. Apoi, intenţionam să facem un studiu des­pre percepţia de azi faţă de Marea Unire. În pe­rioada comunismului, povestea Marii Uniri a fost îmbălsămată propagandistic, iar istoriografia a ocultat rolul Casei Regale sau acţiunile guver­nului Brătianu, lucruri care au fost reevaluate după 1990. E important cum înţelegem azi eve­nimentele din 1918, felul în care percepem cum anume s-au scurs cei 100 de ani de atunci, şi cred că cel mai important pariu, din această pers­pec­tivă, este cum spunem povestea Centenarului Marii Uniri tinerei generaţii. Acesta e pariul fun­da­mental, pe care societatea românească nu are voie să îl piardă. Dincolo de asta, era şi palierul de infra­structură. Am propus 34 de proiecte de in­fra­struc­tură, printre care "Autostrăzile Cente­narului". Ni­meni nu îşi imagina că ar fi putut fi terminate până la 1 decembrie 2018, dar măcar să le fi început! Poate părea ciudat: ce legătură au proiectele de in­frastructură, cu marcarea Cen­tenarului? Au legă­tură pentru că, acum 100 de ani, oamenii aceia care ieşiseră dintr-un efort de război extraordinar, cu jertfe umane enorme, au reuşit să reconstruiască o ţară. Cred că după 100 de ani, în condiţiile în care nu avem auto­străzi, nu avem spitale regionale, avem încă 400 de şcoli cu toaletă în fundul curţii, e de datoria noas­tră să arătăm că aşa nu se mai poate. Podul de la Cer­navodă al lui Saligny stă să se pră­bu­şeas­că. Putea fi un proiect de infrastructură pen­tru Centenar. E şi aceasta o formă de a respecta memoria celor care s-au jertfit acum 100 de ani.- Am luat decizia de a pleca din guvern pe 31 ianuarie 2017, când a fost votată celebra Or­do­nanţă 13. Nu puteam face parte dintr-un guvern care punea mai presus de interesul public, inte­resele unor politicieni cu probleme penale. Nu am idee ce se va alege de proiectele noastre, pentru că avem un guvern politic, iar, din păcate, în România, politica e în stare să rescrie până şi istoria. Dacă cei de la guvernare o ţin tot aşa, mă tem că singura realitate palpabilă de care vom avea parte în 2018 va fi, poate, inaugurarea Ca­tedralei Mântuirii Nea­mului şi, desigur, un soi de "Cântare a României" răspândită în întreaga ţară.- Am văzut o reacţie a domnului academician Ioan Aurel Pop, care vorbea despre constituirea, în guvernul maghiar, a unui departament "Tria­non 100". Ce pot eu să vă spun e că atunci când am pre­zentat proiectele noastre în comisiile de spe­cialitate din Parlament, de fiecare dată, sin­gu­rele voturi îm­potrivă au venit din partea UDMR. Ro­mânia tre­buie să se raporteze cu inte­ligenţă la aces­te pro­vo­cări. Ştim că în Ungaria avem un re­gim de factură populistă. Ar trebui să fa­cem o po­litică de stat din a atrage atenţia fo­rurilor europene cu pri­vi­re la aces­te acţiuni pro­vocatoare, care ar putea de­veni, propagandistic, chiar ostile.- Statal, da, în mod evident. Mă tem însă că din punct de vedere al mentalităţilor, nu. Aici e însă o opinie subiectivă, nu de specialist în Ştiin­ţe Poli­tice. Faceţi o excursie de la Vaslui la Cluj şi veţi ve­dea cum se schimbă totul, de la arhi­tec­tură până la comportamentul oamenilor. Aceste diferenţe nu sunt neapărat rele. Dar există nişte reticenţe care, nu ştiu cum, s-au păstrat la nivelul unor remanenţe istorice. E o moştenire istorică care se regăseşte, într-un fel sau altul, şi în pre­zent şi pe care, pentru a o înţelege, trebuie, îna­inte de toate, să ne putem privi în oglindă, atunci când ne asumăm istoria noastră ca naţiune. Mo­mentul 1 Decembrie 2018 e un moment cum nu se poate mai bun ca să facem asta.