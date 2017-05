Nicoleta Dimofte

Mâinile omului fac, uneori, minuni

- Am învăţat tehnicile chiropracticii viscerale de la reputatul instructor Oleg Hazov, preşedintele Asociaţiei Practicanţilor Terapiei Viscerale din Ru­sia, profesor al Asociaţiei Ruse de Medicină Tradi­ţională, care a fost invitat în România pentru a preda aceste cursuri.Chiropractica viscera­lă este o terapie manuală, care presupune masarea or­ganelor interne prin pre­sare uşoară şi deplasare, pentru normalizarea func­ţiilor organice şi redresarea stării de sănătate a în­tregului organism.Cele mai des întâlnite cauze de suferinţă ale orga­­nelor interne sunt staza venoasă şi limfatică, spasmele şi prolapsul în cavitatea abdominală. Masajul visceral face posibilă eliminarea eficientă a tuturor acestor probleme. De regulă, un organ bol­­nav are fibrele nervoase afectate, ceea ce dă naş­tere spasmelor vasculare - nu există boală fără această tulburare! Din cauza stazei venoase şi lim­fatice, organele nu sunt eficient oxigenate, nici hră­nite cu nutrienţi, produsele de metabolism se eli­mină cu dificultate, microflora patogenă se dez­voltă şi duce la "otrăvirea" celulelor. În tratament, prin aplicarea unei presiuni uşoare şi în anumite direcţii pe organele bolnave, conform regulilor de bază ale terapiei, se elimină staza venoasă şi lim­fatică, ceea ce duce la normalizarea funcţiilor or­ganice, cu efecte benefice asupra stării generale de sănătate. Totodată, masajul organelor interne echi­li­brează activitatea sistemului nervos central şi ve­ge­tativ, ceea ce duce la optimizarea stării psiho-emo­ţionale. În aceeaşi măsură este utilă şi reloca­rea or­ganelor colapsate, care eliberează tensiunea şi îm­bunătăţeşte circulaţia limfei şi a sângelui, ade­sea afec­tată de poziţia incorectă a organului în cauză.- Prin această tehnică se pot elimina tensiunile şi blocajele de la nivelul sfincterelor aflate de-a lun­gul traseului digestiv - de la muşchiul pilor până la sfincterul vezicii urinare şi anus. Foarte multe persoane suferă diverse traume de ordin psi­hologic: se sperie, trec prin emoţii puternice sau sunt supuse permanent unui grad ridicat de stres. După cum se ştie, toate aceste tipuri de stres se re­simt în zona stomacului şi a intestinelor, prin spas­me sau blocaje. Chiropractica viscerală este o teh­nică foarte rapidă şi eficientă pentru relaxarea musculaturii sfincteriene: în circa 10 minute, în­treaga zonă se relaxează complet, iar tubul digestiv îşi recapătă funcţionalitatea.Drenajul limfatic abdominal are nenumărate efec­te pozitive, care se pot observa după parametrii analizelor de laborator, înainte şi după tratament. Ficatul lucrează mai bine şi filtrează sângele mai eficient; drenarea pancreasului aduce mari bene­ficii bolnavilor de diabet zaharat; sistemul imunitar este dependent de sănătatea sistemului digestiv; drenajul limfatic abdominal sporeşte imunitatea, ceea ce explică de ce mulţi pacienţi n-au mai făcut viroze după tratament, deşi erau foarte sensibili la schimbările de sezon, până la acea vreme.Chiropractica viscerală le este recomandată şi femeilor care se confruntă cu dereglări menstru­ale, chisturi sau infertilitate. Masarea ovarelor a dat rezultate foarte bune la femeile cu amenoree şi chisturi ovariene, iar prin repoziţionarea uterului am ajutat mai multe tinere să devină mămici.De asemenea, tehnica le este benefică şi persoa­nelor cu bronşită sau astm bronşic: prin eliberarea diafragmei, ajută la îmbunătăţirea respiraţiei.- Mă refer la prolapsul organelor interne, care poate fi rezolvat cu ajutorul acestei tehnici, prin repoziţionarea lor în cavitatea abdominală. Spre exemplu, am avut în cabinet multe cazuri de pro­laps al stomacului, la persoanele cu obezitate, care mâncau nepermis de mult. Repoziţionarea stoma­cului a avut efecte favorabile imediate asupra pa­cienţilor: odată cu diminuarea cantităţii de alimente inge­ra­te, ei au reuşit şi să slăbească.Chiropractica viscerală este eficientă pentru femeile care au născut sau pentru pa­cien­tele care au suferit ope­ra­ţii de extirpare a uterului, deoarece la naştere sau în urma intervenţiilor chirurgi­cale or­ganele interne au ten­dinţa să migreze spre zona abdo­mi­nală joa­să (ocupată până a­tunci de ute­rul extir­pat sau de sar­ci­nă), ceea ce duce la apa­riţia pro­blemelor cu co­lonul, a consti­paţiei şi a hemoroi­zi­lor. Prin repo­ziţiona­rea tractu­lui intestinal colapsat, retoni­fi­ca­rea fasciei mus­­cu­lare ab­domi­nale şi stimula­rea tran­­zitului intesti­nal sunt evitate toate ace­ste probleme.- Chiropractica viscerală s-a dovedit de ajutor în majoritatea afecţiunilor digestive - tulburări de di­gestie: lipsa poftei de mâncare, gastrite, ulcere gastrice, colecistite şi colite, flatulenţă, blocaje ale sfincterelor; în sindromul colonului iritabil; în boa­la Crohn; în refacerea florei intestinale fiziologice după consum îndelungat de antibiotice (dacă n-a fost extirpat apendicele); în pancreatite şi diabet; în afecţiuni hepatice - congestii hepatice, steatoză hepatică; în afecţiuni biliare - litiază biliară, bilă leneşă; în litiaza renală şi fenomene de congestie la nivelul rinichilor; în tulburări cardiace uşoare; în boli tiroidiene, în varice, în probleme ale vezicii urinare; în bronşite şi astm bronşic; în chisturi mamare şi mastite; în probleme ginecologice (de­reglări ale ciclului menstrual, vaginite, cistite, chis­turi ovariene, sterilitate); în transpiraţie excesivă; în insomnii; în constipaţie cronică, diaree şi hemo­roizi; în prolapsul organelor interne; în staze ve­noase la nivelul pelvisului; în probleme ale pros­tatei şi dereglări de dinamică sexuală la bărbaţi. Sunt multe afecţiuni în care chiropractica viscerală are efecte benefice, folosită ca terapie unică sau ca tratament adjuvant!- Durata totală a tratamentului depinde de parti­cularitatea problemei. Dacă un pacient vine cu o durere acută, de cele mai multe ori pleacă fără ea. Dacă vorbim de o afecţiune cronică sau o problemă mai complexă, poate fi nevoie de 5-6 şedinţe pen­tru rezolvarea ei. În acest timp, pacientul trebuie să-mi urmeze întocmai recomandările referitoare la stilul de viaţă şi la regimul alimentar, deoarece este necesar să fie eliminaţi toţi factorii care irită sis­temul nervos. Chiropractica viscerală este strâns legată de sistemul nervos, prin intermediul căruia se realizează reglajele fine dintre creier şi orga­nism.- Chiropractica viscerală este strict interzisă persoanelor care suferă de hemofilie şi în toate ca­zurile de stări acute, care reprezintă urgenţe me­di­cale.La ieşire, am rugat doi pacienţi să vorbească despre efectul chiropracticii viscerale asupra lor."Cu 25 de ani în urmă, am făcut o operaţie pentru «în­cur­cătură de maţe» (ocluzie intestinală - n. a.). Mă durea burta înfio­rător, mă umfla­sem, nu mai aveam scaun şi ar­deam de febră. M-au in­ter­nat imediat, mi-au făcut ana­lize şi a doua zi m-au pregătit pentru opera­ţie. Înainte să mă taie, doc­torii mi-au spus că sunt la un pas de peri­tonită. Mi-au scos o parte din intestin şi din co­lon, iar de atunci, am dus-o din rău în mai rău. 20 de ani m-am chi­nuit şi niciun tratament nu m-a ajutat. N-aveam voie să mănânc mai nimic, slăbi­sem mult, ajunse­sem la 50 de kile, nu mă mai pu­team ţine pe picioare. Când am auzit de fata asta, acum cinci ani, am venit la cabinet, dar nu mă gândeam că mă vindecă. Mi-a făcut masaj vreo săp­tămână, iar de atunci nu mai am nimic, par­că mi-a luat durerile cu mâna. În fiecare an mai fac câte-o cură de întreţinere, că am luat frica bolii"."Eu nu puteam să ridic braţul drept mai mult de-o palmă de la şold. Mi se bloca­se mâna, nu reuşeam să fac nimic prin gospodărie. M-am dus la fizioterapie, am făcut şi băi la Lacu Sărat, dar tot n-aveam putere în ea. Mi-a făcut Ni­coleta masaj, şi priviţi-mă acum (îşi întinde mâna peste cap)! Pot să car greutăţi cât de mari, fac trea­bă toată ziua, sunt ca nouă. O să-i port recu­noş­tinţă toată viaţa!"