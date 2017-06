Dacian Cioloş a ratat momentul politic fa­vorabil din prea multe scrupule sau dintr-un cal­cul greşit. Înainte de alegerile parla­men­tare din 11 de­cem­brie 2016, când a primit invi­ta­ţii atât din partea PNL, cât şi dinspre Uniunea Salvaţi Ro­mânia, Cioloş a preferat să stea deoparte, invocând promisiunea făcută la începutul mandatului său de pre­mier, că nu se va folosi de această funcţie ca de o trambulină politică. Reîncălzirea "Platformei România 100" nu vine, însă, cu ni­mic nou, în afară, poate, de ho­tărârea lui Cioloş de a face un pas în plus, pe fon­dul ale­gerilor din Franţa, unde un tehnocrat in­dependent a câştigat în premieră preşedinţia repu­blicii. Dacian Cioloş are, într-un fel, toate atuurile lui Emmanuel Macron, minus succesele specta­cu­loase ale aces­tuia din perioada în care era ministru al Economiei, şi care au fost motorul noii sale for­maţiuni. Fostul premier român are, la rândul lui, o imagine bună, după guvernarea de un an şi, la fel ca Macron, nu are o ideologie clară. Programul său, Manifestul România 100, este o listă de generalităţi, prin care ar vrea să cucerească pe toată lumea. "Nu sunt nici de stânga, nici de dreapta", spunea în cam­pa­nia electorală actualul preşedinte al Franţei. Da­cian Cioloş s-a temut până acum să-şi asume o po­zi­ţie fără culoare, dar în trendul post-ideologic ar pu­tea să-i cucerească pe cei care fac parte din miş­carea "#Rezist", sau mai nou, "#Insist", şi care pun în cen­trul revendicărilor lor statul de drept şi lup­ta anticorupţie. În Manifestul lui Cioloş, pe pri­mele trei locuri se află promisiunile "#1 Susţinem o Ro­mâ­nie fără corupţie"; "#2 Susţinem o Românie cu o clasă politică responsabilă"; "#3 Susţinem o Ro­mâ­nie guvernată cu bun simţ", iar în deschiderea site-ului se află fotografia de sus a Pieţei Victoriei, cu zeci de mii de oameni care au format tricolorul astă iarnă. Aceştia sunt alegătorii pe care ar vrea să-i racoleze, numai că, pentru a-i cuceri, Cioloş trebuie să facă mai mult decât atât. Pe de altă parte, ar fi vorba de electoratul pe care mizează şi USR. Spre deosebire de Cioloş, Uniunea Salvaţi Ro­mâ­nia, pri­ma formaţiune cu adevărat nouă, care s-a im­pus la alegerile parlamentare, este total dile­ma­tică din punct de vedere ideologic, iar deputaţii şi senatorii USR sunt atât de dreapta, cât şi de stânga. De la or­todoxism la marxism, Uniunea acoperă toa­tă gama. Or, e mult mai uşor să se impună cineva ca­re nu e nici de stânga, nici de dreapta, decât o for­maţiune cacofonică. USR a avut succes fiindcă a venit cu oameni noi şi curaţi, dar la aproape şase luni de când a promis să facă opoziţie, vocea celor din Uni­unea Salvaţi România e slabă, partidul pare dezor­ga­nizat şi fără o viziune clară asupra viitorului său.Fostul premier îşi păstrează o cotă mare de încredere, 35% (agenţia "Avangarde", 16 mai 2017), fiind pe locul şase, după Călin Popescu Tă­ri­ceanu şi Victor Ponta, dar nehotărârea lui de a se pune în fruntea unei mişcări sau de a aştepta biletul de in­tra­re de la USR îl face să piardă timp preţios. Are şan­se să revină, dacă devine mai activ, mai incisiv în criticile sale la adresa puterii şi mai ales dacă-şi or­ganizează în teritoriu o adevărată Miş­ca­re, după modelul lui Macron. În toată lumea, parti­dele tra­diţionale şi politicienii lor pierd teren în favoarea unor formaţiuni noi, în faţa unor lideri proaspeţi, recrutaţi mai ales dintre tehnocraţi. În România, structura electoratului este în schimbare, prin re­strân­gerea naturală a votanţilor PSD, prin extin­de­rea internetului şi mărirea numărului de utilizatori. Mo­nopolul informaţiei, care până nu de mult se afla în mâinile presei tradiţionale, a fost de­molat de lu­mea virtuală, şi această schimbare majoră va mo­di­fica felul de a face politică şi în România. De­pin­de de abilităţile de comunicare şi de management ale lui Dacian Cioloş, să se impună la alegerile viitoare.Scăderea calităţii actului politic nu e un cusur strict românesc. Nici măcar aici nu suntem ori­gi­nali. Calitatea leadership-ului, având drept con­se­cinţă fractura elitelor de realitate şi de mase, e o problemă globală. Teama cea mare este că exem­plele recente (Trump în SUA, şi cele aproape 40 de procente ale lui Le Pen în Franţa) ar putea fi doar deschiderea listei.Românii au, totuşi, ceva foarte original: "elitele" politice seamănă "prea mult" cu cei pe care-i re­pre­zintă. Nu au, adică, acel element de înţelegere şi adecvare suplimentară care să le configureze ceea ce îndeobşte se numeşte viziune. La intersecţia din­tre turnanta tendinţei globale a eşecurilor politicii tra­diţionale cu uliţa originalităţii româneşti, a apă­rut programul România 100 al lui Dacian Cioloş, care, aşa cum arată, e doar un pas către momentul de combustie care ar putea trezi la realitate o naţiune.Pare bizar, dar nu e: Programul România 100 con­ţine mai toate fantasmele politice ale populiş­tilor din campaniile electorale. Ceea ce îl deo­se­beş­te însă fundamental este lipsa acelei substanţe li­pi­cioase şi puturoase dintre măsurile de viitor asu­­mate. Adică, exact ceea ce face diferenţa între pla­nul realist, bazat pe viziune, şi o simplă listă de pro­misiuni. De-a lungul anilor, am citit zeci de versiuni de "programe politice": nimic "în nere­gulă", dacă era să le iei la silabă. Şi totuşi, din toa­te răzbătea un soi de in­de­cenţă crâncenă. Sim­ţeai că par­tidul care ţi le vâră sub ochi vrea să-ţi fure porto­fe­lul, să-ţi pipăie nevasta şi să ple­ce la furat cu maşina ta. Pro­gra­mul Româ­nia 100 al lui Dacian Cioloş e altfel tocmai pentru că se simte dincolo de el acea onestitate cu care oricine poate empatiza. E senzaţia pe care reuşeşte să o transmită, că orice om de bună credinţă ar face la fel - atenţie! - asumându-şi nu doar măsurile bine intenţionate, ci şi greutăţile pe care le presupune implementarea unui asemenea plan. Dacă cineva - oricine, salariat, antreprenor, funcţionar - s-ar aşeza să facă în mod realist un asemenea plan, îl va găsi mai degrabă asemănător cu planul lui Cioloş, decât cu flecăreala din programele partidelor tradiţionale. De ce? Eu cred că "de vină" e îngerul cetăţeanului care doar­me în fiecare votant. Şi care aşteaptă să fie trezit de neliniştea care să-l pună să gândească, aşa simplu şi după mintea lui, un asemenea plan.Ei bine: marele "politician" pe care-l aşteaptă, fără s-o ştie, toată lumea, e cel care-ţi cere să faci un plan. Nu pentru România mare, ci pentru Ro­mânia fiecăruia; ba chiar pentru mai puţin: pentru viaţa fiecăruia. Vreau să văd politicianul care, cu ochii la o ţintă fixată după cea mai limpede ex­per­tiză şi cea mai tenace bună-credinţă, să se ridice şi să-i ceară fiecărui votant, exact aşa cum la un mo­ment dat J.F. Kennedy le ceruse americanilor: Vă cer planul după care fiecare dintre voi e dispus să-şi construiască România lui, nu socotelile pe care şi le face statul cu fiecare din voi, în genunchi.Întrebarea este: până unde şi cu ce ar ajunge la electorat un asemenea mesaj? Într-o Românie ca­re pe jumătate este rurală şi trăieşte de azi pe mâine, iar în rest este alcătuită din oraşe mici (6-7 într-un ju­deţ), unde o bună parte dintre locuitori sunt mai de­ru­taţi şi lipsiţi de speranţă şi plan. În România e ne­voie de o masă critică a celor care trăiesc şi văd ţara lor şi lumea după un plan. Cine-l sprijină pe Cioloş?Vestea bună pe care o aduce Platforma Ro­mânia 100 este apariţia unui alt chip în politica noastră, unul mai adecvat prezentului şi cu o mai mare consistenţă lăuntrică. Protestele de stradă din luna februarie au ajuns la o asemenea amploare, şi pentru că segmentul cel mai dinamic al societăţii româneşti, cel care trage ţara după sine economic, dar mai ales mental, nu se regăseşte în chipurile, în discursurile şi, în general, în tipologiile celor ce deţin puterea în România. E o inadecvare pe mul­tiple paliere - profesional, de IQ, de cultură gene­rală, ba chiar şi fizionomic.Miniştrii şi parlamentarii noştri nu gândesc, nu arată şi nu vorbesc precum zecile de mii de români care au un serviciu ce presupune raportare la pre­zent (şi, deseori, la viitor). Izvorul lor de inspiraţie este, undeva, în anii '80-'90. Cla­sa politică este net inferioară cla­sei de mijloc din România. La li­mi­tă, un angajat din middle ma­nage­ment - luat la întâmplare, închi­zând ochii şi punând degetul pe o listă - are şanse mai mari de a şti să aplice pro­ceduri şi să pre­tindă performanţă, decât marea ma­jo­ritate a celor ce legiferează la Bucu­reşti. Aceasta este perspec­tiva la care mă refer când spun că vestea bună adusă de Platforma România 100 este "un alt chip", acolo sunt oameni care au răzbit prin forţe proprii în profesiile lor, care ştiu ce înseamnă sarcină şi termen-limită, delegare de atribuţii şi răs­pun­dere pentru eşec. Există, deci, resursa umană, cum se spune în multinaţionale. Ceea ce lipseşte încă este un ţel limpede, precum şi dis­ponibilitatea de a se întâlni cu straturile atemporale ale societăţii româneşti, nu doar cu tinerii din oraşele mari, care sunt oricum dornici de o alternativă civilizată.Şansa Platformei România 100 - şi cu asta răs­pund şi la întrebarea privind speranţa - este ca Dacian Cioloş (1) să decidă cât mai repede dacă aceasta e menită să fie un partid sau nu, iar dacă răs­punsul este da, (2) să devină activ, să-şi prezinte ideile şi să se pronunţe asupra temelor majore din spaţiul public. Este evident că bazinul iniţial al aces­tui potenţial partid este cam acelaşi cu elec­to­ratul USR. E nevoie, deci, de o lămurire şi în ceea ce priveşte această relaţie. Dar şi mai im­portant este ca Dacian Cioloş să îşi asume atât propriile limite - de pildă, că nu e un bun orator -, cât, mai ales, pro­priile atuuri - de pildă, că modestia lui stârneşte res­­pect. Singurul model de conducere care func­ţio­nează în România - aşa suntem, deşi tot refuzăm acest gând de 28 de ani încoace - este cel al lide­ru­lui sigur pe sine, care transmite încredere şi stabili­tate.România 100 este fie o mişcare cetăţenească, şi atunci ar trebui ca reprezentanţii ei să meargă prin­tre oameni, ca apostolii, şi să schimbe men­ta­lităţi, fie este un partid politic ante portas, şi atunci conducătorii săi nu mai au de întârziat în a spune cum vor să cucerească puterea. Nimeni nu le-o va lăsa în faţa uşii, să o culeagă de jos când se trezesc.