La jumătatea lunii ianuarie 2015, am fost diag­nosticat cu psoriazis pustular palmo-plantar. Îmi apăruseră multe leziuni albe lăptoase pe mâini şi pe tălpi, care, când se spărgeau, se transformau în cruste psoriazice. Dincolo de aspectul lor inestetic, îmi provocau mâncărimi îngrozitoare şi febră ridi­cată. Am fost la control, iar medicul dermatolog mi-a recomandat internarea de urgenţă în spital, unde am urmat un tratament de două săptămâni. Din cauza plăgilor de pe tălpi, nu mai puteam să stau în picioare sau să mă deplasez, aşa că mi s-a dat concediu medical, urmând ca peste o lună să merg la control. Cum în tot acest timp nu a apărut vreo îmbunătăţire vizibilă, mi s-a dat un nou trata­ment diferit faţă de primul, pe care l-am urmat timp de o lună. Nici de această dată nu am văzut vreun rezultat pozitiv, ba dimpotrivă, boala parcă se agrava: rănile de pe tălpi s-au extins, mă chi­nuiam îngrozitor să fac şi câţiva paşi prin casă, de la pat până la baie.La sfârşitul lunii martie 2015, am fost internat din nou în spital, la secţia Dermatologie, unde me­dicul mi-a recomandat un al treilea tratament. Nici n-am apucat să mă schimb în pijamale, că a venit asistenta şefă la mine, să mă anunţe că spitalul nu are două dintre cele trei medicamente pe care trebuia să le iau şi m-a trimis la o farmacie să le cum­­­păr... Mare bătaie de joc! După nouă zile de spitalizare, am fost externat cu aceleaşi plăgi, cu acelaşi diagnostic. La ieşirea din spital, mi s-a pre­lungit concediul medical, mi s-a mai dat o reţetă şi am fost che­mat la control după o lună. Nici în acest timp nu s-a ameliorat mare lu­cru. Tot mă chinuiam să pun tăl­pile în pământ, iar fiecare pas era un strigăt de durere. La control, mi s-a pre­lun­git con­cediul medical şi mi s-a spus să urmez încă o lună trata­mentul. Şi tot aşa am ţinut-o, alte două luni la rând... Deşi am respectat toate indicaţiile medicale, nicio rană nu s-a vindecat, tălpile şi palmele mele arătau exact ca înainte de tratamente.În 2015, avusesem concediu medical patru luni şi îmi era teamă că o să-mi pierd serviciul, dar din fericire, şefii mei au înţeles în ce situaţie mă aflam. În total, am urmat tratamente cu medicamente şi antibiotice timp de un an şi două luni, fără rezul­tate! În schimb, îmi apăruseră probleme la stomac şi la ficat, din cauza medicamentelor! Timp pierdut şi bani cheltuiţi aiurea, fără niciun folos! Nu spun că n-ar fi bune aceste tratamente, dar pe mine nu m-au ajutat cu nimic. Credeam că nu mă mai vin­dec niciodată, mă apucase şi depresia. Noroc că şeful meu, d-l Constantin Ungurenci, m-a sfătuit să încerc noul tratament pentru psoriazis, creat de Institutul de Cercetări ROMVAC, despre care citise pe internet. Mi-a dat un număr de telefon, am sunat şi am fost programat la Cabinetul de terapii com­plementare al Institutului, pentru analize şi trata­ment. În 16 martie 2016, am ajuns la cabinet, înar­mat cu toate analizele medicale, foile de externare din spital şi reţetele recomandate de medici. Am cu­noscut-o atunci pe d-na dr. Lucica Sima, medic veterinar, care mi-a fotografiat rănile, mi-a prelevat probe din plăgile pe care le aveam pe mâini şi pe tălpi şi mi-a recoltat puţin sânge. Dânsa mi-a reco­mandat un tratament intern cu imuno­globulină sub formă de praf şi o soluţie specială pentru plăgi, toa­te din gama Imunoinstant. Recu­nosc că la început am fost sceptic. Mă gândeam cam aşa: "Nu m-au vindecat ei, medicii derma­tologi de la spital, şi vor reuşi doctorii veteri­nari?...".Disperat de situaţia în care mă aflam, n-am mai luat niciun medicament şi am început terapia cu Imunoinstant. După numai două săptămâni, rănile mi s-au închis, scuamele psoriazice au început să dispară una câte una şi am început să mă simt mai bine. Parcă m-am întremat deodată. După prima lună am fost la control, d-na doctor m-a fotografiat din nou şi mi-a indicat să urmez în continuare tera­pia cu imunoglobulină. După vreo trei luni de tra­tament cu Imunoinstant, eram complet vindecat, nu mai aveam nicio rană, nici cruste! Am putut, în sfârşit, să mă duc şi eu la muncă, să-mi reiau activitatea. La ultimul control, d-na dr. Sima m-a trimis la Spitalul Clinic "Victor Babeş", la d-na dr. Roxana Dumitrescu, de la secţia de Der­matologie, care mi-a făcut o biop­sie cutanată (mi-a luat o pro­bă din pielea roz care apăruse pe locul rănilor ce mă chinui­seră atâta vreme) şi a analizat-o în la­borator. În bule­tinul de analiză scria negru pe alb că structura pielii e perfect nor­ma­lă, că nu exista nici urmă de pso­riazis! Am continuat te­rapia încă o vre­me, preven­tiv. Din august, anul trecut, nu am mai luat niciun tratament, nici măcar din gama Imuno­instant. Îmbucurător este faptul că nu mi-au mai apărut de-atunci alte cruste pe corp şi mă simt foarte bine din toate punctele de vedere: durerile de stomac au încetat, ficatul nu mă mai înţeapă, am foarte multă energie, parcă sunt alt om!Le recomand tuturor persoanelor care se con­fruntă cu manifestările neplăcute ale acestei boli să apeleze cu toată încrederea la serviciile In­stitu­tului ROMVAC, pentru a-şi vindeca psoriazisul şi a scă­pa de chinuri! Cu acest prilej, doresc să le mul­ţu­mesc din suflet d-nei dr. Lucica Sima, pentru profesionalism şi omenia de care a dat dovadă, şi echipei de cercetare a Companiei ROMVAC, pen­tru valoroasa ei invenţie. Nu în ultimul rând, vreau să vă adresez şi dvs., colectivului revistei "Formula AS", un gând de adâncă preţuire, pentru informa­ţiile preţioase pe care ni le oferiţi de 25 de ani încoace, săptămână de săptămână! Să fiţi inspiraţi şi sănătoşi!