Se pare că Bistriţa-Năsăud are puteri speciale în a naşte scriitori. N-am să înşir aici nume de re­fe­­­rinţă originare de acolo. Sunt multe. Vreau doar să spun că e un proces continuu, observabil şi azi. Dacă unii scriitori contemporani bistriţeni au părăsit locurile natale pentru Capitală sau alte oraşe mari, alţii, deşi apreciaţi pe plan naţional, au rămas la Bistriţa, transformând-o într-un centru cul­tural ce găzduieşte evenimente lite­rare de ră­su­net. Continuă să trăiască în cetatea tran­sil­vană, să scrie, să formeze şi să adu­­ne în jurul lor iubitori de lite­ra­tură - poeţi şi prozatori admirabili, pre­cum Ioan Pin­tea, Dan Coman, Ana Dra­gu, Ioana Bra­dea. Aceasta din urmă - o per­so­nalitate atipică în lumea literară: fără ambiţia de a ieşi în faţă, discretă şi re­ticentă, dedicată familiei şi scrisului. Are 41 de ani, trei copii şi trei romane publi­cate la şase ani distanţă unul de altul, cu te­me, limbaje şi construcţii pe cât de temerare, pe atât de diferite. Romanele ei sunt ex­pe­rimente prin care îşi pune la încercare virtuo­zi­ta­tea com­po­ziţională (nu e de ignorat că în copi­lărie şi ado­lescenţă a studiat vioara şi că studiile fi­lo­logice de limbi stră­ine i-au adus o cunoaştere aprofundată a teh­ni­cilor narative moderne). Nu­mele ei s-a făcut cunoscut de la de­butul din 2004 cu "Băgău", într-o perioadă când, după pudibon­de­ria şi optimismul forţat din co­munism, "se dă­duse liber" la mize­ra­bilism, sex, debu­solare şi de­pre­sie. Spre deo­sebire de valul de "autoficţiuni" cvasi-pornografice, cu limbaj tri­vial-agresiv, ale unor congeneri, Ioana Bradea a ştiut să supună lim­bajul erotic unui text construit pe semnificaţii cu­prinzătoare, să dea viaţă, cum fac bunii ro­man­cieri, unei lumi văzute cu umor, simpatie şi emoţie în toa­tă bizareria ei. Sem­na­lându-i atunci debutul excepţional, mă întrebam cum şi da­că va continua. A trebuit să aş­tept şase ani ca să văd că în al doilea ro­man, "Scotch", din 2010, n-a per­­severat pe formula ce i-a adus succes, ci a în­cercat ceva nou, o per­so­ni­fi­care a peisajului in­dus­trial post-comunist, cu adie­rea de­zo­lantă a mor­ţii. Oarecum deza­mă­gitor, fiindcă sconta mai mult pe atmosferă decât pe epi­că, romanul avea însă aceeaşi virtuozitate stilis­tică ce presupune asimilarea variatelor ex­pe­rimente na­rative de la "noul roman" în­coace. Cel de al treilea roman, apă­rut acum, e o reu­şită din toate punc­tele de ve­dere. Pă­ră­sind contempo­ra­nei­tatea, Ioana Bradea se (şi ne) tele­portează în Evul Mediu, pe la mij­locul se­colului 16 din istoria mi­lenară a Bis­triţei, păstrată în arhive, dar şi în clădirile şi porţile cetăţii săseşti, ce pot fi vă­zute şi azi. Na­ratorul se adre­sea­ză la persoana a do­ua unor locuitori de pe la 1560 din ale căror am­biţii, intrigi, ins­tincte, sen­ti­men­te şi cre­dinţe ţese tra­ma ro­­ma­nului. Con­si­lierul Chris­tian Poma­rius Baum­garten, care con­sem­nează pen­tru viitor eve­ni­men­tele la care e mar­tor, Mar­gareta, nă­răvaşa fiică a ju­delui Thomas Werner, desti­nată că­­sătoriei cu fi­ul fostului jude Andreas Beuchel, Ma­­ria Simbriger, o fată de ţăran sărac din Münz­dorf, şi meşterul arhitect Petrus din Lugano, an­ga­jat să consolideze catedrala gotică din piaţa cen­tra­lă, sunt oamenii văzuţi şi din afară, şi din interiorul minţii lor, pe care se sprijină construcţia în spirală a po­veş­tii. O poveste făcută din materia viselor şi coş­­ma­re­lor, cu scene atroce de descăpăţânări pu­blice, în­gropări de vii ale fetelor ce au rămas grele după vio­luri, cu politică şi pătrun­derea Reformei ce în­lo­cuieşte ordinele catolice şi chiar cu destinul ar­tistului - meş­ter Manole, ce lucrează în pers­pectivă lungă, sub îna­lta oblăduire di­vină. Toate sunt cuprinse în fraza flu­idă, condusă muzical, cu efect vrăjitor. "Înalt e nu­­mele tău" mi se pare unul dintre cele mai fru­moase şi originale romane apărute la noi după 1989.