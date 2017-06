Dragă redacţie,Sunt abonată de mai mulţi ani la această pu­blicaţie şi mă impresionează preocuparea deose­bită pentru sănătatea noastră. Din păcate, în fami­lie am un caz foarte grav şi încerc să obţin de la cititorii şi specialiştii dvs. un ajutor. Este vorba despre un băiat de 44 de ani, operat de carcinom pen­tru o formaţiune canceroasă - metastază - la creier. Boala a venit ca un trăsnet, fără nicio su­ferinţă anterioară şi fără a se descoperi până în prezent unde este localizat cancerul primar. Me­dicii propun începerea tratamentului cu cito­statice, dar spun că este în stare terminală şi dau speranţa de viaţă de maximum 6 luni-1 an.Întrevede cineva o posibilitate de ameliorare a situaţiei prin tratamente naturiste? Aştept cu încredere răspunsul dvs.Vă rog în genunchi să-mi spuneţi ce trebuie să fac pentru a o salva de la moarte pe Mioara, soţia mea, în vârstă de 67 de ani, care are cancer la sân, diagnosticul în urma ecografiei fiind "leziune solidă mamară stânga cu ca­ra­ctere de malignitate şi adeno­patii axilare stângi". Pe zi ce trece, sânul ei stâng are tempe­ratura mai mare ca cel drept, culoarea lui şi a sfârcului este mai închisă. La palpare, are doi ganglioni tari în zona centrală.Vă implor, daţi-mi sfatul cel bun, spuneţi-ne doctorul ce ne poate salva, căci medicaţia nu-şi face efectul. Aştept să mă îndrumaţi, ştiind că revista dvs. are mii de cazuri cunoscute, rezolvate prin reţetele şi doctorii recomandaţi.Rog din toată inima, nu mă uitaţi! Vă voi fi recunoscător toată viaţa!Stimată d-nă Sânziana Pop,Sunt o admiratoare şi cititoare fără întrerupere a revistei dvs. care a adus mult bine şi mii de vindecări românilor. Din nefericire, a dat şi peste mine nenorocirea. Soţul meu, care era perfect sănătos şi foarte energic, a făcut un atac cerebral fără nicio explicaţie. Au urmat repetate spitalizări, pe la mai mulţi specialişti, dar rezultate mai bune cu mobilitatea s-au vă­zut după ce l-am externat şi l-am îngrijit acasă. Am luat te­rapeut, face gim­nastică, masaj, şi aşa mişcă mâna şi piciorul. Însă o altă mare problemă a apărut: având deja adenom de prostată, s-a pomenit cu sânge­rări foarte urâte, i s-a pus son­dă, dar are mari crize la intes­tinul gros. Se adună fecalele ca nişte mingi, încât face crize de moarte. Am fost la urgenţe şi medicul le-a scos miraculos, cu dege­tul, erau mai mari decât oul de găină, dar crizele continuă. Acasă fenomenul se repetă şi zilnic tre­buie să le scoatem noi. Se formează ca cireşele exact rotun­de şi unele mai mici "mama şi copiii", care se scot foarte greu cu mănuşă ste­rilizată, dar insupor­tabil de dureros pen­tru el.Îi rugăm din su­flet pe medicii spe­cialişti sau pe cei care au avut o ase­menea problemă să ne ajute. I-am dat toa­te medicamentele prescrise de medic, dar fără niciun rezultat.Dumnezeu să vă dea sănătate şi putere pentru a putea ajuta pe cei fără speranţă!Avem un băiat în vârstă de 42 de ani, care a ajuns imobilizat în­tr-un scaun cu rotile. La vârsta de 9 ani, au început să-l doară pi­cioa­rele şi să i se deformeze. I s-a pus diag­nosticul boala Charcot Marie Toth, forma neurală, schizofrenie. Noi, părinţii, suntem îngrijoraţi de această boală, nu ştim unde am greşit de a ajuns în această stare de nepu­tinţă, dar mai ales vrem să ştim de la cei care trec prin acelaşi necaz, cum putem să ne ajutăm băiatul. Vă mulţumim pentru înţe­legere. Cu preţuire, părinţiiStimată redacţie, sunt o cititoare fidelă a revis­tei dvs. şi vă apreciez foarte mult munca pe care o faceţi în folosul oamenilor suferinzi. Vă mulţu­mesc că existaţi! Vă rog să-mi oferiţi şi mie un sfat competent pentru problema mea: m-au inva­dat o mulţime de veruce pe gât, pe piept, pe spate, la subraţ, cât un bob de orez, altele mai mici. Toată vara mă chinui purtând haine închise până sus pe gât, în plus trăiesc cu frica să nu le agăţ şi să fac vreun necaz mai mare. Am încercat să le tam­ponez cu tinctură de rostopască, mi s-a iritat pie­lea din jur şi nu am rezolvat nimic. Acum am impresia că au început să se extindă pe faţă.Vă rog din suflet, ajutaţi-mă şi pe mine să scap de necazul ăsta. Vă mulţumesc din suflet!Am un băiat în etate de 47 de ani care locuieşte în Târgu Mureş şi suferă de dureri în­grozitoare la tălpile picioa­relor. În fiecare noapte se vaită de aceste dureri atroce, ce per­sistă de mai multă vreme. În această situaţie, vă rog pe dvs., dacă cineva poate da o reco­mandare, o soluţie de amelio­rare a aces­tei suferinţe, îi vom rămâne recunoscători. Vă mul­ţumesc an­ticipat! Dumne­zeu să vă bine­cuvânteze!