Primul sfat pe care vi-l dau este să adoptaţi o alimentaţie macrobiotică (Dr. Oshawa, larg popu­larizată în "Formula AS"), bazată exclusiv pe cereale. Ţineţi o cură de o lună şi starea dvs. se va ame­liora. Ulterior, adoptaţi pe toată durata verii exclusiv un regim de legume şi fructe crude (sala­te), dublat de o cură de sucuri de legume noi (mor­covi, ţelină, pătrunjel, sfeclă). În boala dvs. este esenţial ca sângele să se cureţe şi să circule normal. În plus, beţi alternativ ceai de coada-şoricelului şi ceai de frunze de vâsc, câte două căni pe zi, di­mineaţa şi seara, înghiţitură de înghiţitură. Acum, în pragul verii, vă recomand să folosiţi coada-şo­ricelului proaspătă. Florile (1 linguriţă) se pun într-o cană de apă rece şi se lasă să stea cam 15 minute. Se strecoară şi se bea ceaiul ca atare. Vâs­cul se foloseşte şi el prin aşezarea în apă rece (1 linguriţă de plantă la 1 cană de apă), dar se lasă să stea peste noapte, a doua zi se încălzeşte uşor şi se bea. Angina pectorală nu se poate vindeca fără un regim alimentar de sprijin. Renunţaţi total la carne, grăsimi, zahăr, făină, dulciuri şi oţet. Pe durata a 6 luni, eu m-am vindecat de o angină pectorală care mă termina. Vă doresc sănătate!Într-un număr mai vechi al revistei "Formula AS" s-a publicat reţeta vinului pentru inimă. Fiind­că bănuiesc că exemplarul respectiv vă lipseşte, vă comunic reţeta: 10 tulpini proaspete de pătrunjel cu frunze bogate se pun într-un litru de vin natural, la care se adaugă şi 2 linguriţe de oţet. Se fierbe 10 minute la foc mic. Se trage vasul deoparte şi se lasă să se ră­cească. Când lichidul devine călduţ, se încorporează în el 300 g miere de albine şi se amestecă bine. Se strecoară compo­ziţia, după care se toarnă într-o sticlă clătită în prealabil cu alcool rafinat. Sticla se astupă bine cu capac. Din această com­poziţie se iau 2-3 linguri de vin pe zi.Pentru angină pectorală se folosesc frunze şi flori de păducel (Cra­taegus mo­nogyna sau C. oxyacantha L.) şi frunze de roiniţă (Melissa officinalis). Se amestecă în părţi egale cele 2 plante. Din o linguriţă de amestec la o cană cu apă se face o infuzie ţinută 10 minute. Se bea câte o cană dimineaţa şi una seara; sau frunze şi flori de păducel, din care se face o infuzie cu o lingură de frunze şi flori la o cană de apă. Întreaga cantitate de infuzie se va bea fie în timpul crizei, fie în cursul unei zile, în scopul prevenirii unei noi crize. Un alt remediu: tinctură din 20 g frunze şi flori de păducel care se macerează timp de 10 zile în 100 ml alcool de 60-70 de grade. În timpul crizei se vor lua 15-20 de picături, sau preventiv de 3 ori pe zi, câte 15 picături.Vă recomand să beţi constant ceai de coada-şoricelului, iar în momentul crizei să băgaţi mâinile în apă fierbinte, apoi puneţi un săculeţ cu sare fier­binte pe piept. Pe mine acest tratament mă ajută.Şi mama mea a fost operată de cancer la colon şi la rect, dar de atunci au trecut 7 ani şi se simte bine. Nu trebuie să dispe­raţi. Cancerul este, în primul rând, o boală psihologică, de aceea vă recomand să nu vă lă­saţi pradă gândurilor negre. Tre­buie să fiţi optimişti! Vă reco­mand 7 cure Oshawa la rând, cu câte trei zile de pauză între două cure succesive. În aceste trei zile se vor consuma legume fierte sau crude, fructe crude sau sucul acestora (eventual, asociate cu cereale din regimul Oshawa). În timpul regimului, mama dvs. să facă şi o cură de plante anticancerigene: pelin, tătăneasă, coada-calului, răchitan. Se amestecă în părţi egale, se macină prin râşniţa de cafea şi se consumă un gram de amestec de patru ori pe zi. Amestecul se ţine 20 de minute sub limbă (timp în care se înghite saliva ce vine în contact cu plantele), apoi se înghite. Revenirea din acest regim se face treptat, prin metoda sferturilor: de exemplu, în prima zi se mănâncă 1/4 gălbenuş de ou, a doua zi - o jumătate de gălbenuş, ajungân­du-se a patra zi la un gălbenuş întreg. Vă doresc curaj şi multă să­nătate,Pentru incontinenţă urinară, beţi ceai de mătase de porumb neîndulcit, câte o lingură la fiecare 2-3 ore, timp de circa 6 luni de zile şi vă veţi vin­deca sigur.Am 76 de ani şi am avut şi eu un testicul umflat. Cu tratamentul naturist pe care l-am practicat, n-a mai rămas nicio urmă. Căutaţi urgent pământ gal­ben, lipicios (argilă sau lut din care se fac farfuriile de ceramică), să nu fie nisipos. Înmuiaţi 4-5 pumni într-un vas smălţuit. Să fie ca o cremă, nici prea gros, dar nici subţire, ca să curgă. Întindeţi-l uni­form pe un tifon, într-un strat de 1-2 cm. Îndoiţi tifonul peste lut, să fie asemenea unui pachet. Se aplică dedesubtul testiculelor, care trebuie ridicate în sus, pentru ca pansamentul să acopere totul. Peste acest bandaj se pune o bucăţică de plastic dintr-o pungă foarte subţire şi apoi o cârpă, pentru a nu uda chilotul, care se trage peste această împa­chetare. Aplicaţi cataplasma cu lut zi şi noapte, cu oarecare pauze. Imediat o să vă simţiţi mai bine. Să continuaţi tratamentul şi du­pă vin­decare, pentru a nu reveni boala. Nu tot pămân­tul înmuiat se folo­seşte odată, dar el trebuie să stea înmuiat cu mult timp înainte. Lutul folosit se aruncă. Să nu fie rece la aplicare, ci uşor încălzit, pe capacul unei oale cu aburi. Condiţia este să începeţi foarte urgent. Vă doresc grabnică însănătoşire.Acum 10 ani, mi s-a pus diag­nosticul de adenopatie, fiind sus­pectă de TBC ganglionar. Mi s-au prescris anti­biotice, dar boala se agrava. Am urmat un tratament băbesc şi m-am vindecat în câteva luni. Vă reco­mand:* Băi fierbinţi generale cu sare grunjoasă. În­fă­şurat bine într-un halat, după aceste băi, ră­mâneţi astfel cât mai mult timp posibil. Transpiraţia abun­dentă provocată astfel are un efect benefic.* Puneţi comprese locale cu spirt şi aplicaţii cu sare fierbinte (încălzită). Verificaţi sursa de apă potabilă, să nu fie contaminată radioactiv. În zona cu gan­glioni măriţi mi-au apărut foarte mulţi nevi pig­mentari, dar am reuşit să mă vindec.Am trecut şi eu prin situaţia dvs. Sunt 5 ani de când m-am operat de glaucom la ochiul drept, cu bune rezultate. Acum văd bine. Operaţia este uşoa­ră, durează 15 minute, nu se face direct pe ochi, ci pe pleoapa superioară. În cazul dvs., nu mai este de aşteptat. Prezentaţi-vă de urgenţă la un chirurg oftalmolog de la Spitalul de ochi din Bucureşti. Vă recomand să consultaţi şi un neurolog, care să vă sta­bilească un tratament pentru a îmbunătăţi cir­culaţia sângelui. Pentru a vindeca ochii, se reco­mandă mai întâi tratarea creierului. Succes!