Tot mai multe scrisori so­site pe adresa rubricii noas­tre de fru­museţe au ca autoare domnişoare şi doamne care se plâng de faptul că pe zona coap­selor şi-a popoului au făcut ce­lulită: un strat de piele groa­să, urâ­tă, plină de vergeturi şi denive­lări. Dacă asta le consolează, le spu­nem că 80% dintre femei suferă, as­tăzi, de celulită. Cu alte cuvinte, adio minijupuri, adio bi­kini, adio şorturi. De fapt, adio fru­mu­­seţe în zilele de vacanţă. Vă dăm, totuşi, o veste bu­nă: în rândurile care ur­mea­ză găsiţi 10 sfaturi destul de efi­ciente, me­nite să le redea picioarelor dvs. eleganţa şi supleţea de odi­nioară.Faceţi zilnic 20 de minute de sport pentru picioare: gimnas­tică, alergări, mers pe bicicletă, înot, marş forţat.Jos mâinile de pe grăsimi! Preferaţi categoric legumele, fruc­tele, peştele şi salata.Luaţi-vă zilnic por­ţia de mag­neziu şi vitamina E. Pe primul îl gă­siţi sub formă de pastile efer­vescente, pe cea de-a doua sub formă de gel­ule, la farmacii.Beţi de trei ori pe zi câte un pahar de apă fierbinte, înainte de mesele princi­pale (metodă japo­neză sigură).Păstraţi-vă cons­tantă greu­ta­tea. E­fectul "yo-yo" (îngrăşări şi slăbiri re­pe­ta­te) lăbărţează ţesuturile.Opriţi stresul. Şi el favori­zează creşterea celulelor adipoase.Faceţi zilnic duşuri alter­na­tive, practicând sub ele masa­jul cu peria pe zonele compromise.Evitaţi expunerea prelungită la soare. Ţe­sutul se înmoaie, celulita se accentuează, apar cute şi noi verge­turi.Faceţi băi cu sare ma­rină. În­tăreşte con­siderabil ţesutu­rile.Nu şedeţi nicio­dată pe scaun cu picioarele unul peste ce­lălalt. Circu­laţia sângelui e vătămată şi celulita se ac­cen­tuează.