Ţarul rus Nicolae al II-lea şi familia

Cine poate să ştie cu precizie când exact s-a născut o naţiune? E greu de spus. Un prim răspuns îl primim din partea as­trologiei esoterice. Potrivit acesteia, fiecare ţară poar­tă o pecete energetică distinctă, cea a unei zodii ale cărei trăsături le va manifesta, indiferent de pe­rioa­dele pe care le traversează. În ca­zul Ru­siei, ma­tri­cea ener­ge­tică ar corespunde zodiei Văr­să­to­rului, ba mai mult, şi ca­pi­tala ţării, Moscova, se si­tuea­ză sub in­flu­enţa aceluiaşi semn zo­dia­cal. Dar care sunt tră­să­turile care decurg de aici?Neobişnuitul şi neaşteptatul sunt două carac­te­ristici de fond ale Văr­să­to­rului. Ful­ge­rul, cu care este asociat Văr­sătorul, ilus­trează aceste calităţi, căci nimeni nu poate şti când îşi va face apariţia, ce formă va avea şi unde va lovi. Ce ştim e, însă, că niciodată nu putem vedea într-o lumină mai puter­ni­că şi mai clară ceea ce e în jurul nostru, decât atunci când ful­ge­ră. Aceas­ta este o însuşire a Văr­sătorului, ca­re ve­de şi îi ajută şi pe alţii să vadă oa­meni şi situaţii într-o lumină nouă. La propriu şi la figurat. O lumină extrem de puter­nică, dar rece. Şi dacă ne uităm puţin la istoria Rusiei, vom vedea cum abundă de cotituri neaşteptate, cum aici s-au dez­­vol­tat mereu forme originale de guvernare, ade­vărate experi­men­te, unele fericite, al­tele, mai puţin. Te­me­rar şi plin de per­so­na­litate, fără a res­pecta conven­ţiile, Văr­sătorul îşi croieşte calea fără a se sinchisi de opinia celor din jur, încercând să im­prime socie­tăţii o mişcare către progres.Fire paşnică şi prietenoasă, Vărsătorul încearcă să-i facă pe cei din grupul său să-i îmbrăţişeze vi­ziu­nea socială, bazată pe un ideal greu sau chiar im­po­sibil de rea­­lizat, cel puţin în momentul în care este con­ceput. Dacă se izbeşte însă de neîn­ţe­legere şi opo­ziţie, nu trece mult timp până când porneşte o revoltă care mă­tură fără cruţare, adesea cu o bruta­litate ne­bănuită, formele vechi. În numele unei lumi utopice, Vărsă­to­rul poate produce revoluţii vio­lente, în care idea­­lurile de la care au pornit iniţial devin dis­tor­sio­nate sau se transformă în opusul intenţiilor iniţiale. Atunci când ideile novatoare sunt însă tem­pe­rate, aşa cum se întâmplă, de exemplu, în ştiinţă, ele pot re­prezenta un câştig pentru în­trea­ga omenire. Să nu ui­tăm că Vărsătorul reprezintă cunoaşterea su­pe­rioară, cerul, spaţiul, iar Rusia a fost prima ţară care a de­păşit această frontieră, într-o manieră tipică zodiei. Pen­tru că una dintre ipos­tazele în care apare Vărsă­torul este cea a inven­tatorului, a omului de ştiinţă prea absorbit de lumea ideilor pentru a mai băga în seamă lumea încon­jurătoare şi viaţa de zi cu zi. Înţelegem de ce atâţia savanţi ruşi au fost laureaţi ai Premiului Nobel şi de ce şahişti de calibrul lui Garry Kasparov şi Ana­toli Karpov s-au născut pe teritoriul Rusiei.Cel care a pus bazele unei prime structuri sta­tale, formate din triburile slave răzleţe, care hălă­duiau în zona Niprului şi a Volgăi, a fost prinţul scan­dinav Rurik. Acest prinţ cu aură de legendă a domnit la Nov­gorod. Data întemeierii statului em­brionar rus a fost considerată cea de 20 septembrie 862. Ora pre­cisă nu se cunoaşte, dar după cum reiese din astro­gramele mai multor mo­narhii, regii aveau grijă ca, de re­gulă, înco­ronarea să aibă loc la mij­lo­cul zilei, când Soarele, simbolul rega­lităţii, se gă­seşte la apogeu. Din acest motiv, aceasta este ora convenită pen­tru prima formă statală a Rusiei.Privind această astrogramă, consta­tăm două lucruri: în primul rând, Soarele statului nou năs­cut se găsea în zodia Balanţei, în conjuncţie ex­trem de strânsă cu planeta Saturn. Balanţa este unul din­tre cele patru semne cardinale (celelalte fiind Ber­be­cul, Racul şi Capricornul), care de­scriu, îndeobşte, naţiunile care ajung să intre în rândul marilor pu­teri. Saturn, supranumit şi ma­rele malefic, este la rândul său planeta gu­verna­toare a unui semn car­dinal: cel al Ca­pri­cor­nului. Iată, deci, două indicii care anunţă naş­terea unei viitoare mari puteri. Pentru că Ba­lan­ţa este guvernată de micul be­nefic Venus, planeta di­plo­­ma­ţiei, vedem că această coa­gulare a triburilor sla­ve s-a petrecut printr-o înţele­ge­re paş­nică şi rod­nică. Iar da­că luăm în consi­de­rare con­juncţia cu Sa­turn, care, oricât de mare malefic ar fi, asigură du­rată, struc­tură şi putere executivă, ne putem da sea­ma că acest conglo­merat ini­ţial de triburi slave avea să crească şi să se con­so­lideze şi nu avea să se do­vedească o construc­ţie efemeră.Analizând astro­gra­ma lui Vladimir Putin, născut la St. Pe­tersburg, pe 7 octombrie 1952, la ora 9.30, nu poate să nu ne surprindă faptul că ea se aseamănă în mod frapant cu cea a Rusiei în devenire.Soarele Rusiei lui Rurik se găseşte în zodia Ba­lanţei, în conjuncţie cu planeta Saturn. Soarele pre­şedintelui Putin se găseşte în zodia Balanţei, în con­juncţie cu planeta Saturn. Ambele astrograme vor­besc, din acest punct de vedere, de dorinţa de afir­mare, de vizibilitate şi de stabilitate pe termen lung, de preferinţă într-un mod amiabil. Planeta Saturn es­te deosebit de puternică în Balanţă, pentru că aici, "ma­rele disciplinator" şi stăpânul timpului (Cronos, la greci) se găseşte, în termeni astrologici, în exaltare.O a doua asemănare este ascendentul celor două astrograme, care se găseşte în zodia Scorpionului. Acest ascendent contrazice combinaţia paşnic-au­to­ritară rezultată din conjuncţia Soare-Saturn în Balanţă, indicând faptul că, dacă metodele de per­suasiune nu funcţionează, coada otrăvită a Scor­pionului, guvernat de războinicul Marte şi de Plu­ton, stăpânul societăţilor şi serviciilor secrete (prin­tre altele), nu va ezita să lo­veas­că cu viteza şi forţa care l-au făcut, deopo­tri­vă, temut şi respectat. Din­tre toate zodiile, Scorpionul doreşte puterea cu mai mul­tă ar­doare decât orice alt­ceva şi este pregătit să facă cele necesare ca să ajun­gă să o deţină. Unii o fac cu o forţă şi o demnitate ieşită din co­­mun, dar al­ţii nu rezistă ten­taţiei de-a recurge la metode du­bioa­se. Precum spune şi cu­noscuta expresie: "Puterea corupe, iar pu­terea absolută corupe în mod absolut".Energia Vărsătorului este şi ea prezentă în ambele as­tro­grame. Nodul Nord (sen­sul vieţii) se găseşte - unde altundeva, decât în Văr­să­tor? - în cerul natal al Rusiei lui Ru­rik, ex­pri­mând viziunea pe care prinţul scan­­dinav, se­con­dat de fraţii lui, dorea s-o în­făptuiască. În apropiere de Nodul Nord al Rusiei lui Rurik îl găsim, la Putin, pe Nep­tun, desigur, tot în Vărsător. Neptun se gă­seşte dincolo de Uranus şi la propriu, şi la fi­gu­rat. Pe când Uranus proiectează o viziune a vii­to­rului social asupra prezentului, Neptun urmă­reşte un ideal, menit să lase în urmă toate con­strân­gerile şi urâ­ciu­nile realităţii. Neptun este guver­natorul Peştilor şi vom întâlni planeta şi zodia des în următoarele pe­rioa­de pe care le va parcurge Ru­sia. Nu avem de un­de să ştim ce idea­luri şi pers­pective au urmărit Rurik şi descen­denţii săi pentru proaspăt înfiinţata naţiune, dar putem afirma că felul în care se combină ener­giile în harta natală a lui Putin seamănă foarte mult cu proiectul iniţial.Descendenţa lui Rurik avea să se stingă odată cu încetarea din viaţă a lui Theodor II, în 1605. Între timp, regatul rusesc cres­cuse, trecând printr-o ado­lescenţă zbu­ciumată. Simbolic vorbind, această ado­les­cenţă furtunoasă e reprezentată în istoria Rusiei de Ivan Vasilievici al IV-lea, "Ţar al tuturor Ru­sii­lor", cunoscut însă mai degrabă sub numele de Ivan cel Groaznic. Nepotul lui Ivan cel Mare este primul care a purtat titulatura oficială de "Ţar al tuturor Ru­siilor", inspirat, probabil, de această ti­tu­latură im­presionantă, pe care bu­nicul său o folosea uneori în cores­pon­denţă. Cuvântul "ţar" este cel mai pro­babil derivat din titlul roman de "Caesar" (ca şi ger­manul "Kaiser"), iar introducerea sa ca titlu oficial al noului conducător al "tutu­ror Ru­sii­lor" era gândită să ducă la un ni­vel superior cne­za­tele ru­seşti. Adolescenţa Rusiilor a avut în frunte, la pro­priu, un adolescent, căci Ivan avea la mo­mentul în­coronării doar 16 ani, dar, la fel ca Rurik, era însu­fleţit de vi­ziu­nea de a deveni un adevărat Caesar şi de a-şi trans­forma regatul într-un vast imperiu. Ambiţia ado­lescentului Ivan al IV-lea nu avea să se dove­deas­că un vis trecător, după cum ne arată şi astrograma întocmită după mo­mentul înco­ronării, din 16 ia­nua­rie 1547. Nu mai puţin de patru planete ocupau zodia Vărsă­to­rului, la momentul res­pectiv: Soarele, marele be­nefic Ju­piter, planeta expansiunii şi a prestigiului, alături de Pluton, pe ca­re îl cu­noaş­tem deja ca pla­ne­tă a pu­terii şi a resur­selor, şi Mercur. Acesta din ur­mă este pa­tronul horos­co­pului, dat fiind că ascen­dentul înco­ronării se găseşte în Gemeni, iar planeta care gu­ver­nează zodia aflată în ascendent poartă, în astro­logia tradiţională, titu­latura de pa­troană a horos­co­pului. Aşa cum se cade repre­zentantului unui ase­menea horoscop de încoronare, Ivan s-a dovedit in­ventiv, original, dar şi radical şi necruţător în ur­mă­rirea aspiraţiei sale de a umple cu adevărat semni­ficaţia titlului de Caesar. La sfârşitul domniei lui, pe par­cursul căreia a cu­cerit hanatele Kazanului, Astra­ha­nului şi Sibe­riei, Rusiile ţarului se întindeau pe o su­prafaţă de peste patru milioane de kilometri pă­traţi, făcând Rusia cea mai mare ţară din lume. Cum este şi astăzi. Cine spune "mare cât Chi­na" nu are un reper corect despre mărime, ex­presia mai potrivită fiind "mare cât Rusia". Ivan cel Groaz­nic a fost în realitate mult mai puţin groaz­nic decât i-o sugerează nu­mele. Supuşii săi îl priveau cu admiraţie şi res­pect, cu ex­cep­ţia celor din zona Novgo­ro­dului, pe care, la un moment dat, a trecut-o prin foc şi prin sabie. Dar în spatele acestui personaj contra­dictoriu, ba devotat şi religios, ba animat de o cruzime nebănuită, se contura deja o mare putere.Pe tronul Rusiei s-a instalat, începând din 3 martie 1613, dinastia Romanovilor, neam di­ferit de cel al lui Ivan cel Groaznic, care avea să dea o nouă turnură soartei ţării. Cele trei se­cole de domnie ale acestei dinastii sunt descrise de o astrogramă foarte diferită de cele două precedente. Soa­rele în Peşti este în con­juncţie cu Saturn (din nou Saturn, planetă em­blematică pentru Rusia), arătând că Ro­ma­novii încercau să exprime puterea prin rafi­nament şi ierarhie, fiind preocupaţi de a da o nouă structură no­bilimii ruse şi claselor educate, dar că nu aveau un program pentru dezvoltarea socială a ţării şi nici o înţelegere a nevoilor reale ale populaţiei di­verse şi numeroase pe care erau chemaţi s-o păs­­to­rească. Nu că ar fi ignorat poporul - Rusia Ro­ma­no­vilor are ascendentul în Rac, şi Luna (gloata) în prima casă, arătând un soi anume de patriotism, dar pentru Romanovi, poporul era mai degrabă un per­­sonaj de poveste, un "Ivan" şi o "Maşa", îmbră­caţi în straie tradiţionale pitoreşti, ţinându-se de mâ­nă, într-o ple­că­ciune reverenţioasă în faţa măritului ţar. Ca toate ţesăturile maestrului iluziilor, Neptun, şi aceasta avea să se sfâşie brutal, 300 de ani mai târ­ziu. Sfâr­şitul se găsea încriptat în astrograma Ro­manovilor, sub forma lui Saturn peste Soare, care anunţa o tre­zire bruscă din realitatea paralelă a familiei dom­nitoare.Soarele şi Saturn, cele două planete care se spri­ji­neau reciproc în ho­roscopul Rusiei lui Ru­rik, aju­tând-o să creas­că şi să se dezvolte, ajung să se întâl­nească în cel mai temut dintre aspectele negative, nu­mit cvadratură, în as­tro­­grama ce descrie sân­­­­ge­roa­sa revoluţie bol­şe­vi­că. Uranus, ştam­pila ener­ge­tică a Văr­să­to­rului, amplifică ten­siu­nile, dând naş­tere unui careu în formă de T. Vedem în el un ex­pe­riment dus la ex­trem, în care cele două planete stă­pâ­nitoare ale Vărsă­to­rului - Saturn în Leu (sem­nul monarhei) şi Uranus în Vărsă­tor (puternic, fiind în zo­dia pe care o gu­vernează), înfrun­tân­du-se aprig.V-aţi întrebat vreodată ce în­seam­nă, din punct de ve­dere ştiinţific, cu­vântul "revoluţie"? O rotaţie în jurul unui punct fix, până când obiectul care se ro­teşte ajunge taman în punctul din care a pornit. Dacă Saturn descrie punctul fix, nevoia de un "tă­tuc", de o autoritate de tip absolutist, Uranus descrie "re­vo­luţia", iar Soarele în Scorpion (picioruşul cvadraturii în formă de T) spune că ea - re­vo­luţia - va duce la moartea şi renaşterea auto­rităţii în Rusia bolşevică. Şi că aceasta se va exercita prin mijloace ascunse, subversive, căci puterea nu­mărul unu în imperiul comunist al Sovietelor a fost, fără îndoială, temutul NKVD, reboteazt mai târziu KGB. Ten­siunile atât de accentuate ale cvadraturii în formă de T, mai ales în semnele fixe (Leu, Scor­pion şi Văr­­sător), anunţau că acest experiment nu avea cum să dureze la fel de mult ca cele trei secole, care au aparţinut Romanovilor.Iluzia proiectată de Neptun, prins şi el în această combinaţie, este cea a unui imperiu de o cu totul altă factură, URSS-ul, în care utopia uraniană proiecta suveranitatea omului simplu. Opoziţia Saturn-Ura­nus a spulberat însă fără întârziere mitul "dictaturii proletariatului". În locul unei democraţii fără pre­ce­dent, experimentul comunist a generat un dictator de talia lui Stalin (căruia istoricii moderni îi atribuie un număr de circa şase milioane de morţi), cultul personalităţii şi războiul rece.În toamna anului 1989, redutabila combinaţie a conjuncţiei dintre Saturn (descriind structurile ri­gi­de ale puterii), Neptun (disoluţia) şi Uranus (revo­lu­ţia) a demolat zidul Berlinului, punând capăt ma­relui ex­periment comunist, dar lăsând Rusia într-o dis­perată degringoladă, despuiată de orice identitate cu care poporul rus să se poată identifica. După decla­raţia de independenţă (faţă de cine?!) din 8 decem­brie 1991, Rusia a realizat că nu se simte bine sin­gură, şi liderii săi au încercat, cu stângăcie şi fără mare succes, să determine statele din fosta Uniune Sovietică să se re­gru­peze în jurul ei. Ex­perimentul nu a prea reuşit. Dar Măi­­cuţa Rusie a avut mereu nevoie de o figură puternică la cârmă, un "tătuc", cum ruşii au ales să-i nu­meas­că pe ţari (dar şi pe Sta­lin), pe care la în­ceput i-au idola­tri­zat, şi au sfârşit prin a-i înlătura cu bru­ta­litate.Din 2012, fos­tul ofiţer KGB, Vla­dimir Putin, a reuşit să ajungă la con­ducerea Fede­raţiei ruse. Mulţi ruşi din ve­chea gardă au văzut în el un nou "tătuc", o per­so­nalitate su­ficient de pu­ter­ni­că şi de com­plexă, în sta­re să ducă Rusia şi aliaţii care i-au mai ră­mas către un nou experiment, către un nou im­periu, clădit de as­tă dată pe baze solide. Astro­grama sa reflectă mul­te dintre energiile protoRusiei lui Ru­rik. Pentru o vreme, personalitatea sa a trezit spe­ran­ţa şi încre­de­rea lumii occidentale, dar în ultima vre­me, popu­la­ritatea sa a scăzut drastic. Până pe 10 iu­nie, marele benefic Jupiter, aflat în mişcare re­tro­gradă, în Ba­lanţă, îi va oferi ocazia să co­rec­teze din greşeli şi să-şi schimbe în bine imaginea. Până pe 10 octom­brie, acelaşi Jupiter îi permite să iasă din locul solitar şi friguros al unui lider de tip "tătucă". O va face? Se va decide să caute o nouă ca­le pentru Rusia, una a unei creşteri organice, no­bile, cum a visat-o Rurik? Sau va forţa încă un ex­periment? Toamna aceasta ne poate aduce un început de răspuns.