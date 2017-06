- Faptul că principalii candidaţi la conducerea PNL sunt Cristian Buşoi şi Ludovic Orban este o dovadă că acest partid nici nu poate, nici nu merită să fie relansat. De altfel, el ar trebui reformat din temelii, înainte de a se relansa, dar acest lucru nu-l poate face nici unul din cei doi, pentru că ambii au acceptat, pe vremea USL, sacrificarea valorilor li­be­rale pe altarul cârdăşiei cu PSD, de dragul ac­ce­sului la funcţii şi la resursele financiare ale statului. În plus, nici unul din ei nu se poate lăuda că a realizat ceva când a deţinut o funcţie de conducere. Cristian Buşoi nu a rezolvat nici o problemă din sănătate, câtă vreme a fost preşedintele CNAS; în schimb, a fost interceptat în dosarul baronului PSD de Mehedinţi Adrian Duicu, cu care, de altfel, avea relaţii excelente. Scandalul este bine cunoscut. Toto­dată, averea sa impresionantă este greu de jus­tificat prin veniturile de parlamentar şi chiar de eu­ro­parlamentar. Nu întâmplător, Cristian Buşoi a fost ne­voit să se retragă din cursa pentru Primăria Ca­pitalei, anul trecut, pentru că nu depăşea 9% în son­daje, în ciuda susţinerii din partea preşedintelui Iohannis. Nici din mandatul de ministru al trans­porturilor al lui Ludovic Orban nu se reţine nimic remarcabil - nici măcar un metru de autostradă. Doar un accident de circulaţie, de la locul căruia a fugit. De proiecte politice sau iniţiative legislative, de convingeri sau principii, nu are rost să-l întrebăm pe nici unul din cei doi. De fapt, aceasta este proble­ma generală a PNL: a uitat cu totul de liberalism şi s-a înstrăinat de electoratul anti-PSD, fiind inca­pa­bil să valorifice energiile descătuşate, de pildă, de pro­testele din februarie. De altfel, lupta anti-co­rup­ţie, pentru care electoratul liberal a ieşit în stradă, nu este susţinută, nici de Cristian Buşoi, nici de Lu­dovic Orban, în moţiunile propuse pentru congres, pentru că amândoi ştiu că baronii PNL sunt ostili faţă de această temă. În aceste condiţii, congresul PNL este un eşec din start şi numele viitorului pre­şedinte nu contează. El poartă deja pe frunte stig­matul eşecului.- Să nu uităm că "bagheta de dirijor" a Ger­ma­niei se datorează performanţei sale economice, cu care nu se poate lăuda nici o altă ţară europeană. În timp ce Franţa şi Italia gâfâie şi sunt incapabile să-şi reducă deficitele şi şomajul, economia Germa­niei creşte an de an, iar bugetul înregistrează constant un surplus. Emmanuel Macron a înţeles că este mai util să emuleze Germania în acest sens, decât să se plân­gă de ea, şi că relansarea economică este cheia sal­vării UE. O fi fost el ministru într-un guvern so­cia­list, dar legea care-i poartă numele a li­be­ralizat eco­nomia şi a ajutat mediul de afaceri, cu preţul redu­cerii puterii sindicatelor. Socialiştii nu au sus­ţinut-o, şi ea a trecut prin asumarea răspun­de­rii gu­ver­­nului, la solicitarea preşedintelui Hollande. Toto­dată, să nu uităm că preşedintele Macron a propus un pre­mier din partidul de centru-dreapta al Repu­bli­ca­nilor. Succesul lui Emmanuel Macron nu este con­junctural, ci a fost pregătit de o serie de membri ai elitei intelectuale şi politice franceze, conştienţi de falimentul partidelor tradiţionale şi de necesi­ta­tea de a reface "centrul" politic. În rezumat, stra­tegia lui Macron de relansare a UE se bazează pe asa­na­rea economiei, prin reducerea imenselor chel­tuieli cu administraţia publică, introducerea dis­ci­plinei bugetare şi liberalizarea vieţii economice, dublată de măsuri de protecţie socială. Dacă va reuşi, atunci rezerva Germaniei faţă de adâncirea integrării eco­nomice în zona euro se va reduce şi Ber­linul va accepta să-şi ajute partenerii cu pro­bleme, având garanţia că banii contribuabilului german nu vor fi irosiţi de politicienii iresponsabili din alte ţări. Iar dacă economia se relansează şi şo­majul se reduce, atunci UE se poate întări şi relansa. Deşi Franţa şi UE au nevoie de reformele propuse de Macron, birocraţii şi sindicatele din Hexagon vor încerca să le blocheze, pentru a-şi conserva pri­vi­legiile. Lupta va fi grea şi succesul nu este garantat. În tot cazul, dacă Macron eşuează, nu Germania va fi de vină.