Lumina tot mai strălucitoare a soarelui, reflectată în luciul apelor ori în verdele ierbii, cerul vioriu şi profund, cântecul păsărilor, beţia de miresme şi de culori răspândită de exploziile florale îndeamnă sufletul să treacă peste zăgazuri, să-şi regăsească inocenţa şi bucuria. De asta ne place aşa de mult primăvara! Pentru izvorul de bucurie pe care reînvierea naturii îl dezleagă în noi. În vechile tratate de alchimie se spune că în lunile de trecere dintre primăvară şi vară energiile tainice ale naturii ating apogeul, îm­pingând spre împlinire şi rod tot ce-i viu.Cu siguranţă o cunoaşteţi - creşte în luminişuri, în fâneţe şi pe marginea drumurilor. Are tulpini verde deschis şi florile de un albastru luminos, ca cel al cerului din dimineţile senine de primăvară. Mo­destă şi adesea nebăgată în seamă, cicoarea (Cichorium intybus) este un adevărat remediu de sănătate datorită rădăcinilor sale, un tonic nervos remarcabil. Cafeaua din rădăcinile de cicoare în­vio­rează mintea şi psihicul, îndepărtează oboseala şi astenia, stimulează digestia şi măreşte capaci­tatea de efort intelectual. Descoperită în Prusia ca înlocuitor al cafelei în timpul blocadei impuse în secolul al XVIII-lea de către Napoleon Bonaparte, băută pe rupte în anii războiului în oraşele săseşti din Ardeal, sub numele de Frank-Cafea, cicoarea are toate şansele să devină stimulentul nervos şi psihic nenociv din secolul XXI, tot mai conştient de capcanele alimentare care le ameninţă oame­nilor viaţa, în frunte cu nocivele derivate de cafea.Se obţine casnic, din rădăcinile cicoarei uscate, prăjite pe o plită încinsă şi apoi măcinate, dar mai simplu este să o luaţi gata prelucrată din maga­zinele naturiste şi Plafaruri. Vă recomandăm ca­feaua de cicoare pură, fără alte adaosuri ori aroma­tizanţi. Pentru a obţine din ea o "cafea" bună, se pun într-un ibric (250 ml) cu apă clocotită 2-3 lin­guriţe de pulbere de cicoare, după care se pune pe foc mic vreme de 2 minute şi se amestecă încon­tinuu. Se lasă să se răcească 10 minute, apoi se fil­trează şi se serveşte ca atare (dacă suportaţi gustul amar) sau cu 1-2 linguriţe de miere. Iată câteva re­comandări ale acestei "cafele" extrem de să­nătoase:- se beau trei pahare din acest preparat pe zi, între mese.- se ia o ceaşcă de cafea de cicoare îndulcită cu miere din belşug.- se recomandă să bea o ceşcuţă din această cafea, cu câteva minute înainte de masă.- se bea cafea de cicoare, neîndulcită.Florile lui poartă culoarea purităţii, a eterni­tăţii, a păcii sufleteşti şi a aspiraţiilor înalte. În­gerii - mesagerii lui Dumnezeu - sunt întot­deauna înfăţişaţi în straie de un alb imaculat şi extrem de strălucitor, la fel ca şi zânele şi alte spirite bune din credinţele străvechi. Albul este fără îndoială culoarea care poate vindeca orice suferinţă sufletească şi orice boală, meritând cu prisosinţă calificativul de culoare miraculoasă. Pen­tru a vă convinge de acest lucru, contemplaţi un măr înflorit, un păducel, o tufă de iasomie ori puritatea nemărginită a florii albe de crin. După câteva minute de contemplaţie, fără îndoială ca veţi sesiza efectul calmant al culorii, pacea pe care vi-o aşterne în gânduri şi în trăiri. Nu e nevoie decât de puţină bunăvoinţă pentru a vă concentra conştient asupra petalelor albe şi parfumate, minunându-vă de marele geniu al Creatorului. Ce să alegeţi din câte flori albe transformă primăvara în mireas­mă? Vă spunem noi: păducelul! De ce? Pentru că albul lui fecio­relnic este într-un acord deplin cu forţa vindecătoare a plantei, unul dintre cele mai puternice "medicamente" ale naturii.Păducelul (Crataegus mono­gyna, C. oxyacantha) este un ar­bust care în luna mai dă un aer de sărbătoare pajiştilor şi lumi­nişurilor din zonele de deal şi de munte, cu inflorescenţele sale albe şi parfumate, care picură linişte. Pentru a putea beneficia din plin de efectele tămăduitoare de suflet ale acestei plante, vă re­comandăm în continuare un preparat simplu.Şase linguriţe de pulbere de flori se lasă la în­mu­iat într-un vas în care s-a pus o cană şi jumătate de apă, de seara până dimineaţa, când se filtrează; maceratul se pune deoparte, iar pulberea umezită cu apă se opăreşte cu încă o cană şi jumătate de apă, după care se lasă la răcit şi se filtrează; se combină maceratul cu infuzia. Se bea de trei ori pe zi, pe stomacul gol, un pahar din acest ceai. Spre deosebire de "ceaiul clasic", această infuzie com­binată este foarte eficientă, rezultatele tratamen­tului fiind puternice şi rapide. Iată câteva indicaţii ale sale:- dacă aceste emoţii nocive sunt o pre­zenţă constantă în viaţa dvs., o cură de 1-2 luni cu acest preparat din păducel este binevenită, având un efect echili­brant psihic, blând şi totodată puternic.- studii recente au pus în evi­denţă faptul că preparatele cu flori de păducel favorizează oxigenarea creie­rului, îmbunătăţesc circulaţia cerebrală, normalizează activitatea nervoasă. Cu­rele de lungă durată cu infuzie combi­nată de flori de păducel au din acest motiv un efect benefic în afecţiunile menţionate.- se face o infuzie com­binată după aceeaşi reţetă, doar că nu va fi fă­cută numai din păducel, ci dintr-un amestec de flori de păducel şi flori de sunătoare, în proporţii egale.Există zeci şi sute de specii şi varietăţi de tran­dafiri, fiecare cu efecte coloristice diferite. Pe lân­gă culoarea roşie, strălucitoare, mai există nenumă­rate nuanţe suave de roz, galben şi alb. Două dintre speciile de trandafiri, cel de dulceaţă (Rosa cen­tifolia) şi cel de Damasc (Rosa Damascena), au şi un parfum cu virtuţi terapeutice deosebite. Aducerea lor în cameră este recomandată persoanelor ner­voase şi anxioase, cărora le este teamă de intimitate (sunt un remediu străvechi contra frigidităţii), care au frecvent insomnii ori un somn neodih­nitor. Dacă vreţi să folosiţi ceva mai mult din frumuseţea şi prospeţimea trandafirilor, vă recomandăm două remedii.Se obţine casnic foarte uşor: 2-3 linguri de petale de tranda­fir se pun la macerat de seara până dimineaţa într-o cană (250 ml) cu apă plată sau de izvor. Dimineaţa, lichidul se filtrează şi se foloseşte cât mai proaspăt sau se păstrează maximum 12 ore la frigider. Se foloseşte în tratamentul nervozităţii, al diferitelor fobii, al frigidităţii şi durerilor de cap. Se beau 2-3 căni pe zi, pe stomacul gol, îndulcite cu puţină miere., pe care o găsim în magazinele naturiste, este obţinută prin procesul de distilare a petalelor de trandafir, pentru obţine­rea parfumurilor. Ea are o uşoară nuanţă gălbuie, un parfum puternic şi este folosită mai ales pentru uz extern, ca antiseptic, ori cosmetic. Aceasta este de fapt cunoscuta apă de colonie. Compresele cu această apă de trandafir sunt un elixir pentru ten - păstrând pielea proaspătă şi catifelată, pentru ochi - reducând cearcănele şi inflamaţia.Într-un borcan de 800 ml se pun petale de tran­dafir proaspete, tăiate mărunt, până la umplerea borcanului, dar fără a le îndesa. Deasupra se toarnă oţet natural din mere, amestecând mereu, aşa încât petalele de trandafir să fie foarte bine pătrunse. Se închide borcanul ermetic şi se lasă să se macereze acest amestec la umbră, vreme de 14 zile, după care se filtrează şi se trage în sticluţe mici şi închise la culoare. Se foloseşte de regulă pentru tratarea durerilor de cap, a nevralgiilor şi a răcelilor, sub formă de fricţionări pe gât, umeri, ceafă şi tâmple. Mirosirea oţetului de trandafir este un elixir contra leşinului şi a migrenei.