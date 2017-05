După cum arată unele studii recente efec­tuate în Franţa şi Germania, demen­ţa, boala Alzheimer şi depresiile sunt ade­seori provocate de inflamaţii ascunse în interiorul organismului. Oamenii de ştiinţă presupun că reac­ţiile inflamaţiilor pot ajunge - prin sânge - la creier şi îl pot afecta. "Inflamaţiile ascunse, de pildă o gin­givită, pot produce alte focare de infecţie în va­sele sanguine, care provoacă, la rândul lor, infla­maţii importante la nivelul articulaţiilor sau al mio­cardului", spun experţii.Alături de infarct şi atacul cerebral, reumatis­mul şi neurodermita pot fi provocate, şi ele, de inflamaţii ascunse în organism. Simptomele acute ale inflamaţiei sunt, în general, oboseala bruscă, starea depresivă permanentă sau durerile "fără cauză". Dar ele nu sunt totdeauna prezente. Nume­roa­se inflamaţii "se coc" luni de zile, nedesco­perite, în organismul nostru, aşa-numitele "infla­ma­ţii silenţioase". Dar ceea ce pare inofensiv poate deveni, în condiţii prielnice, extrem de periculos.În principiu, inflamaţiile pot fi depistate cu aju­torul hemogramei, care indică concentraţia sub­stan­ţelor nocive. Una dintre cele mai cunoscute este proteina C reactivă. Această proteină "de alar­mă", produsă în cantitate sporită în procesele infla­matorii, este considerată un factor de risc pentru apariţia de noi focare. Valoarea normală este sub 1 mg la 1 l de sânge. Între 1-3 mg/litru de sânge, ris­cul inflamaţiei este vizibil crescut. Cu cât valoa­rea este mai mare, creşte, concomitent, şi riscul de in­farct sau de accident cerebral.Tot mai multe studii indică faptul că anumite substanţe din alimentaţia noastră ne pot proteja de afecţiunile inflamatorii, în vreme ce altele "aţâţă", pur şi simplu, inflamaţiile. Printre acestea se nu­mără zahărul, grâul, carnea consumată excesiv (mai ales carnea de porc şi de viţel, care conţine o can­titate mare de substanţe ce duc la inflamaţii).O altă problemă importantă o reprezintă lipsa substanţelor antiinflamatorii din alimentaţia noas­tră, de pildă, cea a polifenolilor, nişte compuşi ai sub­stanţelor vegetale, care nu sunt nici vitamine, nici minerale, dar care au un puternic efect antiin­flamator.Cele mai ridicate valori anti-radicali liberi le au boabele de goji şi de aronia, rodiile, prunele, stafi­dele şi broccoli. Dar şi multe plante aromatice, pre­cum ghimbirul sau curcuma.Chiar dacă nu ne confruntăm cu o inflamaţie acu­tă, este im­portant să adoptăm o dietă ali­men­tară. Numeroase inflamaţii de grad redus, pe care cei în cau­ză nici nu le simt, joacă un rol nefast în apariţia unor afecţiuni precum cancerul şi diabetul.Pe lângă fructe, legume şi plante aromatice, tre­buie să fa­vorizăm în alimentaţia noastră grăsimile "valoroase" cu efect antiinflamator, ca de pildă aci­zii graşi Omega-3, prezenţi în peştele de apă rece: heringi, somon, macrou sau ton. Dintre uleiurile din plante, sunt de preferat cele de rapiţă, de nucă sau de in, care conţin, şi ele, Omega 3 şi reduc ris­cul inflamaţiilor. Cu o condiţie: să fie presate la rece, pentru că astfel se elimină oxidarea potenţial periculoasă încă din timpul producerii.Şi încă ceva: pericolul de inflamaţii este mai mare în cazul persoanelor supraponderale. Sub­stan­ţele inflamatoare se formează cel mai ades în ţesutul adipos de pe abdomen.* Evitaţi greutatea excesivă: ţesutul adipos de pe abdomen produce substanţe inflamatoare.* Consumaţi zilnic 2-3 pumni de legume (cru­de sau dunstuite) şi un pumn de fructe (mai ales fructe de pădure).* Renunţaţi la margarină şi la prăjeli: acizii graşi pe care-i conţin stimulează inflamaţiile.* Limitaţi consumul de carne, mai ales de porc şi de viţel, dar şi pe cel de gălbenuş de ou şi de pro­duse lactate grase, care conţin acid arahidonic (inflamator).* Mâncaţi mai mult peşte şi mai multe fructe de mare. Mai ales somon, hering şi macrou, bogaţi în acizi graşi Omega 3 şi vitamina D.* Antiinflamatoare sunt: uleiul de in şi cel din germeni de grâu, care conţin o can­titate mare de vitamina E. Şi sâm­burii de nucă - indiferent sub ce for­mă (în stare pură, în salate sau în muesli).* Eliminaţi dulciurile - za­hărul produce infla­maţii şi con­tri­buie la apariţia unor procese degene­rative la nivelul creieru­lui, deci la demen­ţă senilă (la persoanele în vârstă).* Vinul roşu, băut cu măsură, alimentează or­ga­nismul cu poli­fenoli, precum resveratrolul. Dar nu exageraţi: 125 ml pe zi sunt suficienţi!Bromelaina pe ca­re o conţine accele­rează procesul de vin­decare a inflamaţiilor şi se fo­loseşte, în pre­zent, şi în tratamentul reuma­tis­mu­lui.Sunt considerate o armă-minune împo­tri­va afecţiunilor infla­ma­torii. Colorantul vege­tal (mirtilina) pe care-l conţine neutra­li­zează radicalii liberi. Un pumn pe zi este suficient.Toate soiurile de var­ză conţin o cantitate mai mare de vitamina C (antioxidantă) decât citricele. Care, împre­ună cu acizii graşi O­mega-3, ne protejează de inflamaţii.Ciocolata neagră, cu un conţinut foarte ridicat de cacao (peste 70%) şi cu zahăr pu­ţin, este bogată în po­li­fe­noli, care pot opri în­mul­ţirea focarelor de in­flamaţii din organism.Catehinele sale se numără printre cei mai puternici antioxidanţi. Distrug agenţii pato­geni şi imunizează. În plus, se crede că ar avea un efect antican­cer.Polifenolul curcu­mină pe care-l conţine vindecă afecţiunile pie­lii şi ale articulaţiilor (psoriazis şi artroză) şi ne poate proteja de can­­cer.Medicina alterna­ti­vă recomandă ghimbi­rul pentru tratarea in­flamaţiilor, mai ales a reumatismului. În bul­bii de ghimbir se gă­sesc polifenoli şi sub­stanţe "iuţi", precum gingerolii."Super boabele" roşii conţin substanţe complexe care sti­mu­lează sistemul imunitar şi stopează inflamaţiile.Niciun alt aliment nu conţine un aseme­nea potpuriu de anti­oxi­danţi şi de acizi graşi Omega-3, precum nucile. Şi mai au - în plus - lignane antiin­fla­­matoare.Conţine o enzimă foarte importantă, pa­paina, care grăbeşte vin­­decarea rănilor şi care atenuează, în mod evident, afecţiunile in­flamatorii ale pielii.În zeama lor de culoare roşie se găsesc peste 20 de polifenoli diferiţi - coloranţi vegetali, care au un efect antiinflamator de zece ori mai puternic decât aspirina.Coloranţii vegetali care-i conferă culoarea şi protejează celulele, în combinaţie cu sa­poninele, stopează apa­riţia inflamaţiilor.Ar trebui să fie pe masă o dată sau de două ori pe săptămână, datorită acizilor graşi Omega-3, pe care-i conţine şi care combat inflamaţiile (mai ales la nivelul articulaţiilor, al creierului şi al pielii).Are efect antibac­terian şi dezinfectează din interior. Şi reduce, pare-se, riscul anu­mi­tor tipuri de cancer.