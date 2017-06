În primul rând, mă recomand: sunt Mandache Angelica, din Călăraşi, şi am vârsta de 43 de ani, locuiesc la blocuri sociale, cu chirie de la primărie. Am o pensie foarte mică. Sunt foarte, foarte bol­na­vă renal şi, la două luni, am nevoie să fac măcar două şe­dinţe de dializă. Nu am mai făcut de aproape 8 luni. Nu am avut banii necesari. Ultimele analize nu au ieşit bine. O internare la Spitalul Colentina pentru un tomograf general şi o puncţie sternală pentru anemie - 7,9 hemoglobina. O plasmafereză costă 700 lei, iar acum s-a mărit.Bunul Dumnezeu să vă dea numai bucurii la tot pasul. Am văzut în ziar că ajutaţi pe multă lume bol­navă. Vă rog din suflet să mă ajutaţi şi pe mine pen­tru a-mi face măcar 2 sau 3 şedinţe de plas­ma­fereză. Diagnosticul este: vasculită crioglo­bu­li­ne­mică secundară, cu manifestări predominant cuta­nate şi renale (boală autoimună). Sunt operată la amândoi ochii de cataractă hidrocortizonică, la Spitalul Militar, acum 3 ani.Dumnezeu să vă dea sănătate şi să vă ocrotească familiile şi pe cei dragi! Cu mulţumiri,Stimată doamnă Sânziana Pop,Mă numesc Ţăran Marioara, locuiesc în oraşul Voluntari, B-dul Eroilor nr. 64, SAI. Am ieşit recent din spital şi am mare nevoie de ajutor. Am făcut operaţie de fistulă rectovaginală şi sunt extrem de slăbită, iar piciorul stâng nu pot să-l mişc de la ge­nunchi în jos. Trebuie neapărat să merg la re­cuperări ca să mă pot ţine pe picioare. De aceea, vă rog frumos, scrieţi şi despre necazul meu în minu­natul dvs. ziar "Formula AS", care e citit de atâta lume. Cine vrea să mă ajute să-mi trimită pe adresa de-acasă cât vrea şi cât poate.Bunul Iisus să vă aducă în suflet sănătate şi lumină, dumneavoastră şi întregului colec­tiv.Vă mulţumesc,Dragă "Formula AS",Îndrăznesc să vă scriu a doua scrisoare. Mă numesc Muntean Gheorghiţa şi domiciliez în Piteşti, jud. Argeş, str. Aleea Naum Râmniceanu nr. 2, bl. G1, sc. C, ap. 4. Cu mare greutate şi ruşine în su­flet vă scriu să ne ajutaţi şi pe noi, pentru fetiţa mea care are implant cohlear la urechea dreaptă, în vreme ce cu stânga nu aude deloc. Am rate la banca BCR, de 15.000 ron. Am rate la UniCredit de 10.000 ron. Nu mai pot plăti logopedul din Piteşti, unde trebuie achitat câte 40 ron şedinţa. Îi trebuie mai multe ore de logopedie ca să vorbească, câte 3 ore pe zi, asta înseamnă 120 ron pe zi. Mergem şi la Spitalul Panduri, la dr. Dorin Hociotă pentru re­glarea periodică a aparatului pe care îi poartă la urechea dreaptă, plus că trebuie să cumpărăm şi alte dispozitive, ca să stea bine fixat. Mi-e ruşine să vă mai cer ajutorul, dar sunt singură, cu atâtea greutăţi. Îmi este foarte greu. Nu sunt cerşetoare, dar nu mă mai pot ţine de atâtea plăţi peste tot.Este un domn care nu vrea să îşi dea numele şi nu­mărul de telefon, care îmi trimite câte 200 ron pe fiecare lună. Prin interme­diul dvs., "Formula AS", vreau să-i mulţumesc din inimă, iar Dumnezeu să-i dăruiască tot binele din lume. La fel vă urez şi dvs., "Formula AS". Părin­ţii-s morţi, soţul e mort. Trăim din mila lui Dum­ne­zeu. V-am ataşat toate docu­men­tele doveditoare. Vă iubesc şi vă mulţumesc pentru tot.Cu deosebit respect, dorim să vă facem cu­noscut faptul că, în vecinătatea vechii Cetăţi His­tria, pe malul Lacului Nuntaşi, străjuieşte Mânăs­tirea Histria, ca martor al nenumăratelor pagini de istorie scrise pe meleaguri dobrogene. În această oază de linişte şi rugăciune, îşi găsesc alinare sufletească mulţi pelerini încercaţi de felurite greutăţi ale vieţii. Timp de mai bine de un deceniu, acest sfânt aşezământ a reprezentat loc de pelerinaj pentru mulţi creştini care vin din diverse colţuri ale ţării sau chiar din străinătate, să-l sărbătorească pe Sfântul Prooroc Ilie, ocrotitorul bisericii, dând Slavă Bunului Dumnezeu.Sfânta Mânăstire a fost întemeiată pe data de 20 iulie 2004, când a fost aşezată piatra de temelie a noului aşezământ. Prin lu­crările ample care au ur­mat, cu eforturi deo­se­bite, s-a reuşit începerea cons­trucţiei bisericii mari, a fost sfinţit paraclisul mâ­năs­tirii, altarul de vară, pre­­cum şi alte anexe pen­tru buna chivernisire a ac­ti­vităţilor mânăstireşti (chi­liile, lumânărarul, ate­lie­rul pentru confecţio­na­rea de obiecte bisericeşti, pangarul etc.) Ne con­frun­­tăm însă cu o mare dificultate, care ne îngri­jo­rează tot mai mult, respectiv, faptul că nu avem racordare la reţeaua electrică. Prin aceasta, practic, sunt compromise toate activităţile mânăstirii, susţi­nerea manifestărilor de cult specifice şi a acti­vi­tă­ţilor cu un pronunţat caracter social, edu­cativ, cul­tural, ce se desfăşoară în acest aşezământ monahal. Deoarece posibilităţile noastre financiare pre­zente nu ne permit achitarea tarifului de racor­dare, ne adresăm dumneavoastră, cu respectuoasa ru­gă­min­te ca, în măsura posibilităţilor, să sprijiniţi conti­nua­rea iniţiativelor noastre, prin forma pe care o con­sideraţi oportună.Vă încredinţăm că dragostea pentru Casa Dom­nului arătată prin fapte concrete este pomenită din neam în neam peste veacuri. Cu deosebită consi­de­raţie şi alese mulţumiri,