› CORNEL DINU - "Am învăţat să privesc cu oarecare nostalgie trecutul, să discern ce a fost bun şi ce poate fi bun în continuare, şi să trec pe trotuarul celălalt când vine vorba

La începuturi. Cornel Dinu, în tricoul echipei Dinamo Bucureşti

Căpitanul Cornel Dinu le prezintă cupa lui Ţeţe Moraru şi Ion Marin

Stadionul "23 August", pe vremea când primea peste 100.000 de spectatori

Dumitrache, scriitorii Guţă Băieşu, Fănuş Neagu şi Cornel Dinu

Antrenor la Naţională

Sărbătorit pe Stadionul Dinamo

Cornel Dinu, cu nelipsitul său trabuc

Cornel Dinu nu mai dă interviuri. E mai selectiv, nu doar când vine vorba de prie­teni, ci şi când vine vorba să iasă în faţă. Îşi dozează apariţiile publice, strict la câteva emisiuni tv, dedi­ca­te fotbalului, unde punctează cu un şarm şi-un umor din vremuri mai bune ale spiritului, aprecieri fără greş, care îi lasă pe ceilalţi comen­tatori repetenţi.Marea vedetă a echipei Di­namo şi a echipei naţionale de fotbal a luat o distanţă nos­tal­gică faţă de lumea din jur. O nos­talgie care se vede, se simte şi care des­chide ferestre pentru măr­­turisiri. Cum e cazul şi în in­ter­viul pe care "Mister" (cum re­ve­renţios îi spune lumea fotba­lului) a ac­cep­tat să-l acorde re­vistei "For­mula AS".- Sunt două lucruri care m-au călăuzit de mic: setea de cunoaştere, curiozitatea de a şti ce se pe­trece în lume şi, pe de altă parte, ambiţia. Din casă, de la bun început, mi s-au inspirat dorinţa de a cunoaşte, respectul pentru adevăr şi dreptate şi, cel mai important, simţul patriotic. M-am născut într-o familie de intelectuali, care a avut foarte mult de su­ferit de pe urma comunismului. Tata venea din­tr-o familie de boieri moldoveni, era un soi de Ceaur Alcaz al lui Ionel Teodoreanu, şi îmi povestea ore în şir despre frumuseţea familiilor negustoreşti ale Bârladului. Am copilărit, la Târgovişte, între nişte oameni extraordinari. Tata îşi luase doctoratul în Drept la Liège, mai aveam un unchi, avocatul Trifu, o somitate, şi mai era şi naşul meu, Herişescu-Bo­lin­tineanu, casierul Reginei Maria... Dar personajul principal al devenirii mele a fost mătuşa Elena, soţia naşului Herişescu. Absolventă de filosofie, cu doc­toratul luat la Paris, ne lua verile pe toţi cei patru nepoţi şi ne ducea, în fiecare dimineaţă, la Curtea Domnească, iar acolo, în acel cadru încărcat de sensuri istorice, ne învăţa franceza, româna şi marea poezie naţională. La 4 ani, recitam Bolintineanu, Coşbuc şi Goga, ştiam pe de rost 40-50 de poezii! Mătuşa, care suferise pe seama exilului unchiului meu, arestat pe nedrept, ne spunea mereu: "Puneţi mâna pe carte, că altfel iar or să vină nenorociţii ăştia, cum s-a întâmplat după '45, şi se va alege pra­ful de naţia română! Măcar să ştiţi carte!". Mai târ­ziu, când eram deja cineva, "ma­dam Elena", care avea un umor fin, mă tot necăjea spunând că am ajuns ruşinea familiei, că lu­crez în Miliţie. Se pre­făcea că nu pricepe distincţia între ce practi­cam eu, fotbalul, şi ce însemnau nişte grade primite pe criterii spor­­tive şi o ţinea pe a ei, cu zâm­­­betul acela superior şi cu umo­rul ei savuros, că sunt "ruşi­nea familiei"...- Eu unul am făcut o şcoală de excepţie la Târgovişte. Ci­team până dimineaţa, pe la 5-6, căci profesorul de Română avea o exi­genţă ieşită din co­mun. Dacă voiai 10, trebuia să ştii şi ce cu­loare avea hamul lui Tu­dor din "Neamul Şoi­mă­­reş­tilor"! Până în clasa a VII-a, am fost un elev emi­nent, după care am luat-o pe dru­mul per­forman­ţei spor­tive şi am avut de muncit foar­te mult, deoarece nu am avut un talent deosebit pentru fot­bal. Mie munca mi-a cizelat calită­ţile! E firesc să exis­te şi renunţări: a tre­buit să abandonez ma­teriile exacte, în­să la Istorie şi la Limba Română am rămas tot timpul de 10. Mai târziu, tră­ind în anturajul se­lect al profesorilor de la Drept, am citit foar­te mult, pe la 17 ani citisem poate ju­mă­tate din literatura română de calitate. După aceea, chiar şi în cantonamente mi-a plăcut să stau cu cartea în mână, lucru pe care acum, poate şi dato­rită unor suferinţe inte­rioare, îl fac mai rar. Dar am un anumit fond care mă ajută să depăşesc răutăţile din ziua de azi, să privesc cu oarecare nostalgie trecutul, dar să reuşesc să discern ce a fost bun, ce poate fi bun în conti­nua­re şi să trec pe trotuarul ce­lă­lalt când vine vorba de rău.- Ambiţia vine pe filon sârbesc, am moştenit-o de la mama. Din partea mamei suntem sârbi: buni­cul a venit de la Belgrad, în 1901, cu chimirul plin de bani şi cu două pistoale. Când a fost nebunia cu atentatul de la Sarajevo, în startul Primului Război Mondial, bunicul a pupat-o pe bunica, şi-a luat puş­ca, pistoalele, cuţitele, şi dus a fost! A murit după două săptămâni, în război, pentru sângele acesta al lor, sârbesc... În nebunia mea de a face sport, a con­tat foarte mult această ambiţie sârbeas­că. Pe mine nu m-a împins nimeni de la spate. Am plecat de unul singur pe drumul meu şi am reu­şit numai prin această ambiţie.- Am cunoscut din plin, de mic, nenoro­ci­rea elitei româneşti, în anii '50. Tata a suferit mult. A fost rănit la Co­tul Donului, salvat de cai, care l-au scos din bă­taia Katiuşei. A fost dus la Cernăuţi, iar mai­că-mea l-a îngrijit vre­me de două luni, pe pa­tul acela de spital. A ajuns apoi prim-procu­ror la Bacău, unde con­ducea şi o echipă de fotbal. Dar, nu trăia din simbria de şef de club, făcea totul din pasiune. Mi-a zis me­reu că salariul pe care îl avea ca magistrat în inter­belic era îndestulător, pentru a-l face să dea verdic­tele numai pe litera legii şi pe propria conştiinţă. Dintr-un salariu de atunci, îmi povestea, îşi putea cumpăra cinci costume de haine, 20 de cămăşi, zece cravate, cinci perechi de pantofi şi putea să mănân­ce în fiecare zi la restaurant! După venirea comuniş­tilor, tata a fost sfătuit să se retragă din magistratură: era vânat şi risca să ajungă în în­chisoare, aşa că zece ani, până în '58, când a fost primit în avocatură, a fost maistru sondor la o schelă petrolieră. În anii aceia, mama a ţinut casa. Făcuse Academia Comer­cială, fusese şefă la finanţe, apoi a fost şi ea trimisă mai jos, şefă la panificaţie. O femeie extraordinară! Moştenesc, într-un fel, aceas­tă ambiţie şi această curăţenie sufletească pe care o avea şi tata, dar în mod deosebit, mama.- Există, desigur, o nostalgie. Nici eu, nici prie­tenii mei, nu prea mai mergem pe stadioane în ulti­ma vreme. Jucând atât de mult în prim-plan, ajungi la un moment dat să stai într-o expectativă şi să priveşti cu oarecare nostalgie spre timpu­rile de altădată. Mi-e greu să merg pe "Arena Naţională", eu am rămas cu ima­ginea atâtor ani în care am jucat pe ve­chea are­nă, cu farmecul ei irezistibil, cu tribu­nele în care încăpeau 100.000 de spectatori! Mă gân­desc mereu că noi, oamenii sun­tem fericiţi cu ade­vărat atunci când adu­cem daruri. Iar ce am adus noi, fotbaliştii, ca daruri, au fost prestaţiile de pe vechea arenă, care au încântat atâta lume, mai ales când jucam sub tricolor! Am rămas în istorie ca nişte dătători de bucurie oa­menilor, o bucurie uriaşă care mai îndul­ceşte dorul de anii care s-au dus.- Fac ce fac şi revin la mătuşa Elena. Avea o prie­tenie deosebită cu Veturia Goga şi cu Maria Antonescu. Se pare că în noaptea în care a fost ucis marele Nicolae Iorga, mătuşa şi prietenele ei jucau bridge, iar naşul, care era la o petrecere cu simpati­zanţi de dreapta, a aflat despre un co­man­do plecat să-l ridice pe istoric. Maria An­tonescu l-a sunat ime­­diat pe Mareşal, dar corpul de jan­darmi n-a mai ajuns la timp... Ei bine, mătuşa, care făcea parte din această elită a românismului, mi-a transmis că în viaţă e foarte important să te înconjori de oameni de valoare. Nu în­tâmplător, şi eu, şi bunul meu prie­ten, Flo­rin Cheran, fost coleg la Dinamo, am fost apropiaţii unora dintre oamenii de spirit cei mai im­por­tanţi ai generaţiei noastre... Mulţi dintre ei s-au dus, dar nu înainte să ne fi molipsit şi pe noi de lu­mina pe care o aveau. În lumea tinereţii noastre se practica şueta subţire, se vorbea de lite­ratură, de teatru, de muzică, totul pigmentat cu sclipiri de geniu, cu exersarea ascuţimilor spiritului prin ex­presii de duh, care, pe undeva, au com­pletat verbul nativ pe care eu îl aveam şi care vine din celebra expresie "Gură de Târgo­vişte".- Prima oară m-am întâlnit cu Neagu şi cu Băie­şu prin '68, în celebra braserie de la "Athé­née Pa­lace", unde eu eram la masă cu Dumitrache (cele­brul atacant dinamovist - n.n.). Fă­nuş ne-a trimis la masă nişte bomboane fondante. Atunci ne-au căzut primele plom­be! Am devenit nedespăr­ţiţi şi am ajuns să fiu unul din­tre personajele romanului său, "Frumoşii nebuni ai marilor oraşe". A urmat peri­oada Mo­go­­şoaia, o perioadă extraordi­nară din isto­ria literaturii ro­mâne. Eram acolo, zi de zi, cu Vava Cheran, cu maestrul Va­sile V. Vasilache, cu graficianul Florin Pucă, cu Fănuş, Băieşu, Mazi­lu. Fănuş mi-a fost şi naş de că­să­torie apoi. Am sute de în­tâmplări extra­or­dinare cu Fă­nuş, dar cel mai mult ţin la da­tinile româneşti pe care le prăz­nuiam împreună. Din '77, şi până şi-a dat ultima suflare, Cră­ciunul şi Paştele ni le-am petrecut împreună, la fel şi ani­versările.- Între făuritorii jocului a existat mereu prietenie şi respect. Nu întâmplător, pe la sfârşitul anilor '70, Eugen Barbu a scris în "Săptămâna", citez, "să nu creadă publicul că der­biul de pe «23 August» s-a ter­minat pe stadion. Nu, el a continuat în barul «At­lantic», unde o selec­ţionată a jucătorilor de la Dina­mo şi Steaua - ceea ce era era adevărat - a jucat, ca de obicei, la finalul pro­gramului, cu selecţionata ospătarilor şi a bale­rinilor, pe care nu a reuşit să o bată niciodată în tenebrele nopţii". Aşa se terminau derbiurile. Eram prieteni, o frumoasă prietenie prin cedare, pentru că în prietenie trebuie să dai, nu să ceri.- În formarea noastră, mentorii pe care i-am avut au sădit o exigenţă extraordinară a compe­ten­ţei. Eram, cum se spune, cu şcolile făcute "la zi", cu abilităţile tehnice şi fizice mult aprofundate, faţă de ziua în care am început zbenguiala după minge în praful uliţelor. Acum se strecoară în joc fel de fel de execuţii tehnice nesigure, alarmante, pentru că au dispărut aceşti mentori de excepţie. Lucru vala­bil pentru întreaga societate româ­neas­că! Lipsa va­lo­rilor! Atunci, dacă gre­şeai o exe­cuţie, îţi era ruşine să intri în cabine la pauză, pentru că aveai de-a face şi cu critica antrenorului şi cu umorul de bună cali­tate al colegilor. Noi am bătut sute de ore mingea la zid, ca să o lovim corect şi am exersat enorm atacul şi deposedarea, pentru a fi la nivelul celor din "lu­mea bună" a fotba­lu­lui. Lumea merge înainte prin mo­dele. Ne uitam cu jind şi încercam să ne co­piem idolii din Ita­lia sau Ger­ma­nia. Atunci eram, din punctul de ve­dere al capa­cităţii fotba­lis­­tice, la acelaşi nivel cu ei. Iar "boom"-ul a venit în anii '80-'90. Uitaţi-vă azi ce diferenţe exis­tă între noi şi Occident! Nu se mai face acea şcoală de formare "la zi", se face "la FF", cum se fac şi fa­cultăţile.- Incontestabil, suntem un popor ta­lentat. Dar cât timp nu ne vom recu­noaşte racilele, cât timp le vom ascun­de sub preş, nu avem şansa să excelăm. După '90, a fost o gene­raţie de excepţie, s-a defilat cu rezulta­tele Naţiona­lei, şi nimeni nu a mai fost preocupat de baza pira­midei. Nu poţi să culegi dacă nu se­meni! Singura rază de lumină (care ne arată că ju­cătorul român se poate exprima, în continuare, la vârf) e munca la care s-a înhămat Gică Hagi, unul dintre puţinii sportivi care au re­in­vestit în fotbal ceea ce fotbalul i-a dat. Asta înseamnă şi o frumu­seţe su­fletească, şi un sacrificiu pe care el l-a acceptat, căci nu e uşor să conduci o echipă, şi tactic pe teren, şi din punct de vedere financiar. Se spune că în anii de haos, cum sunt cei de după '89, se răstoarnă tomberonul istoriei şi ies la iveală gunoaiele. Spun "gunoaie" cu ghilimele, dar e cert că în locul elitelor au apărut tot felul de dubioşi, dornici doar să-şi facă propriile hatâruri, nu să sfinţească locul. Hagi e o excepţie!- În mod cert, viaţa de sportiv te căleşte. Spor­ti­vii sunt o categorie aparte, ei "mor" de două ori, prima dată, când îşi termină prinosul din arenă şi apoi, când destinul le taie firul. Moartea sportivă e du­reroasă, dar te înarmează pentru restul vieţii. Dar mai bine să rămâi înarmat, fără să cunoşti suferinţa, mai ales când vine spre anii târzii. Eu sunt, prin fire, un om extrem de sensibil, şi am făcut apel la cele mai adânci resurse din mine, ca să-mi păstrez echi­librul. Şi mai este şi bătrâneţea care are, şi ea, o cotă mare de disperare. Dar eşti om şi trebuie să rez­işti. Ăsta ţi-e datul. Dar suferinţa rămâne... Întorci capul şi este în urma ta...