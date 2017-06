În anul 2006 mi s-a efectuat o colonoscopie şi mi s-au descoperit polipi care au fost excizaţi la­paroscopic. În 2009, la un control, mi s-a pus diag­nosticul de colon iritabil, iar în 2011, alt control, alt diagnostic: proctită în zona rectului, aproape de anus. În toată această perioadă, trata­mentul meu a fost un regim alimentar adecvat acestei suferinţe: mâncăruri fără condimente, fără acrituri, sare foarte puţină, fără prăjeli, alcool, ţigări, cafea etc. Totuşi am folosit diferite ceaiuri şi preparate după reţete naturiste din revista "Formula AS", al cărei abonat sunt. În prezent, din când în când, am dureri suportabile de scurtă durată (1-2 minute), care dispar când încep să fac mişcare.Rog pe acei cititori suferinzi, ca şi mine, de proctită, şi care s-au vindecat, să-mi ofere o reţetă naturistă. Vă mul­ţu­mesc anticipat. Să vă dea Dumnezeu multă sănă­tate şi bine în viaţă! Cu stimă şi supus respect.Sunt o femeie suferindă, în vârstă de 75 de ani. Sunt cardiacă, am o valvă metalică şi iau anticoagulante. Mai am şi alt necaz. Nu pot mânca de­cât carne, hrişcă, orez şi ouă, dar doar fierte. De la 30 de ani, am into­leranţă la unt, lapte şi smântână. Mai nou, am diaree. Întrebarea mea este dacă există tratament pentru afec­ţiunea mea şi dacă da, ce eficacitate are? Vă mulţumesc!Stimată redacţie, am vârsta de 68 de ani, şi de 20 de ani, sufăr de atrofie cronică a mucoasei stomacului. Am în permanenţă dureri de stomac, cu toate că am respectat tratamentul şi regimul alimentar prescrise. Pentru a scăpa de suferinţa care mi-a făcut viaţa un chin, rog persoanele care cunosc amănunte în legătură cu ea, sau pe cola­boratorii dvs. de specialitate, să-mi comunice tratamentul, indiferent dacă este alopat sau na­turist. Mulţumesc anticipat.Stimată redacţie, am neapă­rat ne­voie de păre­rea celor ce citesc această minunată revistă, şi care au avut rezul­tate poziti­ve, folo­sind suplimentul ali­mentar ROdia HPC2, produs de "Rom­vac" Voluntari. În arti­colul pe care l-am găsit în re­vista dvs. se spunea că este foarte bun pentru dureri articu­lare.Eu am artroză la genunchi şi, mai nou, am făcut o ten­dinită pe tendonul lui Achile. Am încer­cat tot ce se poate şi se găseşte în farma­cii, în plus, am făcut, la o clinică privată, şedinţe Roent­gen. Fiecare şedinţă m-a costat 200 lei. Am făcut 3 şedinţe, dar fără niciun rezultat. Am dureri cumplite în spatele călcâiului, aproape că merg şchioapă. Aş încerca şi produsul ROdia HPC2, dar aş dori să cunosc şi părerea altor per­soane care l-au folosit. Doresc să aflu şi numele unui medic sau adresa unei clinici unde pot scăpa de această durere. Cu mulţumiri şi dragoste,Sufăr de pancreatită cronică auto­imună. De patru ani am du­reri permanente în zona pan­creasului, meteorism, flatulenţă, greaţă, o stare permanentă de disconfort. De două luni mă con­frunt cu mo­difi­carea scaunului: culoare des­chisă (ca lutul), păstos, gras, diareic ulte­rior. Menţionez că după admi­nistrare de Triferment, scau­nul a revenit la normal. Doresc un sfat pentru ame­liorarea simp­tomelor şi opri­rea bolii din evo­luţie. Vă mulţu­mesc,În martie 2016 vă scriam despre Octav Badea, operat la colon şi vezică. Doream un sfat care nu a întârziat să apară, prin amabilitatea cititorilor, cărora le mulţumesc foarte mult. În concluzie, a urmat terapia indicată de chirurg şi oncolog prin chimio şi radioterapie, evaluarea fiind foarte bună; tumora fiind benignă, răspunde la tratament bine, dar până la operaţia definitivă pentru colos­tomă, mai are şi o fistulă rectovezicală, care se pare că nu se poate rezolva chirurgical. Ce terapie ar fi indicată?Mulţumesc şi vă doresc multă sănătate şi succese editoriale,Dragi cititori, vă rog din suflet să ne ajutaţi! Mama mea, în etate de 82 de ani, se confruntă cu o problemă foarte deranjantă: de aproape doi ani are o scurgere per­manentă din nas, când stă în pozi­ţie verticală - picături apoase, să­rate, pentru care trebuie să-şi pună tam­poane de vată în nări. A făcut teste de alergie şi alte investigaţii ORL, dar nu i s-a găsit nimic. Toate spray-urile reco­mandate de medici îi provoacă scurgeri mai pu­ternice, în loc să i le oprească. Dacă s-a con­frun­tat cineva cu o problemă ase­mănătoare, îl rugăm să ne ajute cu câteva sfaturi. Vă mul­ţumesc.