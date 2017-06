* Dr. Breuss precizează necesitatea unui regim vegetarian, cu legume şi fructe crude, sucuri natu­rale din legume şi fructe, excluzând carnea, pro­teinele (chiar şi în perioada când se simte mai bine) 40 de zile. Fără zahăr.* Alexa Boiciuc, Rădăuţi, "Leacuri de sănă­tate", Biblioteca "Formula AS", 2012, precizează urmă­toarea dietă:Se pun la macerat în ulei de măsline 50 g flori de Arnică (Arnica montana), timp de 8 zile. Se ia câte o linguriţă din acest amestec, de 3 ori pe zi. Se ţine un regim alimentar conceput de o clinică naturistă din Germania: 100 g mălai sau făină inte­grală de grâu, 250 ml lapte crud nefiert, 250 g morcovi raşi, 200 g mere rase, 100 g nuci măcinate, 100 g miere de albine polifloră (nefalsificată), zea­ma de la jumătate de lămâie. Se amestecă, se con­sumă în stare crudă, pe parcursul unei zile. Are efect în toate cazurile de cancer.* Sfatul şi tratamentul medicului oncolog tre­buie respectate, tratamentul naturist făcându-se în paralel, pe o perioadă lungă.Pentru cancerul de plămâni vă semnalez urmă­toarele preparate:* Tien Hsien Liquid China 1, considerat cel mai eficient produs natural antitumoral din lume, care blochează multiplicarea celulelor canceroase în stadii moderate şi avansate. Vezi internet sau telefon 021/315.43.92, 0733/35.40.00.* AHCCR (Active Hexose Correlated Com­pound) Japonia, obţinut din miceliul mai multor ciuperci medicinale, inclusiv Shiitake, reduce tu­mo­rile şi metastazele. Super Turkey Tail (Corio­lus PSK) este o altă ciupercă medicinală cu acţiune în cancerul pulmonar. Pentru ambele vezi Internet sau Centrul de Medicină Integrativă "SECOM" Bucu­reşti, 021/316.43.92, 0733/35.40.00, 0372/87.43.92.* Cordyceps (Helcor), 1 comprimat de 3 ori pe zi, 21 de zile, cu 30 de minute înaintea me­selor principale, este o ciu­percă medi­ci­nală care produce moartea celulelor cance­roase din plămâni.* Biobran 1000 MGN-3. Arabinoxi­lan, Japonia, produs DAIWA, împotriva extinderii tumorii canceroase. Vezi e-mail: biobran@sansaunuinouinceput.ro sau tel. 0755/79.22.62.* "Leacuri de sănătate", 2012, d-na Doi­na Pană, Bucureşti, menţionează că reţeta următoare, provenită din Coreea de Nord, este foarte eficientă în cancerul pul­monar cu metastaze:Prima parte a tratamentului:Se ia un pui mare de găină (cu pene negre), se curăţă, se taie, se aruncă capul, gâtul, ghearele, măruntaiele şi se face o cres­tătură în interiorul păsării, de-a lungul sternului, de la iadeş până jos, în care se introduce conţinutul (praful) a 22 capsule Ginseng. Puiul se pune într-un vas fără apă (medicamentul trebuie să fiarbă numai în sucul păsării). Acest vas se pune sprijinit pe un alt vas în care fierbe apă, astfel încât puiul să fiarbă în aburi 4 ore, până este fiartă carnea. Se scoate pasărea şi se îm­par­te în 3 porţii. Pentru fiecare zi se consumă o porţie de carne. În săptămâna următoare se repetă procedeul.Partea a doua a tratamentului:Într-un borcan curat se pun 500 g miere de albine nefalsificată, indiferent din ce flori şi se aşează într-un vas cu apă, la foc mic. Se ia tempe­ratura cu termometrul, astfel ca mierea să aibă exact 40°. Se scoate borcanul din apă şi se adaugă conţinutul (praful) altor 22 capsule Ginseng. Se leagă borcanul cu celofan, se acoperă cu ziar şi se lasă 45 de zile la macerat. Se administrează zilnic o linguriţă din acest preparat, de 3 ori pe zi, cu o oră înaintea celor 3 mese. Acest tratament se ia tot restul vieţii pentru că Ginsengul închide şi strânge celulele canceroase şi nu le dă voie să se înmul­ţească.Este interzisă consumarea ridichilor, la fel şi contactul sexual, timp de 30 de zile. (Acest trata­ment este foarte eficace, în Coreea de Nord nu se moare de cancer.)* Canticer, transformă ce­lu­lele tumorale în celule sănă­toase. Artemisinin (extract de pelin dulce); frun­zele de pă­trunjel (suc) distrug cancerul pulmonar - dr. Mir­cea Peia, F. AS nr. 1168, tel. 0256/43.18.91, 0747/22.20.24, e-mail: mirceapeia@yahoo. com, Timişoara.* "Leacuri de sănătate", 2012, Eugen Giurgiu, Alba Iulia: În loc de apă se va bea următorul preparat: Se cum­pără de la farmacia naturistă Ceai antitumoral. Într-un bor­can se pun patru linguri din aceste plante şi coaja mărun­ţită de la o lămâie. Se toarnă 5 litri de apă clocotită (puneţi un cuţit sub borcan). Se lasă să se răcorească până la 40°. Sepa­rat se rad 500 g sfeclă, 200 g rădăcină de pătrunjel, 100 g rădăcină ţelină şi se pun în borcanul de mai sus. Se lasă 24 de ore la macerat. Se consumă 1,5-2 l pe toată perioada bolii (de preferat 200 ml la 2 ore), având grijă să se prepare din timp urmă­toarea can­titate, pentru a nu întrerupe trata­mentul cu legume.* Se impune un aport crescut de vitamine şi minerale: Picături Beres (farmacie), 20 de picături de 3 ori pe zi, şi vitamina C; Gel de Aloe Vera: plan­ta de 3-5 ani (de la florărie) nu se udă 5 zile, se ţine la întuneric. Frunzele (1,5 kg) se macină şi se acoperă repede cu 3,5 l vin roşu şi 2,5 kg miere de albine (dacă frunzele sunt mai puţine se adaptează cantităţile de mai sus, respectând proporţia). Com­poziţia se ţine în borcan cinci zile, la întuneric. Se strecoară. Se ia câte o lingură de gel, de 3 ori pe zi, cu 2 ore înainte de mesele principale. După 3-4 săptămâni, 15 zile pauză, apoi se reia tratamentul (de 2-3 ori pe an).* Cătina albă este anticanceri­ge­nă. Câte 2 linguri cu cătină, de 3 ori pe zi, se mestecă şi se înghit fără apă.* Tratament cu ceai de spânz, fito­terapeut d-l Dumitru Călina, tel. 0722/66.04.06, a tratat diferite tipuri de cancer.* Ceaiuri medicinale. Dr. Breuss recomandă pentru cancerul pulmonar: pătlagină (Plantago major), muşchi (lichen) de piatră (Cetraria islandica), lumânărică (Verbascum phlomoides), iederă. Se amestecă în părţi egale. O linguriţă cu plante se acoperă cu 250 ml apă clocotită. Se bea ceai mult (2 litri pe zi), timp îndelungat.* Alexa Boiciuc, Rădăuţi ("Lea­curi de sănătate", 2012) menţionează pentru cancer pul­monar două reţete:I. 40 g gălbenele (Calendula offi­ci­nalis), 40 g coada-calului (E­qui­se­tum arvense), 40 g rostopască (Cheli­do­ni­um majus), 20 g salvie (Salvia of­fi­ci­nalis), 30 g urzică (Urtica dioica), 20 g trifoi roşu (Trifolium pra­tense), 40 g coada-şoricelului (Achillea mille­folium).Se amestecă plantele. Se face infuzie dintr-o linguriţă cu plante la 250 ml apă clocotită. Se beau 3 ceşti cu ceai pe zi.II. 40 g trifoi-roşu (Trifolium pratense), 40 g coada-şoricelului (Achillea millefolium), 40 g păt­lagină (Plantago major), 40 g podbal (Tussiligo far­fara), 30 g muşchi (lichen) de piatră (Cetraria is­landica), 40 g lumânărică (Verbascum phlo­moides), 30 g plămânărică (Pulmonaria Offi­ci­na­lis), 20 g rădăcină de limba-câinelui (Cynoglossum officinalis). Mod de folosire, ca mai sus.Pentru diabet există un medicament la plafar, numit Gluconature, util pentru reglarea nivelului glicemiei, circulaţia sângelui, reducerea stărilor de oboseală etc.Vă recomand, de ase­me­nea, pastile moi din ulei de cânepă, care susţin sănătatea sistemului nervos până la adânci bătrâneţi. Întreţin me­moria la toate vârstele, întă­reşte sistemul imunitar. Uleiul de cânepă este capabil să re­ducă şi tensiunea oculară la ju­mătate.Mai există picăturile Fau­rin, produs de firma "Apifito­farm", Ucraina. Se spune că acţionează în toate bolile oculare, dar trebuie să întrebaţi medicul specialist. Se face comandă la tel. 0784/59.86.99. Eficiente sunt şi picăturile Ac­tivator (de Aloe vera) produse de firma americană "Forever Living", dar trebuie să întrebaţi medicul specialist. Vă doresc sănătate!Cu stimă şi respect pentru întreg colectivul "For­mulei AS",Afecţiunile coloanei vertebrale pot fi datorate unei suferinţe a musculaturii, oaselor, dar şi ale ner­vilor, la orice nivel al ei, cele mai frecvente fiind în zona cervicală (gât) sau zona lombară (mijloc). Ele pot fi însoţite sau nu de o durere de tip sciatic, ce poate coborî pe unul sau pe ambele picioare. Co­loana vertebrală este alcătuită din vertebre şi discuri intervertebrale, care ne ajută să ne mişcăm, să ne aplecăm, să ne întoarcem, acestea din urmă având rol de amortizor atunci când solicităm co­loana. Mo­dificările degenerative la nivelul coloanei verte­brale duc în final la distrugerea discurilor interver­tebrale. Vă recomand tratamentul cu Cela­drin şi Roboflex, produse naturale cu acţiune anal­gezic - anti-inflamatoare, destinate durerilor arti­culare şi, în special, durerilor localizate la nivelul coloanei vertebrale. CELADRIN (1 capsulă, de 2 ori pe zi, 3-6 luni) asigură lubrifierea articulaţiilor şi refa­cerea lichidului sinovial, potenţând acţiunea produ­sului ROBOFLEX (1 capsulă, de 2 ori pe zi, o lună) ce are un rol important în combaterea du­rerii şi inflamaţiei apărute la nivelul coloanei vertebrale. Nu prezintă efectele secundare ale produselor de sinteză, fiind permise atât cardiacilor, cât şi diabe­ticilor. Un efect îmbunătăţit îl puteţi obţine prin aplicarea locală a cremei-balsam JIVOKOST (de 2-3 ori/zi), tot un produs natural ce reduce discon­fortul articular şi redă mobilitatea. Multă sănătate!Vă propun o reţetă eficientă, care se prepară la farmacie: Ketoconazol - 8 tablete; Acid salicilic şi Acid acetic - aa 2 g; Glicerină şi Alcool 70° - aa 75 g. Se fac tamponări externe, de două ori pe zi.