Către seară, frigul împuţinase tre­că­torii, iar zidurile caselor împrumutaseră şi ele ceva din urâţenia acelei zile, care se consuma anost, ducând cu ea gândurile noastre de oameni străbătuţi de griji. Ase­meni lor, aş fi putut trece şi eu grăbit spre casă, prin­tre bălţi, noroaie şi gunoi, dar ceva inex­plicabil m-a oprit din drum. Să fi fost o şoaptă, un suspin ori o lumină albastră? Am întors capul privind înapoia mea. La câţiva paşi, pe un morman de moloz... o colivie. O colivie mur­dară în care se afla, ud şi ţeapăn, un puişor de găină. Zăcea cu ochii închişi şi gheruţele strânse, cuprins de răceala ucigătoare a ploii.Privindu-l, un gând caustic mi-a scăpat, zbu­rând către aceia care au lăsat în frig un trup atât de mic şi de plăpând. Totuşi, "renovată", colivia ar putea fi locuită şi de un papagal viu colorat sau de un canar cântăreţ - am gândit -, aşa că am luat-o, în ideea unei surprize pe care să o fac fetiţei mele. Iar pe nefericitul puişor, fă­ră să ştiu dacă mai trăieşte, l-am aşezat în batistă, apoi în sân, aproape de căldura şi bătaia inimii. După un timp, am simţit sub haină o zvâcnire şi am înţeles atunci că viaţa rămâne negreşit o minune dumnezeiască. Acasă, un ade­vărat serviciu de reanimare a intrat în alertă de grad zero. Am fost un doctor iscusit, şi fiica mea - o asistentă de nă­dejde. Iar la capătul efor­tu­rilor noastre, răs­plata a venit ca o îm­pli­nire: deşi nu se putea miş­ca încă, "pacientul" a deschis ochii, privind, din căciuliţa de lână în care îi făcusem culcuş, o altă parte a lumii.Pentru că o vreme a fost hrănit din palmă de fiica mea, după ce s-a putut ridica pe picioare, a urmat-o peste tot prin casă. Unde se afla ea, era şi el. La masă, în pat, printre cărţi şi caiete, Cipi şi ea erau nedespărţiţi. Aşa încât i-am pus şi ei un nume potrivit: Cloşcuţa.Cipi mânca aproape orice, dar pentru frun­zele de ridichi şi cele de salată era în stare să in­tre în sacoşele cu care veneam de la piaţă. Ade­sea, târziu, la ore apropiate de miezul nop­ţii, când doar eu mă aflam treaz, trudind încă la masa mea de lucru, venea încet, coco­ţân­du-se pe umărul meu, aproape de lumina caldă a lăm­pii, dar şi de inima de care se ştia legat.Zilele s-au petrecut una pe alta, iar Cipi a crescut repede, devenind un cocoş de toată fru­museţea, cu pene albe şi curate, cu picioare pu­ternice şi mai ales cu o creastă mare, roşie, care îi devenea şi mai roşie atunci când se înfuria. Aflat mereu în preajma noastră, se umanizase uşor, dar instinctele lui de cocoş i-au ţâşnit din piept într-o dimineaţă, în zori, materializate în­tr-un "cucurigu" sonor şi prelung, ce ne-a făcut să sărim din somn ca arşi. Ori de câte ori îl cer­tam, îşi retrăgea capul între pene şi căuta să se as­cun­dă pe sub ceva, de unde nu mai ieşea decât che­mat. Când îi vorbeam, înclina capul şi ne pri­vea pieziş, clipind rar, încercând parcă să înţe­leagă ce-i spunem şi ce vrem de la el. Un lucru însă nu l-a înţeles: de ce trebuia să aruncăm cu perna după el cand îşi umfla pieptul şi dădea expresia tradiţionalei vitalităţi, salutând naşterea unei zile noi. E drept că nici vecinii n-au vrut să priceapă motivul pentru care creşteam noi o pasăre atât de puţin exotică într-un apartament de bloc. Aşa că după o vreme, Cipi era închis de cu seara într-o debara, căptuşită bine cu cârpe şi bureţi, de un­de era eliberat numai după ce îşi termina pro­gramul solistic.Era totuşi clar că noi, oamenii, avem faţă de cocoşi concepţii diferite despre viaţă şi asta a creat unele probleme. Rezolvarea lor a venit într-o zi, când, plecând cu toţii în weekend la ţară, l-am luat şi pe Cipi, care de altfel mai că­lătorise cu maşina. Acolo, în ogradă, în ecosis­temul lui - dacă pot spune aşa -, protejatul nostru s-a îndrăgostit fulgerător de o puicuţă, fapt care ne-a făcut să credem că opţiunea lui era clară şi că, oricât de drag ne era, trebuia să ne despărţim. Asta în favoarea instinctelor lui na­turale. Am mai petrecut, apoi, şi alte duminici îm­preună, acolo unde se spune că s-a născut veşnicia, iar Cipi, prietenul nostru, ne revedea de fiecare dată cu voioşie, păşind ţanţoş printre noi, mândru şi impunător, ca un adevărat su­ve­ran al curţii.Cât despre colivie, această mică închisoare cu zăbrele argintii, zace şi acum uitată în pod, convinşi fiind că păsările, mai mult decât toate celelalte animale, trebuie să vieţuiască libere, să se mişte în voie, iar cele care au chemarea văzduhului să zboare nestingherite.