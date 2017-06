După alegerile locale şi parlamentare din ultimul an, liberalii au intrat într-un con de umbră atât de marcat, încât destui observatori ai fenomenului nostru po­litic prevedeau chiar decesul acestui ultim "partid is­toric". Cauzele căderii sale, care a culminat, la parla­men­tare, cu obţinerea unui firav loc se­cund în Parlament, sunt multiple, dar relativ uşor de identificat. Actualul PNL este rezultatul unei fuziuni incomplete între vechiul PNL şi PD, par­tidul care l-a impus la preşedinţia ţării pe Traian Bă­sescu. PD-ul, în versiunea "PDL", a pierdut parlamentarele din 2012, după ce fostul lider a rupt construcţia lui politică, mu­tân­du-şi adep­ţii, inclusiv un grup masiv de "ideologi", intelectuali anga­jaţi în Mişcarea Populară, formaţiunea creată de el. PNL-ul a pier­dut la rându-i aceleaşi alegeri după ce, în urma ali­anţei toxice cu PSD-ul, numită USL, a fost lăsat în voia sorţii de carismaticul, dar su­per­fi­cialul său con­du­că­tor, Crin Antonescu, ce s-a retras îm­preună cu camarila sa. Şi în acest caz, s-a văzut că un par­tid dependent de lider ajun­ge, într-un termen tem­po­ral oarecare, la eşec, liderul fiind me­reu tentat să-şi subor­doneze opţiunea doctrinară şi pro­gramatică a formaţiunii propriilor sale interese. Împingând vechiul PNL în "braţele" PSD-ului, Crin Antonescu l-a obligat să abdice de la valorile sale defi­nitorii, de la iden­titatea sa. Cu un PDL prăbuşit de la 33% în 2008, la 16% în 2012, şi cu un PNL situat în ambele elecţiuni la apro­xi­mativ 18-19%, singura şansă a dreptei la "preziden­ţialele" ce au urmat era asocierea sau fuziunea ambelor partide. Comasarea lor incipientă şi susţinerea unui unic candidat a avut ca efect alegerea lui Klaus Iohannis ca preşedinte al ţării.A fost cel mai mare şi singurul succes al noului PNL în faţa mamutului populist-oligarhic PSD-ist. După "prezidenţiale", toţi susţinătorii dreptei se aşteptau ca fuziunea să fie dusă la capăt, formaţiunea construită astfel putând să se afirme ca un adevărat partid politic, atât în sens doctrinar, cât şi în cel programatic, un partid de sine stătător, mai ales că liderul care l-ar fi putut remorca şi supune după tipicul ştiut în viaţa noastră politică s-a regăsit, ca preşedinte al ţării, în afara lui. Cel puţin până la "parlamentarele" din decembrie 2016, fuziunea nu a reuşit, noul PNL prezentându-se ca un hibrid politic, scindat interior prin conflictele surde dintre componenţii vechilor formaţiuni, ezitant doctrinar şi cu un program de guvernare însăilat şi contradictoriu. Rezultatul, pe fondul unui absen­teism masiv, provocat de deruta celui mai cultivat electorat, cel de dreapta, a fost un scor ce nu atingea nici măcar ju­mă­tate din procentajul însumat matematic, care - în 2008 - i-ar fi asigurat majoritatea parlamentară absolută (52%) şi - în 2012 - o majoritate relativă (33%). La "pre­ziden­ţialele" din 2014, noul PNL era creditat cu un impact elec­toral de 45%, suficient - dacă s-ar fi concretizat în voturi par­la­mentare, pentru o guvernare monocoloră. Coborârea, în 2016, la sub 20% din opţiunile electoratului, nu s-a da­to­rat numai fuziunii avortate şi luptei între orgoliile diverşilor şefi din organizaţiile locale, silite la convie­ţuire în aştep­ta­rea unificării, paralizia "bazei" a generat şi paralizia "cen­tru­lui", în care doar structurile mult mai bine fixate ale ve­chiului PDL mai funcţionau. Lipsa de coerenţă în decizii, dar şi în scopuri, a fost principala dificultate de care s-a izbit formaţiunea în tranziţie. Conducerea bicefală a fost su­pusă la tot felul de presiuni din partea "baronilor" vechi­lor partide (PNL şi PDL), divizată în privinţa "influenţei" prezidenţiale, ruptă de intruziunile Justiţiei, care i-a amen­dat - ca şi în cazul PSD-ului - liderii suspectaţi de corupţie. Dar dacă în disciplinatul PDL, mesajul Justiţiei a fost înţeles şi conducătorii, în frunte cu preşedintele Vasile Bla­ga, s-au retras în aşteptarea deciziei, în vechiul PNL, cote­ria "bonzilor" a continuat, baronii impunând, într-o totală ne­transparenţă, direcţii de acţiune halucinante, fără legătură cu opţiunea doctrinară, fără programe clare. Aşa s-a întâm­plat la "locale", unde - ca să exemplificăm - Bucureştiul a fost pierdut, ca urmare a manevrelor "grupării Gorghiu-Ata­nasiu-Petrache", ce l-au paraşutat drept candidat la pri­mărie pe Marian Munteanu, politi­cian din afara partidului, cu viziuni total diferite de ale acestuia. Pierderea "loca­le­lor" a fost premisa catastrofei de la "parlamentare" şi te­me­iul politicii "moi", într-un Parlament aflat cu totul la cheremul PSD-ului.Congresul PNL ar trebui să pună capăt acestei stări, dacă nu vrea să dispară, pe urmele PNŢCD-ului, ca partid "istoric". În cursă au rămas, după destule "miş­cări" interne, doi lideri tineri: Ludovic Orban şi Cristian Buşoi. Tele­vi­ziu­nile şi presa au surprins cali­tăţile şi defectele amân­du­rora. Personal, cred că Orban este în acest moment favo­ri­tul, experienţa eşecurilor anterioare maturizându-l. El este mai puţin înclinat spre com­promisuri decât Buşoi şi pare deschis spre o mai clară delimitare doctrinară şi pro­gramatică a partidului în raport cu derapajele, pe toate planurile, ale omni­po­tentului PSD. Ludovic Orban ştie clar că PNL-ul trebuie să se reîntoarcă spre aspiraţiile societăţii civile (al cărei uriaş potenţial politic l-am văzut la mani­festaţiile anti-PSD-iste de la începutul anului), promo­vând, în acest scop, în detrimentul "baronilor", echipa de tineri in­telectuali intransigenţi ce mai susţine încă partidul. Rea­bilitarea "tehnică" a experimentaţilor organizatori din ve­chiul PDL, în frunte cu Vasile Blaga, este - de ase­menea - necesară, fermitatea doctrinară ne­având valoa­re fără sus­ţinerea disciplinată a "celulelor" de bază ale partidului. Ur­mătorii ani de opoziţie ar trebui să cureţe formaţiunea de oportuniştii prin definiţie, dar şi de "conspiratorii" care îşi doresc "fructuoase" înţele­geri cu PSD-ul. Înaintea alege­rilor locale şi parla­mentare din 2020, PNL-ul are de trecut "tes­tul pre­zi­denţialelor" din 2019. Pierderea lui, fie şi ca urmare a unei îndepărtări de preşedintele Iohannis, va însemna, chiar şi pentru sceptici, înmormântarea definitivă a unui partid în care s-au pus atâtea speranţe.